Xiaomi lança Redmi Buds 4 Pro na Europa com bateria de até 36 horas

O Redmi Buds 4 Pro é um fone do tipo TWS (True Wireless Stereo) e conta com dois drivers dinâmicos em cada lado: um maior de alumínio com 10 mm e um menor de titânio de 6 mm, dedicado para a reprodução de sons agudos. Aliado a isso, o acessório é compatível com o codec LDAC da Sony, capaz de reproduzir arquivos de até 990 Kb/s (nesse caso, o aparelho também precisa ser compatível com o codec). O Redmi Buds suporta ainda os codecs AAC e SBC e conta com um modo imersivo, semelhante ao Áudio Espacial dos AirPods.