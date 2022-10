WhatsApp pode aumentar para 1.024 o número de membros em grupos; saiba

O WhatsApp pode aumentar a quantidade de participantes em grupos, passando de 256 para 1.024 membros, segundo indicou o portal especializado WABetaInfo neste domingo (9). A novidade, que ainda não tem previsão de lançamento oficial, foi vista hoje nas versões de testes do aplicativo para Android e iPhone (iOS). No Brasil, porém, por causa de uma decisão feita entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Meta, empresa dona do mensageiro, ela deve ser disponibilizada apenas após as Eleições - isto é, caso a alteração de fato chegue à versão estável do WhatsApp.