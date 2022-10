Xbox Game Pass para PS4 e PS5? Microsoft afirma que Sony barrou o serviço

O Xbox Game Pass poderia ter chegado ao PlayStation 5 ( PS5 ) e ao PlayStation 4 ( PS4 ), mas foi barrado pela Sony , segundo declarações da rival Microsoft . A frase foi mencionada em uma resposta da empresa ao órgão CMA (Autoridade em Competição & Mercados) do Reino Unido, que decidiu investigar mais a fundo a compra da Activision Blizzard pela empresa. Vale lembrar que, em 2022, a gigante japonesa deu início a seu próprio serviço de games por assinatura, a nova PS Plus . Antes, em alguns países, já oferecia alguns jogos por streaming via PS Now, indsponível no Brasil.

A aquisição da empresa de Call of Duty tem gerado grande polêmica no mercado de games, com discussões entre Sony e Microsoft através de órgãos de regulamentação. Recentemente, o órgão brasileiro CADE foi um dos primeiros a emitir um parecer favorável à compra.

1 de 2 Consoles PlayStation poderiam trazer Xbox Game Pass, o que foi barrado pela Sony — Foto: Reprodução/Murilo Molina Consoles PlayStation poderiam trazer Xbox Game Pass, o que foi barrado pela Sony — Foto: Reprodução/Murilo Molina

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A frase foi destacada pelo jornalista Tom Warren, do site The Verge, em uma postagem em sua conta pessoal de Twitter na qual cita trechos do documento de resposta da Microsoft ao CMA. Segundo a afirmação da Microsoft, em algum momento a empresa ofereceu a possibilidade de jogadores em consoles PlayStation acessarem seus jogos do Xbox Game Pass nos videogames da rival.

Ao considerar que são sistemas diferentes, é possível presumir que esse acesso seria através do Xbox Cloud Gaming, serviço de streaming via Internet que permite jogar os alguns games em plataformas diferentes, como navegador, smartphones e até em TVs Samsung compatíveis.

O parecer do CMA atualmente é de que será necessária uma segunda fase de investigação devido a preocupações de que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft possa levar a uma competição reduzida, tanto hoje como no futuro. O órgão se mostrou não apenas preocupado com a possibilidade de a compra da produtora de Call of Duty afetar a capacidade da Sony de competir, mas também que poderia impedir futuros competidores no ramo de jogos na nuvem por streaming de ascenderem. O CMA mencionou que as mesmas 3 fabricantes, Microsoft, Sony e Nintendo, dominam o mercado há 20 anos, quase sem novos competidores.

2 de 2 Jogos do Xbox provavelmente chegariam ao PS via Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Microsoft Jogos do Xbox provavelmente chegariam ao PS via Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Microsoft

A resposta da Microsoft criticou a postura do CMA e afirmou que a empresa visa oferecer mais opções aos consumidores, oferecendo tanto a possibilidade de comprar jogos individualmente quanto acessá-los por meio de um serviço de assinatura. Além disso, cita que o aumento na competição não tem sido bem recebido pela Sony, acusando a rival de proteger seus lucros sobre vendas de lançamentos ao invés de oferecer uma alternativa para que usuários os joguem pela PS Plus. Em ocasiões anteriores, a Sony já afirmou que não pretende adicionar lançamentos no serviço, que ganhou, em 2022, os planos Extra e Deluxe.