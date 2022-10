Uncharted Legacy of Thieves: confira gameplay e requisitos mínimos no PC

1 de 5 Uncharted Legacy of Thieves traz A Thief's End e Lost Legacy para os PCs com diversas melhorias — Foto: Divulgação/Steam Uncharted Legacy of Thieves traz A Thief's End e Lost Legacy para os PCs com diversas melhorias — Foto: Divulgação/Steam

Uncharted 4: A Thief's End

A conclusão da saga Uncharted do protagonista Nathan Drake culmina no quarto game, após as três aventuras do PlayStation 3 contadas na coletânea Uncharted: The Nathan Drake Collection. A história apresenta Drake 5 anos depois do último game, já casado com Elena Fisher e aposentado de suas aventuras, porém entediado pela falta de ação. Drake então reencontra seu irmão Sam, que acreditava ter morrido há muitos anos, e aceita o convite para se lançar em uma aventura em busca da utopia pirata de Libertalia e o tesouro perdido do capitão Henry Avery, em Madagascar.

Uncharted 4: A Thief's End traz a aventura final de Nathan Drake agora também para PC no pacote Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

A jogabilidade do game mantém a estrutura de ação eclética dos capítulos anteriores da série Uncharted com um misto de cenas focadas em narrativa, escalada, quebra-cabeças, tiroteios, combates furtivos e perseguições. Uma novidade é que o jogo possui mais áreas abertas para explorar, trechos que são usados tanto para descobrir os próximos locais para visitar quanto para oferecer combates com maior liberdade de estratégias. Vale ressaltar que as versões dos jogos na coletânea incluem apenas as campanhas, sem modos multiplayer.

Uncharted: The Lost Legacy

Após o fim das aventuras de Nathan Drake, jogadores assumem o papel de uma nova protagonista, Chloe Frazer, personagem apresentada originalmente como coadjuvante em Uncharted 2: Among Thieves. Ela irá se aliar a Nadine Ross, uma das antagonistas de Uncharted 4: A Thief's End, para juntas recuperarem um artefato antigo: a Presa de Ganesha, em uma aventura na Índia. As duas heroínas terão que se ajudar em uma corrida contra um mercenário que deseja usar o item como ponto de partida para uma guerra civil.

Em Uncharted: The Lost Legacy jogadores controlam Chloe Frazer em uma aventura ao lado de Nadine Ross

A jogabilidade de Uncharted: The Lost Legacy é bastante semelhante à de Uncharted 4: A Thief's End, porém com duração menor. A presença de duas personagens também introduz mais quebra-cabeças e momentos de ação em dupla. Apesar das aparências, Uncharted: The Lost Legacy não é um jogo multiplayer cooperativo e durante todo o game usuários controlam apenas Chloe, com Nadine apenas como coadjuvante.

As novidades da versão PC

Ambos os jogos podem exibir seus visuais a alta resolução 4K, com suporte a monitores ultra-wide e opções para ajustar a qualidade de modelos e texturas de acordo com suas configurações. O game detectará a placa de vídeo e quantidade de memória de vídeo (VRAM) automaticamente para oferecer a melhor configuração de maneira acessível. Usuários também terão acesso a vários efeitos para melhorar as imagens, como sombras, reflexos, filtros anisotrópicos e oclusão de ambientes.

Na versão PC de Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy usuários terão acesso a várias opções gráficas

Os games ainda apresentam suporte à tecnologia AMD Fidelity FX Super Resolution 2, que utiliza aprendizado de máquina para gerar imagens em maior resolução e com menor custo de processamento - o que permite alcançar taxas de quadro FPS maiores. Será possível jogar tanto com o combo de teclado e mouse quanto com joystick DualSense do PlayStation 5 (PS5) conectado ao computador. Com essa segunda opção, será possível usufruir dos gatilhos adaptáveis e resposta háptica, como ocorre na versão do console.

Lançamento abaixo do esperado

Segundo o site independente SteamDB, que reúne estatísticas da loja da Valve, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões foi o menor lançamento da Sony até agora. Até então, o game teve um pico de apenas 10.582 jogadores em seu primeiro final de semana, dias nos quais a loja Steam bateu recordes de usuários simultâneos. Contudo, mesmo assim, o título sequer entrou entre os 100 games mais populares da plataforma.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões teve o menor lançamento da Sony para PC até agora

Para fins de comparação, Horizon Zero Dawn atraiu 56 mil jogadores em seu lançamento, superado por Spider-Man Remastered com 66 mil usuários e o mais popular game da Sony, God of War, com 73 mil fãs do deus da guerra. Anteriormente, o jogo com pior performance era Days Gone, que teve apenas 27 mil players em seu primeiro final de semana.

Não se sabe qual o motivo para a performance abaixo do esperado, mas o game teve concorrência de lançamentos de peso como Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem e Call of Duty: Modern Warfare 2. Uncharted 4: A Thief's End é também o game mais antigo da Sony a chegar ao PC, originalmente lançado em 2016. Há, ainda, uma barreira de entrada pelo fato de que os 3 jogos anteriores da série não foram disponibilizados para a plataforma.

