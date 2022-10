WhatsApp testa função para desfocar imagens no desktop; veja detalhes

O WhatsApp está testando uma nova ferramenta que permite desfocar e borrar informações de uma foto ao enviá-la no aplicativo de mensagens. A novidade foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo nesta última segunda-feira (24), na versão 2.2241.2 do beta para desktop. O recurso, que ainda está em desenvolvimento, amplia as opções do editor de imagens nativo do mensageiro. Não se sabe por enquanto se a função chegará às versões para iPhone (iOS) e Android, e também não há ainda previsão oficial de lançamento. A seguir, veja mais detalhes sobre a novidade do WhatsApp.