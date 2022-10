Zenbook Duo vale a pena? Veja preço e ficha técnica do notebook da Asus

O Zenbook Duo 14 é um notebook da Asus que se destaca por contar com duas telas, sendo uma delas um display de alta resolução logo acima do teclado. Além de ter um design moderno, o dispositivo também apresenta especificações avançadas, o que torna o seu preço um pouco mais salgado. Disponível na Amazon por valores a partir dos R$ 10.999 , o laptop pode ser uma opção interessante para editores e profissionais do setor gráfico, além de usuários que vislumbram mais possibilidades de uso em um notebook com duas telas.

O modelo, que é equipado com processadores Intel de 11ª geração, traz ainda bom volume de memória RAM, armazenamento generoso em SSD NVMe e opções com vídeo integrado Iris Xe ou vídeo dedicado Nvidia MX450. Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes sobre o Zenbook Duo para te ajudar a decidir se vale a pena ou não investir no equipamento premium da Asus.

Ficha técnica Zenbook Duo UX482

Processador: Intel Core i7 1195G7 ou Intel Core i7 1165G7

Intel Core i7 1195G7 ou Intel Core i7 1165G7 Placa de vídeo: Intel Iris Xe (integrado) ou Nvidia Geforce MX450 2GB (dedicado)

Intel Iris Xe (integrado) ou Nvidia Geforce MX450 2GB (dedicado) Tela principal: 14 polegadas Full HD IPS

14 polegadas Full HD IPS Tela adicional: 12,65 polegadas com resolução de 1920x515

12,65 polegadas com resolução de 1920x515 Memória RAM: 8 ou 16 GB LPDDR4X (onboard)

8 ou 16 GB LPDDR4X (onboard) Armazenamento: 512 GB ou 1 TB NVMe PCIe

512 GB ou 1 TB NVMe PCIe Conectividade: 1x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4 com vídeo e energia, 1x HDMI 1.4, 1x conector de áudio combinado 3,5 mm, leitor de cartões Micro SD

1x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4 com vídeo e energia, 1x HDMI 1.4, 1x conector de áudio combinado 3,5 mm, leitor de cartões Micro SD Áudio: Harman/Kardon com reconhecimento de voz Cortana e Alexa

Harman/Kardon com reconhecimento de voz Cortana e Alexa Rede: Wi-Fi 6E (802.11ax) dual band + Bluetooth 5 ou Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band + Bluetooth 5

Wi-Fi 6E (802.11ax) dual band + Bluetooth 5 ou Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band + Bluetooth 5 Bateria: 4 células de 70 Wh

4 células de 70 Wh Fonte de energia: 65 W com plugue USB-C

65 W com plugue USB-C Peso: 1,62 kg

Os notebooks da linha Zenbook Duo UX482 são equipados com processadores Intel Core i7 de 11ª geração. Eles são chips de quatro núcleos e oito threads que podem chegar a até 5 GHz de clock, segundo a Intel. Os laptops são oferecidos em versões com 8 ou 16 GB de RAM LPDDR4X, que é um padrão muito veloz, mas que, por ser soldado à placa, não permite o upgrade.

O painel principal de 14 polegadas conta com tecnologia IPS e resolução Full HD, enquanto o painel secundário conta com uma resolução diferente, que se deve principalmente ao seu formato inusitado. O SSD dos modelos varia entre 512 GB e 1 TB, sendo, em todas as versões, uma solução M.2 com interface PCIe de alto desempenho.

Design

O Zenbook Duo UX482 é um laptop premium, o que faz com que seu design também seja um de seus pontos fortes. O equipamento é fino e leve, o que favorece sua mobilidade, mas acaba impactando na remoção de alguns componentes, como uma porta RJ45.

As telas contam com bordas bem finas e tornam a aparência do produto mais elegante. Como o teclado precisou ser deslocado para baixo, ficando mais perto da borda do chassi, o notebook não conta com um apoio para as mãos e seu touchpad foi movido para a direita — o que pode ser estranho para alguns usuários.

A tela secundária se projeta para frente quando o notebook é aberto completamente, oferecendo uma inclinação que, além de tornar o ângulo de visão mais confortável, permite um maior fluxo de ar para o sistema de arrefecimento do laptop. Ele, por sua vez, é bem robusto e direciona o ar quente para a parte de trás do chassi em direção à tela principal.

Ao lado esquerdo, o Zenbook Duo UX482 traz a conexão HDMI e as duas portas Thunderbolt 4. Ao lado direito, apresenta uma entrada para cartões MicroSD, conector para fones/microfone e uma entrada USB comum.

Desempenho

O laptop promete oferecer um desempenho avançado mesmo nas versões que não contam com uma placa de vídeo dedicada. O processador Intel Core i7 é um chip dos mais modernos, o que faz com que tenha suporte a tecnologias recentes e possa oferecer um clock bem elevado quando exigido.

Mesmo a versão que traz apenas 8 GB de memória RAM promete oferecer uma boa experiência, uma vez que o tipo de memória utilizado entrega velocidades muito elevadas. O SSD NVMe também é um fator fundamental para um melhor desempenho, tendo opções de 512 GB ou 1 TB, ambas no padrão NVMe PCIe 3.0 — que é um dos mais modernos da atualidade.

As versões do Zenbook Duo UX482 que contam com uma placa de vídeo dedicada trazem a GPU MX450 da Nvidia, com 2 GB de VRAM GDDR6. A placa não é das mais avançadas, mas tende a oferecer um bom desempenho para tarefas que exigem mais dos gráficos, podendo até mesmo executar alguns games em configurações intermediárias.

Tela

O display Full HD com tecnologia IPS tende a oferecer uma boa qualidade de imagem, além de ter suporte a toques, 400 nits de brilho e certificações que garantem a melhor experiência até para os usuários mais exigentes.

No entanto, o display secundário é sem dúvida a grande estrela do conjunto, dando não só um visual deslumbrante ao equipamento, mas também permitindo uma usabilidade completamente diferenciada. Muitos softwares profissionais já contam com pleno suporte ao ScreenPad Plus (nome dado à segunda tela), mas o usuário pode utilizar praticamente qualquer aplicação no segundo display simplesmente arrastando a janela para baixo.

Bateria

A bateria do Zenbook Duo UX482 conta com quatro células e 70 Wh, o que fica um pouco acima do que encontramos em notebooks tradicionais que só contam com uma tela. As especificações se justificam pelo esforço de atender à maior demanda do equipamento.

No entanto, segundo a Asus, a autonomia pode chegar a 17 horas em uso moderado, o que é um valor notável quando consideramos que se trata de um notebook com dois displays.

Recursos

O Zenbook Duo UX482 possui telas com certificação Pantone, o que proporciona maior fidelidade na exibição de cores e pode ser um recurso essencial para usuários avançados. O sistema de som Harman/Kardon também promete uma experiência avançada, assim como a placa de rede sem fios de alto desempenho.

O segundo display é sem dúvida o maior recurso do equipamento, permitindo uma usabilidade completamente diferente. Mesmo considerando que não é tão incomum usuários que utilizem um segundo monitor, ter uma tela de alta resolução em um mesmo chassi do notebook é algo que ainda impressiona e tende a ser um diferencial.

Preço

O Zenbook Duo UX482 aparece em ofertas no site da fabricante por valores a partir dos R$ 7.649 para a versão com 8 GB de RAM. No varejo online, o equipamento é encontrado por cerca de R$ 11.000, ou seja, vale a pena ficar atento a promoções e pesquisar bastante antes de concluir a compra.

A versão com placa de vídeo dedicada parece estar indisponível tanto no site da fabricante quanto no varejo online no momento desta publicação, mesmo sendo listada para o mercado brasileiro, de acordo com o site da Asus.

