Xbox pode ter loja de apps para concorrer com Apple e Google, diz site

A Microsoft planeja lançar uma loja de apps oficial do Xbox para dispositivos móveis, competindo diretamente com a Apple e Google neste segmento, de acordo com documentos acessados pelo site The Verge. A informação noticiada pelo veículo tem com base os mesmos documentos que envolvem o processo de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, revelada no início deste ano, por US$ 68,9 bilhões. O registros citam que a empresa seria essencial para o futuro projeto, graças a games de sucesso como Call of Duty Mobile e Candy Crush Saga e por conta de sua experiência com plataformas móveis.