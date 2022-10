Xbox Series S versus Xbox Series X: qual vale mais a pena?

Entre as principais vantagens do Xbox Series X e S está o Xbox Game Pass, que é o destaque da Microsoft. O serviço de assinatura online oferece um catálogo rotativo com mais de 100 títulos, incluindo clássicos, lançamentos da nova geração e jogos multiplataforma, que ficam disponíveis para o jogador baixar e jogar.

Outra novidade dos dois videogames é o Quick Resume, possibilitado pelo armazenamento dos jogos e dados em SSD, ao invés dos antigos HDs. Os tempos de carregamento são muito menores e os jogadores também conseguem alternar entre games abertos rapidamente.

Conheça o Xbox Series S

O Xbox Series S é o console da nova geração com preço mais baixo. Ele é o videogame branco retangular, sem leitor de mídia física. Ou seja, os jogadores devem recorrer a mídias digitais para jogar, comprando pela loja do console, acessando o catálogo do Xbox Game Pass para baixar os jogos ou escolhendo títulos via Xbox Cloud Gaming, para jogar via streaming.

O Xbox Series S tem 27,5 x 15,1 x 6,5 cm. Por seu tamanho compacto, pode ser adaptado sem dificuldade a escrivaninhas ou racks, além de poder ser posicionado na vertical ou na horizontal, sem prejudicar as saídas de ar do hardware.

O Series S possui poder de processamento e armazenamento menores, porém, sem prejudicar a experiência dos jogos da nova geração, com inicialização e respostas super-rápidas e gráficos avançados com efeitos de Ray-Tracing (sombras, luzes e reflexos mais realistas).

Ele conta com SSD de 512 GB de armazenamento, 4 teraflops de potência no processamento, resolução nativa de 1440p para jogos (o chamado QuadHD) em até 120 frames por segundo (FPS) e exibição de filmes e séries em resolução Ultra HD 4K, quando disponível nos serviços de streaming.

É importante ressaltar que, como o Xbox Series S não possui leitor de mídia física, jogadores que possuem uma biblioteca de games de Xbox 360 e Xbox One em disco, ou uma coleção de filmes e séries em Blu-ray, não vão conseguir utilizar o console com essas mídias.

Xbox Series X é mais poderoso

Enquanto o Xbox Series S é a opção econômica, o Series X é o verdadeiro console da nova geração, desenvolvido para apresentar uma experiência gamer com o maior potencial gráfico e de desempenho. Por isso, seu preço é mais alto.

Ele é o console todo na cor preta, em formato retangular, como um monolito, com 30,1 x 15,1 x 15,1 cm. Ele também pode ficar na horizontal ou na vertical, sem prejudicar as saídas de ar e o seu resfriamento.

Um diferencial do Xbox Series X é a presença do leitor de mídia física, que pode rodar tanto os títulos novos como discos de Xbox One, Xbox 360 e até do Xbox original, além de Blu-Rays.

Mas o principal destaque são as suas especificações poderosas. Ele está equipado com um processador de oito núcleos rodando a 3.8 GHz, GPU (processamento gráfico) com 12 Teraflops, 52 CUs a 1.825 GHz RDNA 2 e 16 GB de memória RAM GDDR6. Isso faz o Xbox Series X funcionar de maneira extremamente fluida e rápida, da navegação nos menus à execução dos jogos.

Com esse hardware, o Xbox Series X é capaz de executar jogos em resolução 4K (3840x2160 pixels) e taxas de quadros de até 120 frames por segundo, com suporte à tecnologia Ray-Tracing para renderização mais fiel de reflexos, sombras, efeitos de luz e explosões.

Ou seja, o Series X é o videogame perfeito para quem também investiu em uma Smart TV Ultra HD 4K, com a melhor qualidade de imagem.