Top 10: veja os celulares mais poderosos do planeta

O mais novo ranking dos celulares Android mais rápidos do mundo revelou novamente a predominância dos chips da Qualcomm nos modelos que saem na frente. Apenas dois dos dez dispositivos mais velozes da lista não são equipados com processadores Snapdragon. O levantamento foi divulgado pelo AnTuTu Benchmark, importante aplicativo que mede o desempenho de smartphones. No topo da lista aparecem três smartphones da linha ROG Phone, da Asus .

Marcas como Samsung e Motorola, que não apareceram no ranking anterior, agora estreiam na nova lista. Galaxy Z Fold 4 e Motorola Edge 30 debutaram na sétima e oitava posições, respectivamente. No pódio, o Asus ROG Phone 6D é equipado com o chip Dimensity 9000, da MediaTek.

2 de 6 Motorola Edge 30 Pro é um dos dois únicos aparelhos vendidos no Brasil que aparecem no ranking — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro é um dos dois únicos aparelhos vendidos no Brasil que aparecem no ranking — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Confira abaixo a tabela com os 10 celulares Android mais potentes do planeta

10 celulares Android mais potentes do planeta Posição Celular Fabricante Processador Pontuação 1º ROG Phone 6D Ultimate Asus MediaTek Dimensity 9000 Plus 1.133.998 2º ASUS ROG Phone 6 Pro Asus Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.122.406 3º Asus ROG Phone 6 Asus Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.119.221 4º Nubia Red Magic 7S Pro Nubia Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.095.968 5º Nubia Red Magic 7 Nubia Snapdragon 8 Gen 1 1.059.348 6º Vivo X80 Vivo MediaTek Dimensity 9000 1.001.534 7º Galaxy Z Fold 4 Samsung Snapdragon 8 Plus Gen 1 998.367 8º Edge 30 Pro Motorola Snapdragon 8 Gen 1 992.709 9º Xiaomi 12 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 1 983.175 10º POCO F4 GT POCO Snapdragon 8 Gen 1 982.486

Asus ROG Phone 6D Ultimate na liderança

3 de 6 ROG Phone 6D Ultimate fica na primeira posição da lista; modelo conta com chip Dimensity 9000, da MediaTek — Foto: Reprodução/Asus ROG Phone 6D Ultimate fica na primeira posição da lista; modelo conta com chip Dimensity 9000, da MediaTek — Foto: Reprodução/Asus

Lançado em setembro, a principal diferença do ROG Phone 6D Ultimate para os irmãos da mesma linha é a presença do processador Dimensity 9000, da MediaTek. No começo do ano, o chip já prometia acirrar a disputa entre processadores para smartphone quando superou os chips Exynos e Snapdragon, batendo de frente com o A15 Bionic, da Apple.

Para completar o conjunto, a Asus equipa o modelo com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. Para a tela, a fabricante turbinou o aparelho com um display AMOLED da Samsung com 6,78 polegadas, com uma taxa de atualização 1.429 euros, o equivalente a R$ 7.270.

ROG Phone 6 Pro e ROG Phone 6 completam o top 3

4 de 6 Com design parecido, ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro completam o top 3 da lista. Modelo "Pro" vem com 18 GB de RAM. — Foto: Divulgação/Asus Com design parecido, ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro completam o top 3 da lista. Modelo "Pro" vem com 18 GB de RAM. — Foto: Divulgação/Asus

O ROG Phone 6 Pro e o ROG Phone 6 ocupam segundo e terceiro lugares, respectivamente. As especificações dos dois produtos têm características similares, como o processador Qualcomm Snapdrogon Plus Gen 1 e suporte ao carregamento rápido de 65 W.

A versão Pro chega em opção única de 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Já a versão “normal” conta com 12 GB de RAM e duas opções de armazenamento interno: 256 GB e 512 GB. A diferença na pontuação foi pequena.

Nenhum dos dois modelos é comercializado de forma oficial no Brasil. Lá fora, o ROG Phone 6 custa 1.099 euros (R$ 5.584, em conversão direta), enquanto o ROG Phone 6 Pro sai por 1.399 euros (equivalente a R$ 7.110).

Motorola e Samsung tiveram participação no ranking

5 de 6 Motorola Edge 30 Pro impressiona com alto desempenho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro impressiona com alto desempenho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os únicos dois celulares vendidos no Brasil que aparecem no ranking do AnTuTu são o Galaxy Z Fold 4 e o Motorola Edge 30 Pro. O dobrável da Samsung tem o Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, enquanto o celular da Motorola vem com o Snapdragon 8 Gen 1.

Um dos chamarizes do aparelho da Samsung é o painel. Quando aberto, o Z Fold 4 exibe uma tela de 7,6 polegadas. Ela tem resolução Full HD+ e se destaca do display interno pela compatibilidade com HDR10+, tecnologia que deixa mais pronunciados as cores e o contraste de imagens.

Além da tela com 144 Hz de taxa de atualização, a Motorola destaca a capacidade de gravar vídeos em resolução 8K no padrão HDR10+. Com isso, a fabricante americana quer atrair produtores de conteúdo que atuam no YouTube e em outras plataformas de vídeo.

Se por um lado o desempenho dos dois é bem parecido, com poucos pontos de vantagem para o modelo sul-coreano, a diferença de preço dos smartphones no Brasil é alta. Enquanto o modelo da Motorola chegou ao mercado nacional por R$ 6.499, o Galaxy Z Fold 4 desembarcou aqui por R$ 12.799.

6 de 6 Galaxy Z Fold 4 é o único dobrável da lista — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 é o único dobrável da lista — Foto: Thássius Veloso/TechTudo