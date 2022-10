Yahoo Mail ganha novo app para Android e iOS com filtros e mais funções

Uma das principais novidades do novo app do Yahoo Mail está na página inicial da caixa de entrada, que agora funciona mais ou menos como o do Gmail. Agora, essa parte do app permitirá alternar entre as abas "Caixa de entrada", que terá todos os e-mails recebidos, "Anexos", "Com estrela" e ainda "Viagem, que agrupará em uma só seção todos os seus e-mails referentes a viagens.