Valorant feminino: como assistir à final do VCT Game Changers Brasil 2022

A grande final do VCT Game Changers Brasil 2022 Series 2, campeonato brasileiro feminino de Valorant , acontece neste sábado (22) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. O título da segunda etapa será decidido entre Team Liquid e B4 Angels em uma série melhor de cinco partidas (MD5). A equipe vencedora levará para casa a premiação de R$ 35 mil e ficará com a vaga no mundial do Game Changers 2022, que será realizado em Berlim, Alemanha. Você pode assistir à série decisiva nos canais oficiais do Valorant Brasil na Twitch e no YouTube . Veja, a seguir, mais detalhes sobre as finalistas da Series 2 do do VCT Game Changers Brasil 2022.

Team Liquid

Atualmente, a Team Liquid é a equipe a ser batida no cenário feminino de Valorant no Brasil. Capitaneada por Natália "daiki" Vilela, uma das melhores jogadoras do país no momento, a Liquid venceu todas as classificatórias da primeira e da segunda etapa do Valorant Game Changers Series em 2022. Destaque também para a vitória no evento principal da primeira etapa, que se deu de forma tranquila com um 3–0 sobre a Gamelanders Purple e concedeu pontos importantes na batalha para ir ao mundial.

Ao lado de daiki, a equipe conta com as jogadoras Ana Beatriz "naxy" Araujo, Paola "drn" Caroline, Paula "bstrdd" Naguil e Natália "nat1" Meneses, além do treinador André "palestra" Gomes. Dada a regularidade do esquadrão e por já ter vencido a mesma B4 durante as semifinais desta mesma etapa, a Liquid chega na final com todo o favoritismo ao seu lado.

B4 Angels

A B4 Angels é um time que aparenta estar em sua melhor forma desde o começo do circuito VCT Game Changers Brasil 2022. Depois de ficar com a terceira colocação no evento final da Series 1, a equipe conquistou dois Top 8 e um Top 4 nas três classificatórias realizadas até aqui na segunda etapa. Sua campanha na reta final da Etapa 2 começou bem, com um 2–0 sobre a TBK, mas, na rodada seguinte, uma dura derrota por 2–1 contra a Team Liquid na semifinal da chave superior.

Apesar do revés, a B4 não desanimou e iniciou a escalada na chave inferior, com vitórias convincentes sobre Delira, MIBR e ODDIK para chegar à decisão. A lineup do time é formada por Leticia "let" Dias, Camila "sayuri" Obam, Julia "Krisme" Maria, Julia "jelly" Paiva e a capitã Taynah "tayhuhu" Faria, além do treinador João Victor "Biscoit1n" Vieira. Apesar de as chances estarem contra o time, a B4 vai motivada para acabar com o domínio da Liquid e ter a oportunidade de disputar o mundial.

Sobre o VCT Game Changers Brasil

O VCT Game Changers Brasil 2022 teve início no mês de fevereiro com a realização das primeiras classificatórias da Series 1. O circuito reuniu dezenas de equipes femininas de Valorant no Brasil e distribuiu premiações que variaram entre R$ 20 mil e R$ 100 mil, contando classificatórias e os eventos principais. Por sinal, os eventos principais das Series 1 e 2 reuniram as maiores pontuadoras das classificatórias na disputa pelo título da respectiva etapa, a premiação em dinheiro e pontos para buscar a classificação no torneio mundial.

O circuito faz parte das ações da Riot Games em fortalecer o cenário feminino no Brasil e no resto do mundo. Essas ações também inspiraram a empresa a fazer o mesmo com o League of Legends e a revelar não apenas jogadoras, mas também novas comentaristas e analistas para o cenário competitivo. O circuito VCT Game Changers 2022 será finalizado no mundial, chamado de Game Changers Championship, disoutado entre 15 e 20 de novembro em Berlim, Alemanha.

