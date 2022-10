Xbox Game Pass terá Persona 5 Royal e Amnesia: Rebirth ainda em outubro

Persona 5 Royal e Amnesia: Rebirth são algumas das novidades de outubro no serviço de assinatura Xbox Game Pass, que pode ser aproveitado no Xbox Series X / S , Xbox One , PCs ou até mesmo em celulares via streaming com o Xbox Cloud Gaming . Nessa segunda metade do mês, os fãs da aclamada franquia de terror Amnesia terão acesso ao jogo mais recente, Rebirth, além da coletânea Amnesia Collection e do game Soma , da mesma produtora.

Vale ressaltar que, a partir de hoje (18), usuários poderão jogar também A Plague Tale: Requiem, que chega ao serviço já em seu lançamento. Confira mais detalhes sobre os jogos que entrarão no Xbox Game Pass e as datas nas quais estarão disponíveis.

Persona 5 Royal é um dos destaques entre os games do Xbox Game Pass em outubro — Foto: Divulgação/Atlus

A Plague Tale: Requiem - Já disponível - Xbox Series X/S, PC, Cloud

A aguardada sequência de A Plague Tale: Innocence marca o retorno dos irmãos Amicia e Hugo em uma nova aventura em busca de uma ilha misteriosa que aparece em um sonho do menino. Durante o game, eles terão mais uma vez que enfrentar a Inquisição e as assustadoras hordas de ratos por onde eles passam. No entanto, os personagens amadureceram, e agora Amicia, que é uma guerreira mais capaz, tem mais opções de combate para enfrentar seus inimigos. Já Hugo desenvolveu novos poderes relacionados ao seu sangue, como detectar inimigos através de paredes.

Amnesia: Rebirth - 20 de outubro - Console, PC, Cloud

O mais recente capítulo da saga Amnesia trouxe de volta a produtora Frictional Games, do primeiro game, em uma nova aventura sequência de Amnesia: The Dark Descent. No jogo, usuários controlam uma nova protagonista chamada Anastasie Trianon que acorda no deserto da Argélia após uma queda de avião e precisa encontrar companheiros que desapareceram após o acidente. O game mantém o estilo escuro e desesperador do original, com fósforos para se guiar e monstros sedentos por sangue que podem estar em qualquer corredor.

Amnesia: Collection - 20 de outubro - Console, PC, Cloud

Os games clássicos da série também estarão disponíveis no Game Pass com uma coletânea que inclui três títulos da franquia. Jogadores poderão ver como tudo começou em Amnesia: The Dark Descent, no papel do jovem Daniel, que acorda em um castelo com uma estranha entidade que o persegue. A sequência, Amnesia: A Machine for Pigs, conta uma nova história sob a perspectiva de um homem chamado Oswald Mandus, preso em uma máquina junto a criaturas humanoides com aparência de porcos. Além disso, a coletânea inclui a expansão independente Amnesia: Justine, de Amnesia: The Dark Descent, focada em desafios.

Soma - 20 de outubro - Console, PC, Cloud

O game de terror Soma, também da Frictional Games, traz uma atmosfera semelhante à dos games Amnesia, porém em um ambiente claustrofóbico de uma instalação subaquática no fundo do oceano Atlântico. No papel do desesperado protagonista Simon Jarrett, jogadores terão que explorar, resolver quebra-cabeças e evitar perigos mortais enquanto tentam encontrar uma forma de sobreviver após seu rádio ficar sem contato e a comida estar quase acabando.

Phantom Abyss (Game Preview) - 20 de outubro - Xbox Series X/S, PC, Cloud

Disponível em acesso antecipado pelo Xbox Game Preview, Phantom Abyss é um jogo de parkour em primeira pessoa que desafia jogadores a obter o tesouro oculto em um templo gerado proceduralmente e repleto de armadilhas. O usuário conta com vários movimentos acrobáticos e um chicote, item que pode interagir com o ambiente ou ser usado para escalar plataformas. A proposta do jogo é que cada pessoa tem apenas uma tentativa de completar o templo e se falhar, nunca mais poderá tentar pegar seu tesouro. Há um fator de multiplayer assíncrono durante a partida, onde é possível ver fantasmas de outros jogadores que não conseguiram vencer.

Persona 5 Royal - 20 de outubro - Console, PC, Cloud

A popular série de RPG Persona chega em seu quinto capítulo no Xbox Game Pass com uma versão melhorada do jogo base. No controle de Joker, o líder do grupo Phantom Thieves of Hearts, jogadores descobrirão o poder das "Personas", que permitirão que eles explorem o coração das pessoas e roubem sentimentos negativos para transformá-las em indivíduos melhores.

O jogo mescla partes de simulador de vida, onde os protagonistas precisam estudar e podem sair com amigos, e sessões de batalhas em turnos de RPG clássico. A versão Royal adiciona ainda uma nova personagem jogável em seu grupo, Kasumi Yoshizawa.

Frog Detective: The Entire Mystery - 27 de outubro - PC

Neste charmoso jogo independente para PC o protagonista é um detetive sapo que precisa resolver casos mirabolantes, porém também bobos e engraçados em sua resolução. Sua jogabilidade é como a de um game de apontar e clicar com foco em interrogar suspeitos que precisam ter seus problemas resolvidos para avançar na história. O game é composto por três casos que foram lançados separadamente, agora unificados em um só pacote para oferecer a experiencia completa.

Signalis - 27 de outubro - Console, PC, Cloud

Neste game de terror futurista, a história segue os eventos de uma nave espacial enviada para procurar planetas onde seja possível viver, mas que acaba caindo em um fora da rota. No controle de uma técnica chamada Elster, que despertou de sua câmara criogênica, será preciso explorar a nave e descobrir o que aconteceu com sua missão. A jogabilidade usa pontos de vista fixos como nos clássicos Resident Evil enquanto usuários exploram e enfrentam criaturas alienígenas.

Gunfire Reborn - 27 de outubro - Console, PC, Cloud

Neste game de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG, os usuários podem enfrentar hordas de inimigos e chefes enquanto ficam cada vez mais fortes, além de buscar por armas mais poderosas ou recursos para melhorar as que já tem. Os personagens do jogo são animais antropomorfizados, e o jogador deve selecionar um entre seis campeões diferentes, cada qual com suas próprias habilidades e ataques. É possível jogar sozinho ou em multiplayer cooperativo com amigos.

Novos jogos com Touch Control

Nesta segunda metade do mês, poucos jogos receberam suporte ao Touch Control, mas o recurso foi adicionado a títulos de peso como Slime Rancher 2 e Persona 5 Royal. Os controles de toque podem ser usados em smartphones e tablets ao jogar através do Xbox Cloud Gaming para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. No caso de Persona 5 Royal, a configuração dos controles muda de acordo com a situação do jogo, como exploração ou combates em turnos.

Saindo do Xbox Game Pass

Em 31 de outubro, alguns games irão deixar o Xbox Game Pass – entre eles, Alan Wake's American Nightmare, sequência independente do game de terror, e o violento game de guerra Sniper Elite 4. Jogadores que quiserem adicionar algum dos games em sua biblioteca permanentemente poderão comprá-los com desconto de 20%.

Alan Wake's American Nightmare - Console, PC

Backbone - Console, PC, Cloud

Bassmaster Fishing 2022 - Console, PC, Cloud

Nongunz: Doppelganger Edition - Console, PC, Cloud

Project Wingman - Console, PC, Cloud

Second Extinction - Console, PC, Cloud

Sniper Elite 4 - Console, PC, Cloud

The Forgotten City - Console, PC, Cloud