Tudo sobre Galaxy Tab S6 Lite: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy tab S6 Lite é um tablet Samsung com ficha técnica intermediária que apresenta bom custo-benefício ao usuário. No mercado, o dispositivo é concorrente direto do Moto Tab G70 , da Motorola . O modelo apresenta uma tela de LCD com 10,4 polegadas, hardware com processador Exynos 9611 de fabricação própria da fabricante coreana e bateria parruda.

O sucessor do Samsung Galaxy Tab S5E foi lançado no mercado nacional em junho de 2020. O preço de lançamento da fabricante coreana foi R$ 2.999. Atualmente, o aparelho é encontrado na Amazon por R$ 2.198 – redução de R$ 800 do valor sugerido inicialmente. Confira, nas linhas abaixo, quais são os detalhes da ficha técnica do modelo.

2 de 8 Galaxy Tab S6 Lite tem tela de 10,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Tab S6 Lite tem tela de 10,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy Tab S6 Lite

Resolução da tela: 2000 x 1200 (WUXGA+)

Painel da tela: TFT LCD

Câmera principal: 8.0 MP

Câmera frontal: 5.0MP

Sistema: Android 10

Processador: SAMSUNG Exynos 9611

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: MicroSD até 1TB

Capacidade da bateria: 7.040 mAh

Caneta S Pen: Sim

Dimensões e peso: 244.5 x 154.3 x 7.0; 467 gramas

Cor: cinza

Lançamento: junho de 2020

Preço de lançamento: R$ 2.999

Preço atual: R$ 2.198

Tela e design

3 de 8 Galaxy Tab S6 Lite tem câmera traseira de 8 MP e grava em Full HD — Foto: Reprodução/GSM Arena Galaxy Tab S6 Lite tem câmera traseira de 8 MP e grava em Full HD — Foto: Reprodução/GSM Arena

O Galaxy tab S6 Lite apresenta uma tela grande de 10,4 polegadas que utiliza o recurso da tecnologia TFT LCD – o que significa que o display utiliza cristal líquido para controlar individualmente de forma rápida e direta cada pixel. Além disso, o painel costuma ter uma durabilidade maior que o AMOLED. O display tem a resolução 2K (2000 x 1200 pixels), o que confere ao produto uma taxa de 224 pixels por polegada.

Em relação ao design, o aparelho da Samsung é leve e fino graças à sua estrutura de metal sem emendas. Num aspecto geral, ele apresenta uma estética minimalista. Na parte da frente, há apenas a tela do aparelho cercada de bordas finas e a lenta frontal. Na traseira do dispositivo, por sua vez, está um módulo destacado em forma de quadrado com a câmera.

Câmeras da Samsung

4 de 8 O dispositivo conta com 13 MP na câmera principal — Foto: Divulgação/Samsung O dispositivo conta com 13 MP na câmera principal — Foto: Divulgação/Samsung

Como o foco principal dos tablets não é a fotografia, dificilmente, os dispositivos trazem de fábrica um conjunto de câmeras poderoso. O modelo da Samsung possui dois sensores: um frontal de 8 MP (f/1.4) e outro traseiro de 5 MP (f/2.2). Os vídeos são registrado em resolução Full HD com 30 FPS (quadros por segundo) e possuem reconhecimento de face e HDR.

O aparelho ainda dispõe da possibilidade de utilização do recurso autofoco, flash e estabilização digital. Apesar do objetivo principal da câmera frontal ser a realização de chamadas de vídeo, quando for necessário, ele também tende a conseguir capturar selfies de qualidade satisfatória em ambientes com luminosidade.

Desempenho e armazenamento

5 de 8 Galaxy Tab S6 Lite consegue expandir o armazenamento até 1 TB — Foto: TechTudo Galaxy Tab S6 Lite consegue expandir o armazenamento até 1 TB — Foto: TechTudo

O tablet da Samsung traz na sua ficha técnica o processador Exynos 9611, com oito núcleos de processamento que alcançam uma velocidade máxima de 2,3 GHz. Ele trabalha em conjunto com 4 GB de memória RAM. A depender da configuração escolhida, a capacidade de armazenamento interno pode variar entre 64GB ou 128 GB. Vale ressaltar que o aparelho oferece suporte para cartão de memória do tipo microSD de até 1 TB.

O produto é destino ao mercado intermediário e não traz um desempenho de ponta. No entanto, o hardware deve garantir ao usuário atender as demandas do dia a dia sem apresentar gargalos, ou seja, executar com tranquilidade aplicativos de produtividade do Google e da Microsoft, além das redes sociais. Segundo o fabricante, o equipamento foi pensado principalmente para o consumo multimídia, como leitura de e-books e chamadas via internet com os amigos.

Bateria do Galaxy Tab

6 de 8 O tablet deve trazer 13 horas de reprodução de vídeo ao usuário — Foto: Divulgação/Samsung O tablet deve trazer 13 horas de reprodução de vídeo ao usuário — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy tab S6 Lite conta com 7.040 mAh de capacidade da bateria. Isso significa que o aparelho permite autonomia de até 13 horas de reprodução de vídeo, de acordo com a fabricante coreana. Este é um número interessante para o aparelho e deve ser suficiente para garantir pelo menos um dia inteiro de uso fora da tomada. O modelo da suporta carregamento rápido de até 15 W e a fonte vem na caixa do produto, junto com o cabo USB-C.

Versão do Android e recursos adicionais

7 de 8 Galaxy Tab S6 Lite conta com o Google Duo que compartilha a chamada de vídeo com um grupo — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Tab S6 Lite conta com o Google Duo que compartilha a chamada de vídeo com um grupo — Foto: Divulgação/Samsung

O tablet sai de fábrica com o Android 10. Apesar da versão antiga, o aparelho de 2020 já conta com atualização disponível. O sistema do Google dispõe do Modo Escuro – recurso que permite a interface do aparelho baseada nas cores preto e cinza, com o objetivo de evitar o cansaço visual. Além disso, o aparelho conta com recursos relacionados à acessibilidade, como ampliações de audição personalizadas, ou seja, a amplificação do som ambiente. E o novo teclado é afinado com visibilidade e definição aumentadas.

O Galaxy Tab S6 Lite permite sincronização com os smartphones Galaxy, cuja ideia é sempre estar conectado e não perder as chamadas que surgirem. Por isso, o aparelho também permite que o usuário responda mensagens urgentes com um simples toque no ícone do Painel Rápido para uma conexão veloz.

Outro recurso disponível do tablet da Samsung é a a caneta digital S Pen. Com ela, o usuário conseguir fazer anotações em parte da tela, enquanto a outra exibe vídeos do YouTube ou videoconferências. O conceito é permitir registros de compromissos no calendário ou na agenda de forma detalhada e busca inteligente com tags. Embora não tenha compartimento para abrigar o acessório, ele pode ser guardado em uma capa protetora que vem junto com o aparelho.

Preço do Galaxy Tab S6 Lite

8 de 8 O tablet pesa 467 gramas — Foto: Divulgação/Samsung O tablet pesa 467 gramas — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Tab S6 Lite da Samsung entrou no mercado brasileiro em junho de 2020. O modelo está disponível aos usuário com a cor cinza e traz duas opções de armazenamento: com 64 GB, o aparelho é comercializado por R$ 2.429. Ao passo que a versão com 128 GB tem o preço de R$ 2.198. Ambos os valores são referentes ao site da Amazon.

Com informações de Samsung