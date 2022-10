Tudo sobre Disney Dreamlight Valley: veja gameplay e requisitos do jogo

Disney Dreamlight Valley é um game que mistura a base de simuladores de vida, como The Sims 4 e Animal Crossing: New Horizons , com elementos de exploração de jogos de aventura. Desenvolvido pela Gameloft, o game será lançado em 2023 de forma gratuita, mas com microtransações. O título pode ser aproveitado atualmente em acesso antecipado por usuários que comprarem o jogo ou assinantes do Xbox Game Pass .

Disney Dreamlight Valley traz elementos de gerenciamento e exploração — Foto: Divulgação/Steam

História

A história do game se passa no antigo vale mágico de Dreamlight Valley, um local que costumava ser um paraíso habitado pelos seus personagens favoritos da Disney e da Pixar. No entanto, uma misteriosa força chamada Forgetting (algo como "Esquecimento", em português) se apossou do vale e fez com que os personagens perdessem boa parte de suas memórias, afastando-os do local. Jogadores controlam um avatar que, graças à ajuda do mago Merlin – da animação "A Espada Era a Lei" –, descobre ter poderes mágicos capazes de restaurar o vale.

Em Disney Dreamlight Valley, jogadores terão que restaurar o vale mágico ao espantar o Forgetting e trazer de volta personagens da Disney e da Pixar — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

A jogabilidade de Dreamlight Valley envolve limpar o vale da influência do Forgetting e trazer de volta os personagens Disney e Pixar para viverem em harmonia. No lançamento, usuários poderão encontrar 17 figuras famosas, como Mickey, Donald, Pateta, Elsa e Anna de Frozen, Ariel de A Pequena Sereia, Moana, entre outros. Ao trazê-los de volta, jogadores poderão conviver com os habitantes diariamente, com rotinas em tempo real, além de fazer amizade com eles ao socializar e dar presentes.

Cada personagem possui também missões a serem completadas, e elas levarão jogadores para explorar outras áreas do vale. Os usuários vão participar de aventuras e resolução de quebra-cabeças com itens como recompensa, como uma roupa de Pato Donald ou uma estátua de Maui.

Alguns personagens não estarão disponíveis logo no início e, para ter acesso a eles, será preciso procurá-los em outros mundos da Disney através de portais no Castelo dos Sonhos. No momento é possível visitar apenas quadro deles, de quatro animações diferentes: Moana, Frozen, Ratatouille e Wall-E. Há, ainda, planos para mundos de O Rei Leão e Toy Story no futuro.

Em Disney Dremalight Valley, é possível interagir com personagens da Disney e Pixar, além de visitar seus mundos em alguns casos — Foto: Reprodução/Steam

A parte de simulação no game se apresenta quando usuários têm acesso a ferramentas que permitem minerar recursos, plantar vegetais e pescar. Há uma barra de energia que se esgota com suas ações, porém ela pode ser recuperada com descanso ou comida. Recursos obtidos através da coleta de itens, missões e socialização com outros personagens podem ser usados para fabricar materiais. Também é possível ganhar dinheiro e comprar itens como móveis, ou mesmo ampliar sua casa em uma loja administrada pelo Tio Patinhas.

