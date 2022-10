Tudo sobre K'Sante: conheça novo campeão LGBTQIA+ e negro do LOL

A Riot Games divulgou, no domingo (16) e nesta terça (18), todos os detalhes sobre as habilidades de K'Sante, o próximo campeão que será lançado no League of Legends . O Orgulho de Nazumah, como é chamado, chega no patch 12.21 a partir de 3 de novembro, dois dias antes da final do Mundial de LOL 2022. K'Sante será o primeiro campeão negro e LGBTQIA+ a pisar em Summoner's Rift. A informação foi confirmada em primeira mão pelo ator britânico DeObia Oparei, dublador do novo personagem.

Vale lembrar que o campeão chega com uma skin especial projetada por Lil Nas X, rapper estadunidense que é um símbolo queer de peso na música mundial. Para liberar o cosmético, é necessário cumprir alguns objetivos no evento do Mundial de LOL 2022 no jogo. A seguir, você confere mais detalhes sobre o novo campeão no LOL.

1 de 3 Veja todos os detalhes sobre K'Sante, o 162° campeão do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Veja todos os detalhes sobre K'Sante, o 162° campeão do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Desenvolvimento do campeão

Os designers Buike “AzuBK” Ndefo-Dahl, Daniel “Riot Maxw3ll” Emmons e Jacob “Riot Llama” Crouch deram algumas explicações a respeito da criação de K'Sante. Em relação à mecânica, eles lembraram de uma situação bastante comum que acontece na rota superior, onde um tanque geralmente é pressionado por um duelista e, por vezes, é obrigado a ficar acuado próximo de sua torre. Somado a isto, a equipe citou o fato de a plateia dificilmente explodir com a jogada de um tanque durante as partidas, diferente do que se vê com tantos causadores de dano que existem no MOBA.

Tendo isso em mente, eles buscaram maneiras de fazer um tanque com a capacidade de se tornar na estrela de um jogo. K'Sante deve ser capaz de evitar situações de pressão na fase de rotas, ao mesmo tempo em que carregará um kit de habilidades com uma curva bastante alta de aprendizado. Para lutar, K'Sante leva duas armas chamadas de "Ntofos", inspiradas nas conhecidas tonfas utilizadas em artes marciais originárias de Okinawa, Japão, e que carregam características tanto ofensivas como defensivas.

Os designers também buscaram criar um novo campeão negro que parecesse diferente dos outros que já estão no MOBA, como Lucian, Senna e Ekko. Assim, surgiu a ideia de criar o campeão e Nazumah, sua terra, inspirada na tradição e na cultura do oeste da África, em especial em Gana. A intenção é fazer com que todos se lembrem de K'Sante quando mencionar o nome de Nazumah, dada toda a importância que o personagem representa para a cidade.

Outro destaque no desenvolvimento de K'Sante é o envolvimento do Lil Nas X. O rapper ajudou a projetar a versão prestígio da skin de lançamento do campeão. A skin, no entanto, não poderá ser adquirida via compra direta. Os interessados precisarão participar do evento do Mundial de LOL 2022 dentro do jogo e adquirir os pontos necessários para liberar a skin.

2 de 3 Skin prestígio de K'Sante teve colaboração do rapper Lil Nas X — Foto: Divulgação/Riot Games Skin prestígio de K'Sante teve colaboração do rapper Lil Nas X — Foto: Divulgação/Riot Games

História de K'Sante

K'Sante vive em Nazumah, cidade que está localizada em Shurima, uma das principais regiões de Runeterra e lar de campeões como Azir, Sivir, Xerath, Renekton e Nasus. A cidade surgiu como consequência da guerra em Shurima, que obrigou pessoas de diferentes raças e culturas a fugirem do conflito. Próxima de um oásis, a cidade prosperou durante 500 anos, mas enfrentou dificuldades em lidar com monstros do deserto e do vazio. Eventualmente, Nazumah viu como principal ameaça os Baccais, frutos de um ritual com monstros feito por Xerath em sua tentativa de derrubar o Imperador Azir.

Assim, surgiram aqueles que caçavam as criaturas chamadas Baccai, e K'Sante aparece nesse enredo. Esse caçadores se tornaram em verdadeiras celebridades na cidade de Nazumah, pois a caça foi deixando de ser questão de sobrevivência e passou a se tornar parte da cultura da cidade. Responsáveis por toda a narrativa, Michael “SkiptoMyLuo” Luo e Justin “Riot Earp” Albers também destacaram o fato de K'Sant ser um humano comum, sem poderes mágicos, e que treinou a vida toda para se tornar no maior caçador de Nazumah.

Contudo, nenhum desafio em suas caças foi maior do que enfrentar seu próprio monstro: o orgulho. K'Sante tinha um parceiro de caça, o arqueiro Tope. Embora fossem apaixonados um pelo outro, o sentimento não evitou que discussões acontecessem durante as caçadas. Enquanto Tope possuía uma postura mais estratégica nas caças, K'Sante fazia de tudo para corresponder às próprias expectativas. A situação se tornou irreversível quando eles não conseguiram caçar um Baccai leão-cobra, e Tope optou por se separar e viver outras aventuras.

Com o tempo, K'Sante percebeu que a sua arrogância havia sido a causa de Tope ter se separado dele. Deixando o orgulho de lado, ele concluiu a caça ao Baccai leão-cobra, mas sua principal vitória no final das contas foi ser capaz de superar seu próprio monstro interior.

3 de 3 K'Sante é um caçador de Nazumah, localidade presente na já conhecida região de Shurima — Foto: Divulgação/Riot Games K'Sante é um caçador de Nazumah, localidade presente na já conhecida região de Shurima — Foto: Divulgação/Riot Games

Habilidades

K'Sante se mostra um campeão bastante único, que leva as características de um tanque, com muito controle de grupo e habilidades de suporte para seus aliados, mas que também será capaz de causar bastante dano nos adversários. Ele oferece ainda dois modos de jogo com a forma normal e a forma irrestrita, que poderá ser o ponto-chave para diferenciar um excelente jogador de K'Sante de um jogador mais mediano. A seguir, veja quais são suas habilidades:

Instinto Valente (Passiva)

As habilidades de K'Sante que causam dano marcam inimigos por um curto período. Atacar um inimigo marcado consome a marca e causa dano e Dano Físico com base na Vida máxima. A Forma Irrestrita o faz atacar um inimigo marcado causa Dano Físico e Dano Verdadeiro com base na Vida máxima adicional.

Golpes de Ntofo (Q)

K'Sante golpeia com sua arma, causando Dano Físico em uma pequena área ao seu redor e breve Lentidão aos alvos atingidos. Se um inimigo for atingido, K'Sante ganha um acúmulo por um curto período. Com 2 acúmulos, K'Sante dispara uma onda de choque que Puxa os inimigos. Jogando como Forma Irrestrita, o Tempo de Recarga desta habilidade é reduzido e ela não causa mais Lentidão aos alvos atingidos.

Criador de Caminhos (W)

Início do carregamento: K'Sante levanta suas armas defensivamente por um curto período, tornando-se Imbatível e sofrendo menos dano. Em Lançamento, K'Sante avança, causando uma porcentagem da Vida máxima como Dano Físico, Empurrando e Atordoando, por um curto período, inimigos pelos quais passa com base no tempo de carregamento.

Já na Forma Irrestrita, o Tempo de Recarga da habilidade é redefinido, a redução de dano é aumentada, ela causa uma quantidade adicional de Dano Físico com base no tempo de carregamento e a velocidade do carregamento e avanço são dobradas.

Passo Forte (E)

K'Sante avança, recebendo um Escudo por um curto período. Ao avançar até um aliado, a distância é significativamente aumentada e o aliado também recebe um Escudo. Outras habilidades podem ser conjuradas ao mesmo tempo. No modo Forma Irrestrita, a velocidade do avanço desta habilidade é aumentada. Avançar para um local-alvo tem alcance maior e pode atravessar paredes.

Forma Irrestrita (R)

K'Sante quebra suas ntofos, causando Dano Físico e Empurrando um Campeão inimigo. Inimigos que atingirem uma parede sofrerão uma quantidade maior de Dano Físico, sendo Empurrados por cima dela e brevemente Atordoados. K'Sante então avança em direção ao inimigo e usa Forma Irrestrita por um período prolongado. Na Forma Irrestrita, K'Sante perde uma porcentagem de Vida máxima, Armadura adicional e Resistência Mágica adicional. K'Sante ganha Dano de Ataque, Vampirismo Universal e transforma suas habilidades.