VCT Game Changers Brasil 2022: Team Liquid vira sobre a B4 e leva o título

A Team Liquid superou a B4 Angels e ficou com o título da segunda etapa do VCT Game Changers Brasil 2022, torneio feminino de Valorant . A decisão da Series 2 do circuito ocorreu neste sábado (22) e tinha a TL como ampla favorita. Apesar de a B4 ter dominado os dois primeiros mapas da série melhor de cinco partidas (MD5), a TL foi capaz de se recuperar nos confrontos seguintes e fazer um histórico reverse sweep em 3–2 para ficar com a vitória. As parciais foram de 6–13 na Icebox, 5–13 na Bind, 14–12 na Ascent, 13–4 na Breeze e 13–8 na Haven.

Além da taça, a Cavalaria levou para casa a premiação de R$ 35 mil e ainda conquistou a vaga brasileira no VCT Game Changers Championship 2022, o mundial feminino de Valorant que será realizado na cidade de Berlim, Alemanha, no mês de novembro. Confira, a seguir, os destaques da série entre TL e B4.

1 de 7 Team Liquid fez um reverse sweep para ficar com a taça do VCT Game Changers Brasil 2022 — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Team Liquid fez um reverse sweep para ficar com a taça do VCT Game Changers Brasil 2022 — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 1 (Icebox)

Em seu mapa de escolha, a Team Liquid teve uma atuação bem inferior ao que vinha mostrando no circuito até então. Após perder o primeiro pistol, a TL foi capaz de tirar três armamentos da B4 Angels em seu econômico e ter totais condições de levar seu bônus. No entanto, mesmo na vantagem de armas, a TL caiu para a sólida defesa da B4 e se viu em uma situação delicada. Nas rodadas seguintes, a Cavalaria tentou se reinventar, mudar sua movimentação e focar na coleta de informações, mas Julia "Jelly" Paiva (Sage) e Julia "Krysme" Coelho (Chamber) impediram a recuperação com belas jogadas individuais e lideraram a B4 até um largo 10–2 na primeira metade.

Abalada após uma péssima execução no lado atacante, a equipe liderada por Natália "daiki" Vilela (Sova) voltou a perder o pistol na defesa e logo viu a B4 chegar ao map point em 12–2. Nesse momento, a TL pareceu ter acordado na Icebox, se destacou pelas first kills e começou a acumular algumas vitórias na esperança de operar um milagre para forçar a prorrogação no 12–12. Contudo, o milagre não aconteceu, e a B4 conseguiu fechar a conta em 13–6 para sair na frente nessa MD5.

2 de 7 Jelly frustrou muitas rodadas da TL e foi crucial para levar a B4 à vitória — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Jelly frustrou muitas rodadas da TL e foi crucial para levar a B4 à vitória — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 2 (Bind)

No território da B4 Angels, um cenário muito semelhante ao da Icebox. Pela defesa, a Team Liquid voltou a perder o pistol e a não aproveitar sua rodada armada, dando todo o espaço para a B4 voltar a criar uma boa vantagem no marcador. A TL realizou algumas rotações lentas e acabou facilitando a vida da B4 durante todo esse half. Destaque para Camila "Sayuri" Obam (Brimstone), que levou ainda mais tranquilidade em cada rodada de sua equipe. Eventualmente, Letícia "Let" Dias (Raze) e Julia "Jelly" Paiva (Skye) passaram a encaixar seus disparos também, e a B4 sobrou nessa para metade até abrir 11–1 no marcador.

Desesperada para levar seu primeiro pistol na série e sonhar com a virada na Bind, a TL buscou esse ponto obrigatório no limite com uma bela jogada Natalia "nat1" Meneses (Viper) para impedir um clutch de Julia "Krysme" Coelho (Chamber). A esperança para a TL renasceu de vez com a vitória no bônus da B4, graças à excelente execução pelo ponto B, o que quebrou a economia adversária. Contudo, essa vitória não foi o bastante para a TL, que viu a B4 chegar ao map point e Krysme (Chamber) brilhar com um 4K para fechar a Bind em 13–5.

3 de 7 Krysme segurou o bom momento da TL na segunda metade e ajudou a assegurar a vitória de sua equipe na Bind — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Krysme segurou o bom momento da TL na segunda metade e ajudou a assegurar a vitória de sua equipe na Bind — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 3 (Ascent)

No tournament point da B4 Angels, a Team Liquid iniciou disposta a buscar um reverse sweep e contou com Paula "bstrdd" Naguil (Jett) chamando a responsabilidade para levar o primeiro pistol em seu ataque. Porém, na rodada econômica da B4, a dupla Taynah "Tayhuhu" Faria (Sova) e Julia "Jelly" Paiva (KAY/O) fez um retake quase improvável no ponto B e frustrou os planos da TL de adquirir uma boa vantagem nesse começo de Ascent. Apesar da derrota dura, a TL não desanimou e concedeu à B4 o duelo mais equilibrado da série, com muitas trocas de rounds e vitórias decididas nos detalhes. Tanto que a metade se encerrou no 6–6.

No segundo pistol, Julia "Krysme" Coelho (Killjoy) voltou a atormentar a TL e quase marcou um belo clutch, mas Natália "daiki" Vilela (Sova) apareceu para resolver essa rodada e levar sua equipe a abrir o 8–6. A TL viu a oportunidade de abrir mais vantagem no placar e na economia na rodada bônus da B4, mas Tayhuhu (Sova) teve toda a paciência para buscar um clutch 1v2 no after plant pelo ponto A e e quebrar o ritmo das adversárias. O equilíbrio continuou prevalecendo no duelo, e o resultado final foi o esperado: o 12–12 no placar e o overtime.

4 de 7 Team Liquid acordou na Ascent e foi liderada pela incrível atuação de daiki para chegar ao primeiro ponto na série — Foto: Divulgação/Valorant Brasil Team Liquid acordou na Ascent e foi liderada pela incrível atuação de daiki para chegar ao primeiro ponto na série — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Nessa prorrogação, a TL voltou a mostrar que não havia desistido de forma alguma de buscar o título da Etapa 2. Após vencer a primeira rodada pelo ataque sem maiores problemas, a Cavalaria, pela defesa, viu uma B4 mais cautelosa e optou por uma estratégia semelhante também. Porém, bastou apenas daiki (Sova) para segurar o avanço da B4 pelo ponto B, fechar a rodada com um 3K e trazer a vitória na Ascent por 14–12.

Mapa 4 (Breeze)

Diferentemente da Ascent, a Breeze iniciou como um mapa de uma equipe só, e essa equipe foi a Team Liquid. Enquanto a B4 Angels teve dificuldades em dominar os espaços do mapa, a Cavalaria soube aproveitar desse começo confuso da adversária com uma forte defesa e superioridade de suas jogadoras nos duelos armados, até abrir o 6–0. A B4 achou seu primeiro ponto depois de uma boa rodada econômica, onde conseguiu retirar quatro armas das adversárias. No entanto, a TL se manteve focada em sua defesa na Breeze e contou com excelente atuação de Paula "bstrdd" Naguil (Jett) para ficar com a boa vantagem de 9–3 na virada de lados.

Partindo para a defesa, a B4 fez o ponto no segundo pistol com um retake bastante tranquilo para buscar a recuperação. Porém, na rodada seguinte, a TL não se importou com a desvantagem bélica, fez uma movimentação perfeita e ainda aproveitou do ótimo timing de Natalia "nat1" Meneses (Cypher) para ficar com a vitória e quebrar a economia adversária. A B4 se abalou de vez com essa derrota e não foi mais capaz de responder ao ataque da TL, que conquistou a vitória tranquila em 13–4.

5 de 7 bstrdd ditou o ritmo da partida na Breeze e levou a tranquilidade necessária para sua equipe forçar o quinto jogo da série — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil bstrdd ditou o ritmo da partida na Breeze e levou a tranquilidade necessária para sua equipe forçar o quinto jogo da série — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 5 (Haven)

O último jogo da série teve a Haven como mapa. Animada com a vitória dominante na Breeze, a Team Liquid não perdeu o ritmo e buscou fechar a conta o quanto antes. No primeiro pistol, Natalia "nat1" Meneses (Chamber) foi o nome que abriu o caminho para sua equipe levar essa importante vitória. Depois, foi a vez de Paula "bstrdd" Naguil (Raze) repetir o mesmo desempenho do mapa anterior, causar prejuízos gigantescos para a B4 Angels e levar a TL a abrir 4–0. A B4 se reencontrou nesse momento e foi capaz de diminuir essa desvantagem para 4–4 e equilibrar essa metade.

Quando tudo indicava um empate no primeiro half, Natália "daiki" Vilela (Fade) fez um 3K fenomenal ao punir a movimentação da B4 e garantiu o 7–5 para sua equipe. Logo em seguida, na virada de lados, a B4 ficou com o segundo pistol após Julia "Jelly" Paiva (Breach) liderar sua equipe no retake. Com o 7–7 no marcador, a TL soube aproveitar bem de sua rodada bônus para desempatar o duelo. No round seguinte, a equipe viu sua situação evoluir ainda mais com uma vitória perfeita em uma rodada com ambos os times bem armados.

6 de 7 Team Liquid fez o reverse sweep sobre a B4 e levou a taça para casa e a vaga no mundial — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Team Liquid fez o reverse sweep sobre a B4 e levou a taça para casa e a vaga no mundial — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Na reta final, a TL teve sua resiliência recompensada. Mesmo com a B4 tentando resistir a todo o momento, a Cavalaria teve uma melhor execução nessa Haven e não deu chances de virada para as adversárias. Assim, a vitória chegou em 13–8 para a tela concluir um belo reverse sweep e conquistar a taça e a vaga no mundial.

Na tabela abaixo, veja a classificação final da Etapa 2 do Game Changers e a premiação recebida por cada uma das participantes:

VCT Game Changers Brasil 2022 Series 2 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° Team Liquid R$ 35 mil 2° B4 Angels R$ 24 mil 3° ODDIK R$ 12 mil 4° MIBR R$ 9 mil 5°–6° Gamelanders Purple e Delira R$ 6 mil 7°–8° TBK e Black Dragons R$ 4 mil

Sobre o VCT Game Changers Championship 2022

O evento final do circuito Game Changers 2022 acontece em Berlin, Alemanha, do dia 15 ao dia 20 de novembro nos estúdios onde acontece a LEC (League of Legends European Championship). Ao todo, serão oito das melhores equipes femininas de Valorant vindas da América do Norte, de EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Leste da Ásia, APAC (Ásia-Pacífico), América Latina e o Brasil, representado pela Team Liquid. A Riot Games divulgará em breve mais detalhes, como os primeiros jogos e a premiação.

7 de 7 Valorant Game Changers Championship 2022 é o mundial feminino de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Esports Valorant Game Changers Championship 2022 é o mundial feminino de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Esports