Tudo sobre Dragon Ball: The Breakers: veja gameplay e requisitos do jogo

Dragon Ball: The Breakers é um novo jogo de ação multiplayer baseado na animação Dragon Ball Z, que coloca jogadores em um desafio de sobrevivência ao estilo de Dead by Daylight . O game, desenvolvido pela Dimps e publicado pela Bandai Namco , traz disputas assimétricas, com um dos jogadores como o "Invasor", sendo um dos vilões clássicos; e os outros, como "Sobreviventes", que precisam escapar. Dragon Ball: The Breakers está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch por R$ 99,50; e em PC, pela loja digital Steam , por R$ 86,90, com suporte a crossplay entre todas as versões.

2 de 4 Em Dragon Ball: The Breakers jogadores se dividem entre um grupo de Sobreviventes e um Invasor, semelhante a Dead by Daylight — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Em Dragon Ball: The Breakers jogadores se dividem entre um grupo de Sobreviventes e um Invasor, semelhante a Dead by Daylight — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Como colecionar cartas de Pokémon, Digimon e Dragon Ball? Descubra no Fórum do TechTudo

História

O universo de Dragon Ball: The Breakers é o mesmo de Dragon Ball: Xenoverse 1 e 2, em que viagem no tempo é algo rotineiro e os vilões podem atacar o passado. Durante as partidas, pessoas comuns, chamados de Sobreviventes no game, ficam presas em uma Fenda Temporal com um dos terríveis vilões da série, os Invasores.

Acontece que, diferentemente dos lutadores poderosos de Dragon Ball Z — que conseguem travar combates diretos —, os Sobreviventes só tem a opção de fugir com a ajuda de artifícios, como uma máquina do tempo, já que não possuem superpoderes.

Gameplay

O game, então, é dividido em dois tipos de jogabilidade. De um lado, os Sobreviventes, que precisam fugir do Invasor enquanto procuram por chaves para ativar a máquina do tempo. Nesse sentido, ao longo da partida, é possível encontrar itens que oferecem formas de escapar do inimigo ou de se locomover, como bombas de fumaça, uma pistola de gancho, veículos e até uma nave Sayajin.

Vale ressaltar que um dos itens mais importantes de serem encontrados são as Transferas, artefatos que contêm a alma de um guerreiro Z. Através dela, um personagem pode se transformar temporariamente em um lutador poderoso como Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks, Yamcha, Tenshinhan ou Kuririn. Então, durante esse período, o usuário pode escolher se usa o poder para enfrentar o Invasor ou se foge sozinho e deixa os amigos para trás.

3 de 4 Como forma de estratégia, Sobreviventes podem aprender técnicas básicas de Taioken (Solar Flare) para cegar um inimigo temporariamente. — Foto: Reprodução/Steam Como forma de estratégia, Sobreviventes podem aprender técnicas básicas de Taioken (Solar Flare) para cegar um inimigo temporariamente. — Foto: Reprodução/Steam

O Invasor, por sua vez, tem o objetivo de eliminar os Sobreviventes antes que ativem a máquina do tempo ou que ganhem poder para enfrentá-lo. Todos os Invasores começam em uma forma mais fraca, mas, conforme eliminarem outros jogadores, podem evoluir para até quatro outras. Então, quanto mais forte ele se tornar, mais fácil será para destruir o mapa e reduzir a área de busca por outros participantes.

Cada Invasor possui um ritmo e habilidades próprias. Freeza, por exemplo, pode ordenar que Dodoria e Zarbon vigiem certas áreas; Majin Buu, por sua vez, tem um início mais lento até despertar. Vale ressaltar que o trailer de lançamento do jogo indica que um novo Invasor será disponibilizado na segunda temporada: o Vegeta, da Saga dos Sayajins, na forma de macaco gigante.

Um item valioso tanto para os Sobreviventes quanto para os Invasores são as Esferas do Dragão (Dragon Balls). Ao reunir as sete esferas, é possível invocar o dragão mágico Shenlong e pedir para que ele realize um desejo. Estes pedidos podem envolver aumento de nível, transformar um Sobrevivente em um guerreiro mais forte ou deixar o Invasor imortal. Os vilões podem ainda tentar localizar algumas de suas presas ao usar um Radar do Dragão para seguir jogadores que estejam de posse de uma esfera.

Quanto à possibilidade de customização, Sobreviventes podem ser personalizados com vários itens e skins de personagens conhecidos, como Bulma e Oolong. Ainda, o jogo conta com uma espécie de passe de batalha chamado Dragon Tier, que permite, entre outras coisas, que jogadores liberem skins exclusivas. Na primeira temporada, por exemplo, está disponível o personagem "Fazendeiro", presente no primeiro episódio de Dragon Ball Z.

4 de 4 Os Sobreviventes em Dragon Ball: The Breakers tem vários itens que podem ajudar em sua fuga — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Os Sobreviventes em Dragon Ball: The Breakers tem vários itens que podem ajudar em sua fuga — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Requisitos mínimos

Dragon Ball: The Breakers - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Memória RAM: 8 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 770 ou Radeon RX 470 Geforce GTX 780 ou Radeon RX 570 DirectX: 9.0 11 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento; 10 GB de espaço disponível 10 GB de espaço disponível

Veja também: Dragon Ball Xenoverse: como recrutar aliados para uma equipe