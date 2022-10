Zenfone 9: Asus anuncia chegada do celular ao Brasil; veja o preço

Asus anunciou a chegada ao Brasil do celular de ponta Zenfone 9, quase três meses depois do seu lançamento global. O smartphone tem preço sugerido de R$ 3.999 no período promocional que vai até o dia 31. Depois disso, passará a custar R$ 4.499, segundo a fabricante informou ao TechTudo . O marketing em torno do novo aparelho destaca as características de produto poderoso, porém sem esquecer o tamanho compacto, assim como nas edições anteriores.

O aparelho tem tela AMOLED de 5,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, tecnologia que caiu no gosto dos jogadores. Outro ponto de destaque é o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, a memória RAM de 6 GB e o armazenamento de 128 GB. São três cores: azul, preto ou vermelho.

A cor branca da imagem não está disponível no Brasil no momento — Foto: Divulgação/Asus

Além do chip todo de linha, o Asus Zenfone 9 poderá ser encontrado no Brasil em opções de até 16 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno com tecnologia UFS 3.1 ROM, que tende a entregar leitura e transferência de arquivo de forma mais rápida do que os padrões anteriores.

A divulgação oficial explica que a câmera dupla do smartphone é formada por um sensor principal Sony IMX766 de 50 megapixels e um sensor secundário ultrawide IMX363 de 12 MP.

O conjunto traseiro tem ainda um estabilizador ótico híbrido da marca, batizado de Gimbal, que promete tornar as fotos e vídeos mais nítidos na medida em que tenta reduzir o impacto das tremidas e pequenos movimentos.

O novo Zenfone tem ainda uma câmera para selfies com sensor IMX663 de 12 MP.

Zenfone 9 tem tela de 5,9 polegadas e pequeno furo para a câmera frontal — Foto: Divulgação/Asus

O Asus Zenfone 9 sai de fábrica com a interface ZenUI 9, que é baseada no Android 12, do Google. Segundo a nota oficial, o sistema foi projetado para o uso com apenas uma mão, quando o usuário assim desejar.

O novo modelo tem certificado IP68 de proteção contra poeira e água. O botão batizado de ZenTouch permite ligar/desligar o aparelho e também possui um sensor biométrico para impressão digital, que pode agilizar o acesso à tela principal. Ele também oferece suporte para controle de gestos.

A cor azul meio acizentada é uma das opções do Zenfone 9 — Foto: Divulgação/Asus

Para completar, o smartphone tem um novo sistema de refrigeração interno, que tende a deixar a temperatura mais baixa para, entre outras coisas, não prejudicar o desempenho do dispositivo. Além disso, vale dizer que o Zenfone 9 vem com um carregador do tipo “HyperCharge” de 30 Watts na caixa.