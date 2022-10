The Witcher ganhará remake para nova geração com Unreal Engine 5; veja

The Witcher vai ganhar um remake para a nova geração de consoles. A novidade foi anunciada hoje (26) pela CD Projekt Red, responsável pela franquia, através de suas redes sociais. O título está em produção parceria com estúdio polonês Fool's Theory e vai usar o motor gráfico Unreal Engine 5, da Epic Games .

O desenvolvimento se encontra em estágios iniciais e ainda não há previsão de lançamento ou mesmo plataformas anunciadas. Contudo, como a empresa revelou que este será um game de nova geração, é de se esperar que ele chegue ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PCs. O estúdio anunciou, ainda, que o game original está sendo refeito do zero e nada será aproveitado do original, lançado em 2007. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 2 The Witcher Remake foi anunciado mas ainda não tem previsão de lançamento — Foto: Divulgação/CDPR The Witcher Remake foi anunciado mas ainda não tem previsão de lançamento — Foto: Divulgação/CDPR

A CDPR garantiu que quer o game em perfeito estado e com cada detalhe bem trabalhado e, por isso, pediu a paciência dos jogadores até que mais detalhes do projeto sejam relevados. Vale lembrar, inclusive, que a empresa ficou marcada por conta do problemático lançamento de Cyberpunk 2077, que foi feito mesmo que o jogo ainda não estivesse finalizado. A CD afirmou, ainda, que está feliz com a colaboração com o estúdio Fool’s Theory, que é formado por pessoas que trabalharam em jogos predecessores de The Witcher, conhecem bastante do material original e ainda são especializados em jogos de RPG.

Ainda na nota oficial sobre o remake, Adam Badowski, Chefe de Estúdio da CD Projekt, afirmou que “The Witcher é onde tudo começou. Foi o primeiro jogo que fizemos, e foi um grande momento para nós. Voltar a ele e refazer o título para a próxima geração de jogadores poderem experimentá-lo parece ser um projeto tão grande quanto, se não maior”. Vale lembrar que, recentemente, a CD Projekt Red anunciou uma série de novas produções envolvendo The Witcher e outros de seus jogos.

O primeiro The Witcher

O primeiro The Witcher foi lançado em 2007 para PC, Windows e Mac, e até hoje é exclusivo da plataforma. O game foi a primeira grande produção do CD Projekt Red inspirada na série de livros do autor polonês Andrzej Sapkowski. O jogo foi bem recebido pelos fãs, mas carecia de melhorias, que vieram no ano seguinte. Em 2008, a CDPR lançou The Witcher Enhanced Edition, com vários extras, como cenas de making of, melhorias na jogabilidade e no combate.

2 de 2 Imagem do primeiro The Witcher, lançado no PC — Foto: Divulgação/CDPR Imagem do primeiro The Witcher, lançado no PC — Foto: Divulgação/CDPR

A história da saga The Witcher é centrada em Geralt de Rivia, um bruxo caçador de monstros capaz de conjurar estranhas magias e que vaga o mundo em busca de realizar missões e ajudar pessoas. O game fez sucesso e ganhou continuações, The Witcher 2: Assassins of Kings em 2011 e The Witcher 3: Wild Hunt em 2015, além de uma série de TV na Netflix.