Xiaomi anuncia chegada do Redmi Note 12; recarga leva só 9 minutos

O Redmi Note 12 Discovery Edition tem preço sugerido a partir de 2.399 yuan, o que equivale a R$ 1.780, em conversão direta e sem impostos. Este modelo é uma versão ainda mais robusta do “Pro Plus” e estará disponível na versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno.

O celular possui um conjunto de câmera formado por um sensor principal de 200 MP, outro com função ultrawide de 12 MP, mais um de 2 MP para macros, além de uma câmera selfie com 16 MP na parte frontal. O modelo traz bateria de 4.300 mAh.

Já o Redmi Note 12 Pro Plus é o segundo smartphone mais caro da linha, com preço sugerido a partir de 2.099 yuans (R$ 1.550). Esta versão possui o mesmo conjunto de câmera do Discovery Edition, porém com uma bateria maior, de 5.000 mAh. Por outro lado, o seu carregador é inferior, com “apenas” 120 W de potência. De acordo com a fabricante, seria o suficiente para obter uma carga completa em 19 minutos.