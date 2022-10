Tuite de Lula passa Casimiro e é o mais curtido do Brasil; veja a lista

O tuite feito neste domingo (30) pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em comemoração à sua vitória nas Eleições Gerais de 2022 chegou a mais de 1,5 milhões de likes, e é oficialmente o mais curtido do Brasil. Na postagem curta no Twitter, Lula escreveu "Democracia" e inseriu uma foto de sua mão tocando a bandeira do país. Na semana passada, o tuite feito pelo streamer Casimiro desmentindo uma montagem publicada pelo senador Flávio Bolsonaro havia batido recordes, chegando à marca de 1,3 milhões de curtidas. Agora, com a publicação de Lula, esse marco é mais uma vez ultrapassado.