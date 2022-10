WhatsApp testa função para personalizar avatares no Android; saiba mais

O WhatsApp está testando uma nova função para criar avatares personalizados. O recurso, em desenvolvimento desde março, está disponível para alguns usuários na versão 2.22.23.9 do aplicativo beta para Android , segundo identificou o site especializado WaBetaInfo nesta sexta-feira (21). Com a novidade, o mensageiro terá uma área específica para a criação e customização dos avatares, e cada usuário poderá criar uma cópia 3D sua. Os avatares poderão ser usados como figurinhas e também como foto de perfil, ampliando as possibilidades de expressão no mensageiro para além dos emojis e fotos.

Segundo as capturas de tela flagradas pelo WaBetaInfo, o usuário poderá configurar o avatar no WhatsApp para usar como foto de perfil — aquela que os contatos veem no topo da conversa. Além disso, após a configuração, o aplicativo criará automaticamente um novo pacote de adesivos com os avatares personalizados. Os stickers poderão ser compartilhados com amigos nas conversas individuais e em grupo do mensageiro.

1 de 3 WhatsApp está testando função de Avatar para usuários beta do aplicativo — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp está testando função de Avatar para usuários beta do aplicativo — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Para saber se o update já está disponível no seu aplicativo Android, basta acessar as configurações do WhatsApp e procurar por uma nova categoria chamada "Avatar". Como o recurso é recém-chegado na versão beta do sistema do Google, alguns usuários podem ter dificuldades para criar os avatares. No entanto, é possível que o WhatsApp libere novas atualizações para resolver esse tipo de problema.

2 de 3 Avatar pode ser criado por testadores beta do WhatsApp para Android — Foto: Reprodução/WaBetaInfo Avatar pode ser criado por testadores beta do WhatsApp para Android — Foto: Reprodução/WaBetaInfo

Segundo informações do WaBetaInfo, o recurso deve ser liberado para mais usuários da versão beta aos poucos, durante as próximas semanas. Então, a dica é deixar o aplicativo sempre atualizado pela Google Play Store. Não há previsão de lançamento para os testadores com iPhone (iOS) e nem para liberação do recurso para todos os usuários da versão comum.

3 de 3 WhatsApp cria pacote de figurinhas com Avatar do usuário — Foto: Reprodução/WaBetaInfo WhatsApp cria pacote de figurinhas com Avatar do usuário — Foto: Reprodução/WaBetaInfo

Com informações de Wabetainfo

