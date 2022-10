WhatsApp testa bloqueio de capturas de tela em fotos temporárias; saiba

1 de 2 WhatsApp: nova ferramenta de segurança vai bloquear prints e gravações de tela em mídias de visualização única; saiba mais — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp: nova ferramenta de segurança vai bloquear prints e gravações de tela em mídias de visualização única; saiba mais — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Segundo o WABetaInfo, a ferramenta vai impedir que o destinatário das mídias faça capturas de tela de fotos e vídeos que só podem ser abertos uma única vez, mas sem notificar o remetente sobre a tentativa de prints. Assim, caso algum amigo tente fazer uma captura de tela de alguma mídia enviada por você, você não será informado disso.

Ainda de acordo com informações do site especializado, quando o destinatário tentar efetuar o screenshot, a imagem ficará preta, e uma notificação aparecerá na tela informando que não é permitido fazer capturas de tela por conta das políticas de segurança do mensageiro. Além disso, a nova função de privacidade também contará com uma proteção contra apps terceiros - ou seja, mesmo que o destinatário das mídias tente burlar o sistema de segurança utilizando outros aplicativos, ele ainda não conseguirá efetuar o print.

2 de 2 Novo recurso de segurança deixará a tela preta e exibirá notificação informando que não é possível fazer capturas de tela — Foto: Reprodução/WABetaInfo Novo recurso de segurança deixará a tela preta e exibirá notificação informando que não é possível fazer capturas de tela — Foto: Reprodução/WABetaInfo

A nova funcionalidade já está disponível para usuários do WhatsApp Beta para Android que estejam com o aplicativo atualizado para a versão de número 2.22.22.3. Se você é testador beta e o recurso ainda não está disponível no seu mensageiro, veja se há atualizações disponíveis na Google Play Store.

Vale dizer que os recursos de privacidade para as fotos e vídeos de visualização única continuam os mesmos. Sendo assim, as mídias nunca ficam salvas na galeria do dispositivo e não podem ser exportadas ou encaminhadas para outros chats do WhatsApp. É importante lembrar também que, como a função ainda está em fase de testes, é possível que ela sofra alterações quando chegar à versão estável do mensageiro. Ainda não há previsão de lançamento.

Com informações de WABetaInfo

