Tudo sobre iPhone 14 Pro Max: ficha técnica, preço e lançamento

O iPhone 14 Pro Max é o celular de ponta da Apple que conta com uma ficha técnica repleta de recursos avançados. O smartphone se destaca o novíssimo processador Apple A16 Bionic, além do conjunto de câmeras que recebeu melhorias. O novo iPhone pode ser uma opção atraente para quem deseja desempenho nas alturas, internet 5G , tela grande e que está disposto a pagar o preço cobrado pelo produto, que começa em R$ 10.499 . Confira nas linhas a seguir todos os detalhes do aparelho.

O iPhone 14 Pro Max foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto chegou no dia 7 de outubro com quatro opções de cor: roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial. O preço inicial para a versão de 128 GB é de R$ 10.499, mas pode chegar a R$ 15.499 caso o consumidor opte pela versão com 1 TB de armazenamento.

2 de 9 iPhone 14 Pro Max é o iPhone mais caro da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro Max é o iPhone mais caro da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do iPhone 14 Pro Max

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1290 x 2796 pixel)

Painel da tela: Super Retina XDR OLED

Câmera principal: tripla de 48 MP (principal) + 12 MP (grande angular) + 12 MP (telefoto)

Câmera de selfie: 12 megapixels

Sistema: iOS 16

Processador: A16 Bionic (Apple)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: não

Internet 5G: sim

Capacidade da bateria: 4.323 mAh (estimados)

Peso: 240 gramas

Dimensões: 160.7 x 77.6 x 7.9 mm

Cores: roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial

Lançamento global: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 10.499

Tela e design

A tela desse modelo é a razão pelo qual ele recebe o “Max” no nome. Ela possui 6,7 polegadas e trabalha com a resolução Full HD+ (1290 x 2796 pixels). Isso garante ao produto uma alta densidade de pixels por polegada, com taxa na casa dos 460 ppi.

A tecnologia utilizada pelo painel é a chamada Super Retina XDR OLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. A taxa de atualização do display é de 120 Hz, o que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

3 de 9 iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple

Dolby Vision e HDR10 são exemplos de tecnologias conhecidas que fazem parte do novo iPhone. Juntos, os dois recursos prometem entregar maior fidelidade de cores na reprodução de conteúdo. As especificações técnicas divulgadas pela Apple mencionam ainda que o display alcança 1.000 nits de brilho, com pico máximo de 2.000 nits – um valor considerado acima da média dos concorrentes. Isso significa que a tela é clara o suficiente para ser vista na rua mesmo sob sol forte.

Na parte de trás, o design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. Na parte da frente, no entanto, existe a presença de um novo elemento: o Dynamic Island (ou ilha dinâmica). O antigo entalhe retangular saiu de cena para dar lugar a um novo desenho em formato de pílula, que é 30% menor que o recorte do iPhone 13.

4 de 9 iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com o novo furo na tela, a Apple insere animações de sistema que dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos de música, mapas, ligação e de redes sociais, por exemplo. A ideia foi aprovada nas primeiras impressões do TechTudo.

O restante do aparelho é muito parecido com as duas últimas gerações da empresa, entre eles o iPhone 13 Pro Max. Ou seja, o conjunto de lentes das câmeras fica organizado numa moldura levemente saliente e as bordas do produto são planas.

O iPhone 14 Pro Max é construído em metal e vidro e compartilha as mesmas tecnologias de proteção da geração passada, o Ceramic Shield (responsável por evitar riscos e arranhões) e a certificação IP68. Essa última garante, de acordo com o site da Apple, resistência à água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Câmeras do Pro Max

5 de 9 Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple

A Apple equipou o iPhone 14 Pro Max com o seu melhor conjunto de sensores e foi por isso que a empresa destacou tanto a capacidade fotográfica do smartphone no evento de lançamento. O aparelho agora vem com um sensor principal de 48 MP e todas as outras lentes captam melhor em ambientes pouco iluminados. Outra característica é a presença do scanner LiDAR, que cria um mapa de profundidade do ambiente para otimizar a experiência fotográfica.

O conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o seguinte:

Principal de 48 MP (f/1.8)

Ultra Wide de 12 MP (f/2.2)

Telefoto 12 MP (f/2.8)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

6 de 9 Câmeras do iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A câmera frontal do novo iPhone 14 Pro Max ganhou um salto significativo. A lente ficou maior e, de acordo com a fabricante, o sensor ganhou uma melhoria de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, se comparado com o iPhone 13 Pro Max. Não só isso, como também o celular mais novo da Apple inaugura a função de autofoco na câmera de selfies. A Apple também promete uma captura 2x mais rápida no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% na captura em ambientes pouco iluminados, se comparado com o iPhone 13.

Na parte de vídeos, tanto as câmeras traseiras quanto a frontal alcançam a resolução 4K (em até 60 quadros por segundo). O Modo Cinema, que desfoca o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais profissional, agora trabalha em 4K. Além disso, um novo recurso entra em cena: o Modo Ação. A nova funcionalidade combina o já existente estabilizador ótico de imagem com software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos tremido que os outros modelos de anos anteriores.

Desempenho

7 de 9 iPhone 14 Pro Max tem o novo processador Apple A16 Bionic — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max tem o novo processador Apple A16 Bionic — Foto: Reprodução/Apple

Um dos principais chamarizes desse produto é o alto desempenho. A explicação para tanta velocidade é a presença do chip Apple A16 Bionic, uma exclusividade das versões Pro da nova geração. São seis núcleos de processamento e 6 GB de memória RAM para o multitarefa. Esse último detalhe de ficha técnica recebeu um salto muito bem-vindo. Agora, os modelos Pro e Pro Max deixariam de usar a memória RAM no formato LPDDR4X para dar lugar ao LPDDR5, que é um padrão mais avançado.

No uso prático, todos esses números se traduzem em um dos smartphones mais rápidos do mundo e que será capaz de rodar jogos e apps pesados por vários anos. O conjunto é finalizado com o máximo de 1 TB de armazenamento interno, que deve atender bem a maioria dos usuários. Mas é importante salientar que não é possível inserir um cartão microSD para memória expansível.

Bateria do novo iPhone

A Apple não divulga a capacidade exata da bateria, mas aplicativos de benchmark estimam 4.323 mAh. Apesar do valor não chamar atenção quando comparado aos concorrentes Android, o iPhone 14 Pro Max oferece a melhor autonomia energética em um celular Apple. A explicação é o iOS 16, que consome menos recursos. De acordo com a companhia, o iPhone 14 Pro Max aguenta até 29 horas de reprodução de vídeo.

8 de 9 iPhone 14 Pro Max tem a melhor bateria em um smartphone Apple — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max tem a melhor bateria em um smartphone Apple — Foto: Reprodução/Apple

O iPhone 14 Pro Max também oferece suporte à tecnologia de carregamento rápido, capaz de levar a bateria de zero a 50% em 30 minutos. No entanto, para conseguir esse resultado, o consumidor vai precisar adquirir o acessório separadamente.

O recurso de carregamento sem fio de até 15 W via MagSafe e Qi também marca presença por aqui. Vale lembrar que a Apple, até o fechamento desta matéria, não comercializa nenhum dos dois produtos com o carregador na caixa, apesar da pressão do governo brasileiro.

Versão do sistema

O iPhone 14 Pro Max estreou o novo iOS 16. Entre as novidades do sistema, destacam-se recursos melhorados na parte de segurança, a possibilidade de encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar da galeria e novas opções de customização da tela de bloqueio. Notificações otimizadas e nova aba de live activities também fazem parte do pacote.

Recursos adicionais

9 de 9 SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14 SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14

O iPhone 14 Pro Max traz suporte a internet 5G e NFC. Sendo assim, ele pode realizar pagamento por aproximação. O Face ID suporta desbloqueio facial mesmo que o usuário utilize máscaras de proteção. Sobre as novidades, o novo iPhone tem Bluetooth 5.3, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone 13. Outro recurso que o novo modelo ganhou é o Detecção de Acidente. Agora, o smartphone consegue identificar, por exemplo, se o usuário sofreu um acidente de carro para notificar os serviços locais de emergência.

Assim como o restante dos celulares da linha do iPhone 14, a versão Pro Max também oferece acesso emergencial a satélites. Com isso, os usuários podem pedir socorro em situações de perigo. O iOS vai ajudar a pessoa a enviar mensagens curtas com pedidos de socorro, além de auxiliar a pessoa a apontar o smartphone diretamente na direção de um satélite. Inicialmente o serviço será liberado nos Estados Unidos e no Canadá e não há informações sobre quando chegará ao Brasil.

Preço do iPhone 14 Pro Max

O iPhone 14 Pro Max foi anunciado globalmente no início de setembro e chegou ao Brasil em outubro. O preço varia de acordo com o armazenamento: R$ 10.499 (128 GB), R$ 11.499 (256 GB), R$ 13.499 (512 GB) e R$ 15.499 (1 TB), segundo a loja oficial da Apple.

Com informações da Apple e GSM Arena