Workstations da Lenovo oferecem mais eficiência do que PCs comuns

A Lenovo, líder mundial em venda de PCs, possui um amplo portfólio de soluções em tecnologia, oferecendo grande catálogo de workstations. Este produto é feito especialmente para o mercado corporativo e traz muito mais eficiência do que PCs comuns. As workstations apresentam alta confiabilidade e requisitos técnicos para rodar softwares especializados. Elas são ideais para negócios como engenharia, arquitetura, área médica, indústria de óleo e gás, finanças, etc.

Uma ótima opção para quem busca uma máquina desta categoria com preço de desktop é a ThinkStation P348, que é ideal para quem quer economizar tempo na sua empresa e evitar travamentos inesperados. A Lenovo também oferece, à parte, o Premier Support, um serviço de suporte técnico avançado para os colaboradores.

Conheça a seguir mais sobre as workstations.

Área médica pode usar a Lenovo ThinkStation P348 para realizar diagnósticos e ressonância magnética — Foto: Divulgação

Workstation vs PCs comuns

As workstations são bem mais eficientes e confiáveis que PCs comuns. Elas são feitas especialmente para suportar altas cargas de trabalho e contam com placas gráficas, processadores, memória e armazenamento mais robustos que os computadores convencionais. Além disso, apresentam certificações e licenças para os softwares especializados que fazem parte da rotina dos profissionais de diversas áreas.

O produto é perfeito para áreas que necessitam de forte poder computacional como arquitetura e engenharia, em que normalmente é necessário o uso de programas de simulação de projeto

Também é ideal para processar grande volume de dados, edição de vídeos e renderização de imagens. Outro setor que pode se beneficiar é a área médica para realizar diagnósticos e ressonância magnética, por exemplo.

Workstation VS máquinas montadas

Troca de peças das workstations pode ser feita de forma mais prática e rápida — Foto: Divulgação

As workstations também são bem mais versáteis que as máquinas montadas, porque permitem que a troca de peças pode ser feita de forma mais prática e rápida. Os modelos ainda trazem muito mais confiabilidade, já que são feitos para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e evitam que os projetos sejam perdidos, além de contar com certificação ISV, o que garante a compatibilidade entre hardware e software e assegura uma operação estável ao usar programas que os principais softwares de mercado são adequados para rodar neste tipo de equipamento.

Outra vantagem é que os compradores conseguem ter e ver retorno no investimento porque dão mais produtividade às empresas. Além disso, têm a certeza da procedência dos componentes e que estão usando peças originais. A Lenovo possui opções de configurações para atender a empresas com maior ou menor exigências e também fornece garantia de um ano do produto e garantia onsite.

As workstations foram testadas para ambientes extremos, o que pode ser ideal para indústrias e locais com condições adversas. Elas passam por mais de 200 testes de verificação de qualidade e 18 testes STD-810G de especificações militares, o que garante mais durabilidade ao produto.

Os dispositivos contam com soluções de segurança ThinkShield para proteger tanto hardware quanto software, oferecendo maior tranquilidade com a segurança dos dados da empresa. O pacote inclui criptografia de senhas, detecção de invasão do chassi e BIOS de autorreparo.

ThinkStation P348

A ThinkStation P348 é vendida por preços que variam entre R$ 5.039 e R$ 11.699. O modelo é voltado para diversos segmentos corporativos como:

Arquitetura, Engenharia & Construção (AEC)

Indústria de Manufatura

Mídia & Entretenimento (M&E)

Exploração de Óleo e Gás (O&G)

Medicina e pesquisas científicas na área

Finanças

Machine Learning

IA (Inteligencia Artificial e Virtualização)

A máquina se destaca por trazer certificação de ISV para a execução de programas de criação. Os usuários ainda podem escolher entre os sistemas operacionais Windows ou Linux e processadores de ponta.

ThinkStation P348 podem trazer sistemas operacionais Windows ou Linux e processadores de ponta — Foto: Divulgação

Lenovo Premier Support

O Lenovo Premier Support é um serviço que oferece soluções de suporte de rotina para empresas. Os colaboradores da sua empresa terão um gerente de conta exclusivo e atendimento via telefone ou WhatsApp com técnicos de nível avançado sem scripts pré-decorados. Ele fornece tratamento VIP e soluciona problemas de ponta a ponta de forma mais rápida.

O Lenovo Premier Support ainda aumenta a produtividade dos funcionários, já que diminui o tempo de inatividade com percalços durante o dia e ainda libera o setor de TI para cuidar de projetos importantes na companhia. Ou seja, ainda diminui os custos operacionais, já que a equipe pode ser menor.

Lenovo Premier Support oferece soluções de suporte de rotina — Foto: Divulgação

Outra vantagem é a prioridade na entrega de serviços e peças de reparo. Já o Portal Service Connect Lenovo, permite a emissão de relatórios personalizados e traz facilidades para obter suportes aos produtos.

A Lenovo encomendou uma pesquisa global em 2020 com 602 tomadores de decisão de TI e concluiu que 91% dos clientes do Premier Support indicam que comprariam novamente e 88% dos clientes da Lenovo indicam que recomendariam o apoio do Lenovo Premier Support.

91% dos clientes de Premier Support indicam que comprariam novamente — Foto: Divulgação

Para contratar o Lenovo Premier Support, basta entrar em contato com seu representante local de vendas da Lenovo por meio do telefone 0800 536 4040 e pela página lenovo.com

30 anos da linha ThinkPad: vanguardismo da Lenovo em máquinas para o mercado corporativo

A Lenovo é uma das principais marcas quando se trata de máquinas voltadas para o mercado corporativo. A linha ThinkPad, que reúne notebooks feitos especialmente para empresas, completa 30 anos de existência, o que transborda a experiência da companhia para outras linhas de produtos voltados para empresas. Esta safra ainda deu origem ao ThinkVision, divisão de monitores da companhia e ao ThinkStation, workstations voltadas especialmente para suportar altas cargas de trabalho.

Grandes empresas como Aston Martin, Fórmula 1 e DreamWorks confiaram suas produções na Lenovo para realizar seus projetos — Foto: Divulgação

Além disso, grandes empresas como Aston Martin, Fórmula 1 e DreamWorks confiaram suas produções na Lenovo para realizar seus projetos. A DreamWorks, por exemplo, faz animações dos seus filmes, programas e séries por meio de máquinas Lenovo. A gigante do setor audiovisual ainda utiliza uma solução de arrefecimento nas máquinas que utiliza água reutilizável de outras fontes para diminuir o custo final.