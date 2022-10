WhatsApp pode ganhar opção para editar mensagens; saiba como vai ser

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permite a edição de mensagens após o envio. Com a ferramenta, usuários poderão corrigir erros de digitação nos balões de texto dentro de até 15 minutos após a mensagem ser enviada ao destinatário. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (14) pelo portal WABetaInfo, conhecido por acertar previsões do mensageiro e divulgar lançamentos do WhatsApp em primeira mão. A novidade ainda não foi disponibilizada para todo o público da versão beta do aplicativo para Android e iPhone ( iOS ).

WhatsApp pode lançar ferramenta para editar mensagens enviadas em breve

De acordo com o site especializado, a versão beta de número 2.22.22.14 do WhatsApp para Android trouxe indícios de que a função pode ser disponibilizada em um futuro próximo. Isso porque, com a atualização, usuários testadores puderam conferir como as mensagens editadas serão marcadas pela plataforma. Ao que tudo indica, o balão de texto trará o rótulo “Editado” ao lado do horário de envio da mensagem, para revelar que o conteúdo foi alterado posteriormente pelo remetente.

Novo recurso flagrado pelo WABetaInfo indica que o WhatsApp pode anunciar mensagens editadas em breve

A princípio, o remetente terá uma janela de até 15 minutos para editar o conteúdo de texto após o envio. Não se sabe, ainda, se existirá a possibilidade de editar a mensagem mais de uma vez. Além disso, o site especializado também informa que, assim como acontece com as mensagens apagadas, o WhatsApp não pode garantir que os balões de texto cheguem editados ao destinatário caso o dispositivo do recebedor esteja desligado e permaneça desligado por cerca de um dia ou mais após o envio da mensagem.

Vale dizer que, como a função ainda está em desenvolvimento, ela pode ainda sofrer alterações até o seu lançamento na versão estável do mensageiro. Além disso, é importante ressaltar que, por enquanto, não há previsão de quando o recurso será anunciado oficialmente, e nem se será disponibilizado para iPhone (iOS) ou para a versão do WhatsApp para computador.

A novidade é mais uma entre as várias que, atualmente, estão em testagem no app. Outras funções que podem chegar ao WhatsApp em breve incluem as enquetes em grupos e a possibilidade de bloquear prints em mídias temporárias. Veja tudo o que pode chegar ao aplicativo ainda em 2022 aqui.

