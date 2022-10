Xbox mais caro? CEO diz que preços de consoles, jogos e Game Pass podem subir

O Xbox pode ter o preço base de consoles, games e serviços aumentado no futuro. Foi o que sugeriu o chefe da divisão da marca da Microsoft, Phil Spencer, durante uma entrevista cedida ao Wall Street Journal nesta última semana. De acordo com o CEO, a empresa acha importante manter os preços pelo menos até o período de festas de fim de ano, mas acredita que eles não conseguirão evitar um aumento no futuro. Em tese, isso incluiria, também, assinaturas como o Xbox Live Gold e o Xbox Game Pass, recurso que virou sinônimo de custo-benefício nos últimos anos.