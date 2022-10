Tudo sobre Mario + Rabbids Sparks of Hope: veja gameplay, história e mais

Mario + Rabbids Sparks of Hope é uma sequência do game de estratégia Mario + Rabbids Kingdom Battle, ambos fruto de uma parceria entre a Nintendo e a desenvolvedora Ubisoft. No jogo, Mario e seus amigos coelhos irão enfrentar uma ameaça intergaláctica por vários planetas, mas com algumas novidades em sua jogabilidade em relação ao título anterior. O game estará também jogável no estande da Nintendo da Brasil Game Show 2022, que acontece a partir desta quinta-feira (6) e vai até quarta (12) em São Paulo. Mario + Rabbids Sparks of Hope será lançado em 20 de outubro para Nintendo Switch por R$ 299,99. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.