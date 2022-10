Veek lança plano pré com acesso grátis à internet móvel

Funciona assim: o cliente compra o chip de telefonia da Veek, que sai por R$ 15 (mais R$ 15 do frete). Depois de instalá-lo no smartphone, a pessoa deve entrar no aplicativo da Veek para fazer o que a empresa chama de “check-in”. Primeiro é exibido um anúncio publicitário em vídeo, que pode durar de seis a 30 segundos. Na sequência, a Veek libera acesso à internet por um determinado período, que é informado diretamente no aplicativo, compatível com Android e iPhone.

Todo cliente do plano Veek Pré 2.0 tem direito a no máximo 2 GB por mês. A pessoa pode fazer vários check-ins ao longo do dia, a depender das instruções que são exibidas dentro do app oficial.

“Temos relatos de clientes que estão conosco e não gastam um centavo com telefonia há meses”, diz Blanco. A ideia é aumentar o limite de dados mensais com o passar do tempo.

Os consumidores que precisarem de mais internet podem comprar pacotes à parte, mas isso não é obrigatório. A Veek divulgou os seguintes preços para gigas extras:

R$ 6 - 0,5 GB

R$ 10 - 1 GB

R$ 18 - 3 GB

R$ 32 - 6 GB

R$ 42 - 8 GB

R$ 55 - 12 GB

R$ 120 - 26 GB

Hoje em dia a Veek tem 15 mil clientes, dos quais 25% fazem uso gratuito do serviço de telefonia. A empresa oferece o pacote Freemium desde o primeiro semestre de 2021. Os usuários que desejarem poderão migrar para a nova modalidade sem custo adicional.

A ideia de Blanco é chegar aos 100 mil clientes até fevereiro de 2023 e bater os 500 mil até o fim do próximo ano. A Veek utiliza as mesmas antenas de telefonia da TIM. Já o trânsito de dados em solo, por meio de fibra ótica e outras tecnologias, recorre à infraestrutura da empresa Americanet.