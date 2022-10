Tudo sobre o iPhone 14: data de lançamento, preço e ficha técnica

O iPhone 14 é o mais novo lançamento da Apple . O celular conta com uma série de recursos avançados, como o processador Apple A15 Bionic e o arranjo de câmeras que agora enxerga melhor em condição de baixa luz. O dispositivo pode ser uma opção interessante para quem busca um smartphone recente com desempenho de ponta, conexão à internet 5G e tela grande. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes do aparelho.

O iPhone 14 foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto teve seu lançamento no dia 7 de outubro. O preço inicial para a versão de 128 GB de armazenamento é de R$ 7.599, mas pode chegar a R$ 10.599 caso o consumidor opte pela versão de 512 GB. São cinco opções de cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho.

Ficha técnica do iPhone 14

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1170 x 2532 pixel)

Painel da tela: Super Retina XDR OLED

Câmera traseira: dupla, sendo 12 MP (principal) + 12 MP (grande angular)

Câmera de selfie: 12 MP

Sistema: iOS 16

Processador: A15 Bionic (Apple)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 3.279 mAh (estimados)

Peso: 172 gramas

Dimensões: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm

Cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho

Lançamento global: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 7.599

Tela e design

2 de 10 iPhone 14 mantem tela da geração passada — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 mantem tela da geração passada — Foto: Laura Storino/TechTudo

A tela do iPhone 14 é exatamente a mesma do iPhone 13. Isso significa que existe um painel de 6,1 polegadas com a resolução Full HD+ (1170 x 2532 pixels). A tecnologia utilizada pelo display é a chamada Super Retina XDR OLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste.

Não foi dessa vez que a Apple equipou a versão mais simples do seu smartphone com a desejada taxa de atualização de 120 Hz – a exemplo do que faz a Samsung com o Galaxy S22. Em vez disso, a marca optou por manter os 60 Hz do iPhone 13.

3 de 10 Com visual semelhante ao do iPhone 13, o iPhone 14 recebe correções e aperfeiçoamento no sistema de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Com visual semelhante ao do iPhone 13, o iPhone 14 recebe correções e aperfeiçoamento no sistema de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apesar disso, o display segue sendo muito eficiente. Dolby Vision e HDR10 são exemplos de tecnologias conhecidas que fazem parte do novo iPhone. Juntos, os dois recursos prometem entregar maior fidelidade de cores na reprodução de conteúdo. A Apple ainda promete que o painel alcança 800 nits de brilho, com pico máximo de 1.200 nits. Isso significa que a tela é clara o suficiente para ser vista na rua mesmo sob sol forte.

O design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. Ou seja, o conjunto de lentes das câmeras traseira fica organizado numa moldura levemente saliente e as bordas do produto são planas. O iPhone 14 é construído em metal e vidro e compartilha das mesmas elogiadas tecnologias de proteção da geração passada, o Ceramic Shield (responsável por evitar riscos e arranhões) e a certificação IP68. Essa última garante, de acordo com o site da Apple, resistência à água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Câmeras do iPhone 14

Assim como no iPhone 13, todas as câmeras do iPhone 14 contam com 12 MP de resolução. Apesar disso, a Apple conseguiu melhorar os resultados dos cliques, já que agora o novo smartphone é capaz de enxergar um pouco melhor em ambientes com iluminação precária, graças à abertura maior de lente.

4 de 10 O smartphone agora enxerga melhor de noite e traz novo modo de estabilização de imagem — Foto: Laura Storino/TechTudo O smartphone agora enxerga melhor de noite e traz novo modo de estabilização de imagem — Foto: Laura Storino/TechTudo

O conjunto fotográfico do iPhone 14 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

A câmera frontal do novo iPhone 14 ganhou um salto significativo que foi bastante citado pela Apple no evento de lançamento da empresa. A lente ficou maior e, de acordo com a fabricante, o sensor ganhou uma melhora de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, se comparado com o iPhone 13. Não só isso, como também o celular mais novo da Apple inaugura a função de autofoco na câmera de selfies.

Os avanços também impactaram o quão rápido o celular consegue fotografar. A Apple promete uma captura duas vezes mais veloz no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% na captura em ambientes pouco iluminados, se comparado com o iPhone 13.

Quando o assunto é vídeo, tanto a câmera frontal quanto os sensores traseiros alcançam a resolução 4K e têm recursos parecidos, como o Modo Cinema, que desfoca o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais profissional. Um novo recurso oferecido pelo iPhone 14 é o Modo Ação. A nova funcionalidade combina o já existente estabilizador ótico de imagem da lente ultra wide com software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos “tremidos” que o iPhone 13 e os modelos de anos anteriores.

Desempenho

5 de 10 iPhone 14 não ganhou o novo chip A16 Bionic; ainda assim, desempenho é mais que suficiente para tarefas pesadas — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 não ganhou o novo chip A16 Bionic; ainda assim, desempenho é mais que suficiente para tarefas pesadas — Foto: Laura Storino/TechTudo

A Apple decidiu colocar o mesmo processador da geração passada no iPhone 14. O chip A15 Bionic é mais do que suficiente para rodar os aplicativos e jogos mais pesados disponíveis na App Store atualmente. A mudança veio na GPU, que ganhou um núcleo a mais – detalhe que deve fazer diferença a longo prazo, principalmente em games mais avançados.

Embora a Apple não costume divulgar a quantidade de memória RAM dos seus smartphones, testes de benchmark revelam que o iPhone 14 tem 6 GB de RAM, o que é 50% a mais que o iPhone 13. Esse avanço é responsável por garantir um gerenciamento mais eficiente de múltiplas tarefas, evitando que apps em segundo plano sejam fechados quando minimizados.

Por fim, o conjunto se completa com o máximo de 512 GB de armazenamento interno, que deve atender bem a maioria dos usuários. Como de costume, não é possível inserir um cartão microSD.

Bateria do novo iPhone

A Apple também não divulga a capacidade exata da bateria, mas aplicativos de benchmark estimam que o novo iPhone 14 tenha 3.279 mAh, contra os 3.240 mAh do iPhone 13. A diferença é muito pequena, mas a Apple promete até uma hora a mais de autonomia energética com o novo modelo.

O smartphone também oferece suporte à tecnologia de carregamento rápido, capaz de levar a bateria de zero a 50% em 30 minutos. No entanto, para conseguir esse resultado, o consumidor vai precisar adquirir o acessório separadamente.

6 de 10 iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O recurso de carregamento sem fio de até 15 W via MagSafe e Qi também marca presença por aqui. Vale lembrar que a Apple, até o fechamento desta matéria, não comercializa nenhum dos dois produtos com o carregador na caixa, apesar da pressão do governo brasileiro.

Versão do sistema iOS

7 de 10 iPhone 14 ganha novas opções de customização da tela de bloqueio com a chegada do iOS 16 — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 ganha novas opções de customização da tela de bloqueio com a chegada do iOS 16 — Foto: Laura Storino/TechTudo

O iPhone 14 estreou o novo iOS 16. Entre as novidades do sistema, destacam-se recursos melhorados na parte de segurança, a possibilidade de encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar da galeria e novas opções de customização da tela de bloqueio. Notificações otimizadas e nova aba de live activities também fazem parte do pacote. O teclado do iPhone também ganhou melhorias com a atualização do iOS. O novo recurso Haptic Touch emite uma vibração muito rápida ao pressionar as teclas, o que dá a sensação de "clique".

8 de 10 Live objects simplifica a colagem de objetos em mensageiros — Foto: Divulgação/Apple Live objects simplifica a colagem de objetos em mensageiros — Foto: Divulgação/Apple

Por fim, vale destacar o Live Objects, uma expansão da função Live Text. Basta pressionar elementos em fotos como pessoas, objetos e animais para que a ferramenta detecte e faça um recorte. Com isso, o usuário pode transformar rapidamente essas seleções em figurinhas de forma bem simples para serem usadas em apps de mensagens e na colagem dos stories do Instagram, por exemplo.

Recursos adicionais

9 de 10 iPhone 14 é tunado com novas funções interessantes, mas o modo de emergência via satélite ainda não está disponível no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 é tunado com novas funções interessantes, mas o modo de emergência via satélite ainda não está disponível no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sobre as novidades, o novo iPhone estreia o Bluetooth 5.3, que é mais rápido e confiável que o Bluetooth 5.0 do iPhone 13. Além disso, o smartphone Apple ganhou a função Detecção de Acidente, em que o smartphone consegue identificar, por exemplo, se o usuário sofreu um acidente de carro para notificar os serviços de emergência locais.

10 de 10 SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14 SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14

Outro recurso implementado no iPhone 14 é o acesso emergencial a satélites, em que usuários podem pedir socorro em situações de perigo. O iOS vai ajudar a pessoa a enviar mensagens curtas com pedidos de socorro, além de auxiliar a pessoa a apontar o smartphone diretamente na direção de um satélite. Inicialmente o serviço será liberado nos Estados Unidos e no Canadá. Não há informações de quando chegará ao Brasil.

Preço do iPhone 14

O iPhone 14 foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto está disponível desde o dia 7 de outubro em cinco opções de cores: azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho. O preço inicial para a versão de 128 GB é de R$ 7.599, mas pode chegar a R$ 10.599 caso o consumidor opte pela versão com 512 GB. Não custa lembrar: somente os modelos Pro e Pro Max chegam a 1 TB de armazenamento.

Com informações da Apple e GSM Arena

