WhatsApp testa mostrar fotos dos usuários em grupos; saiba mais

O WhatsApp pode ganhar uma nova mudança nas conversas em grupo: a possibilidade de ver as fotos dos usuários já na área do chat. Segundo informações reveladas pelo site especializado WABetaInfo nesta quinta-feira (27), a função, que já havia sido flagrada na versão 22.18.0.72 do beta para iPhone (iOS), adiciona, nas conversas coletivas, um ícone com a foto do usuário, logo ao lado do balão de conversa. Dessa forma, ao enviar mensagem em um grupo, a imagem de perfil de quem enviou fica atrelada ao conteúdo.