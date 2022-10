WhatsApp Premium é liberado para testes; saiba tudo sobre a versão paga

O WhatsApp Premium, versão paga do WhatsApp Business , foi liberado para testes nesta quinta-feira (6), segundo informações divulgadas pelo portal especializado WABetaInfo. A modalidade, que ainda não foi oficialmente anunciada pela Meta , empresa dona do mensageiro, havia sido vista em desenvolvimento já em maio deste ano, e agora pode ser explorada por alguns usuários do sistema de testes do WhatsApp, disponível para celulares iPhone ( iOS ) e Android . Até o momento, não se sabe qual será o preço da versão Premium, nem quando será lançada de maneira oficial.

Por enquanto, apenas duas novidades do WhatsApp Premium foram acrescentados ao mensageiro: a possibilidade de criar um link próprio para o chat e a expansão de uso do app em até dez dispositivos simultâneos. Sobre a primeira, o que se sabe é que, após aderir a um dos planos do aplicativo, o usuário poderia fazer um endereço próprio para que compradores entrassem em contato com sua loja, seguindo este formato: "https://wa.me/mybusiness" (sem aspas). De acordo com informações do WABetaInfo, o link poderia ser mudado a cada 90 dias e expiraria automaticamente caso o plano fosse cancelado.

1 de 1 WhatsApp Business ganha versão premium; saiba tudo — Foto: TechTudo WhatsApp Business ganha versão premium; saiba tudo — Foto: TechTudo

Já a opção de conectar um mesmo chat a dez dispositivos simultaneamente é interessante para usuários que tenham equipes maiores de trabalho, pois facilita o acesso dos lojistas a um mesmo chat. Na versão regular, atualmente o WhatsApp permite conexão com até quatro eletrônicos diferentes, sendo eles celulares, tablets e PCs.

É importante lembrar que a versão Premium do WhatsApp Business é opcional; portanto, caso não queira pagar a assinatura, o usuário pode manter a modalidade gratuita do mensageiro. As funções que existem atualmente continuarão disponíveis no aplicativo de forma grátis. Dessa forma, o sistema pago é voltado apenas para lojistas que façam questão desses recursos adicionais.

Por enquanto, não se sabe quais serão os demais recursos do WhatsApp Business Premium nem qual é a sua previsão de lançamento. Para acessá-lo no beta, é preciso ter o aplicativo atualizado e, depois, ir nas configurações do mensageiro para, então, escolher um plano. Vale lembrar que, porque está sendo disponibilizado aos poucos e em alguns países, caso a opção ainda não esteja disponível para você, é possível que seja liberada em outra atualização. Por fim, é válido mencionar que, por estar em testes, a modalidade pode ser lançada oficialmente com algumas alterações em seu funcionamento.

Com informações de WABetaInfo

