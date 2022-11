10 animes populares para maratonar na Netflix

Para dar foco a este último quesito, você confere a seguir os animes recentes disponíveis na Netflix que mais chamaram atenção nos últimos anos. São produções que variam entre as licenciadas e exclusivas da plataforma. Em cada tópico estão informações sobre enredo, criadores, quantidade de episódios e repercussão entre público e crítica.

1. One-Punch Man

Em uma versão alternativa da Terra onde grande parte da população vive num enorme continente, o jovem Saitama resolve agir proativamente como super-herói para batalhar contra monstros alienígenas que tocam o terror no planeta. Por mais que os inimigos sejam gigantes e desafiadores, Saitama muito facilmente os derrota com apenas um soco, habilidade incomum adquirida com um treino rigoroso: 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km.

Criação do mangaká ONE (Mob Psycho 100), One-Punch Man surgiu em 2009 como uma modesta webcomic (quadrinho produzido para Internet), até ser publicado pela editora Jump Comics. As duas temporadas do anime seinen (mangás e animes voltados para homens jovens e adultos) estão disponíveis na Netflix, com 12 episódios cada. A série tem nota de 8,7 no IMDb e aprovação de 100% entre a crítica no Rotten Tomatoes, porcentagem igual entre a audiência.

2. Gokushufudou - Tatsu Imortal

Animes como Gokushufudou abordam as mudanças essenciais para o crescimento de qualquer pessoa, tipo abandonar sua posição de chefia no mundo do crime para se dedicar a vida doméstica e ser um bom marido. Essa é a nova vida do protagonista Tatsu, que de tão apaixonado pela esposa, a designer Miku, resolve focar em ser recatado e do lar. No entanto, antigos comparsas e rivais do passado ainda o atormentam após sua saída da yakuza.

Mesmo tendo semelhanças de roteiro com a graphic novel americana A History of Violence (que chegou a ter uma adaptação live action em 2005), o mangá/anime seinen do autor Kousuke Oono segue um rumo diferente ao misturar comédia, ação e dramas da vida no mesmo conteúdo. A série da Nippon TV (e disponibilizada na Netflix) tem 10 episódios, com a segunda temporada para chegar em janeiro de 2023. A produção tem nota de 7,3 no IMDb, além de boas avaliações em sites especializados como Anime News Network, Polygon e Comic Book Resources.

3. Little Witch Academia

Ao falar de uma escola de jovens bruxos da cultura pop, a primeira que vem à mente é Hogwarts, da franquia Harry Potter. Mas o anime Little Witch Academia destaca a Academia para Bruxas Luna Nova como nova instituição mágica. É lá onde estuda Atsuko "Akko" Kagari, uma bruxinha de temperamento explosivo e energético que busca ter sucesso na escola, mas ao mesmo tempo arranja confusões entre colegas e professores por conta da sua personalidade.

A produção shōjo (mangás e animes voltados para garotas adolescentes) criado pelo mangaká Yoh Yoshinari é uma aventura de magia e ação unidas pela comédia e reflexões sobre a chegada da vida adulta. Exibido desde 2017 na Netflix, o anime tem 25 episódios distribuídos em duas temporadas. Tem nota de 7,8 no IMDb, sendo considerado um dos melhores animas da década de 2010 pelos Crunchyroll e IGN.

4. Cells at Work

Imagine que em seu corpo exista um monte de pessoinhas que trabalham na circulação do sangue, transporte de oxigênio e na defesa contra organismos estranhos. Para ilustrar essa ideia, basta assistir Cells at Work, uma obra biológica onde a glóbulo vermelho AE3803 e o glóbulo branco U-1146 fazem de tudo para que suas funções sejam eficientes, nem que para isso tenham de lidar com a invasão de células que põe em risco a saúde do corpo onde vivem.

A sacada original do mangaká Akane Shimizu começou como mangá shōnen (voltado para meninos adolescentes) em 2015 no Japão. Em 2018, entrou para o catálogo da Netflix com 13 episódios até o momento. Vencedor da categoria de Melhor Storytelling pelo festival chinês Magnolia Award for Best Television Series em 2019, Cells at Work tem nota de 7,5 no IMDb.

5. Komi Can’t Communicate

O anime Komi Can't Communicate explora em tom de comédia a timidez fora do comum da personagem Shoko Komi, uma colegial adolescente. Tida como uma aluna bonita e enigmática entre os demais, a protagonista permanece em silêncio boa parte do tempo. Após fazer amizade com o estudante Tadano, esta revela que tem o sonho de ter 100 amigos, uma ambição a ser obtida com ajuda do novo colega de classe.

Escrita e desenhada por Tomohito Oda, a produção shōnen de drama e comédia romântica conquistou o público pelo jeito que trata o problema da timidez entre adolescentes. Com 24 episódios disponíveis, Komi Can't Communicate tem nota de 7,8 no IMDb, além de resenhas favoráveis no Anime News Network, que ressaltaram a história leve e fluida do anime.

6. JoJo's Bizarre Adventure

A fama do anime JoJo's Bizarre Adventure saiu dos mangás e animes e conquistou os memes na Internet, graças ao estilo orgulhosamente exagerado dos traços e histórias da franquia. A série conta a história de aventuras da família Joestar, onde cada membro do grupo tem poderes e habilidades únicas, usadas para combater inimigos sobrenaturais ao decorrer dos anos.

Publicado como mangá desde 1987 e segmentado em histórias diferenciadas, a obra teve sua série de TV disponibilizada em 2013, com até o momento quatro temporadas - todas disponíveis na Netflix. A produção tem nota de 8,4 no IMDb, com episódios bem rankeados no portal Anime News Network.

7. Dorohedoro

Em um futuro pós-apocalíptico onde tecnologia e ciência coexistem, um caçador de feiticeiros chamado Caiman sofre um ataque mágico que transforma sua cabeça na de um lagarto antropomórfico. Preso nesta condição e sem se lembrar do que aconteceu, ele conta com a ajuda da também caçadora Nikaido para reverter o feitiço.

Criado pelo mangaká Q Hayashida, o anime não poupa o espectador de cenas de impacto, como mostrar Caiman devorando inimigos. A trama começou a ser exibida em 2020 e tem 13 episódios até o momento. Sua história inusitada e sombria agradou o público, o que impactou na nomeação da série em seis categorias na quinta edição do Crunchyroll Anime Awards, entre elas Melhor Anime do Ano. A série tem nota de 8,1 no IMDb.

8. Aggretsuko

Ao misturar comédia de escritório, animais antropomórficos em versão kawai e músicas de death metal (vertente do heavy metal com letras sobre morte e violência), Aggretsuko é talvez o anime mais fora da rota nesta lista. Exatamente por isso, a rotina estressante da panda-vermelho Retsuko no ambiente corporativo conquistou tantos fãs ao redor do mundo. Para lidar com as pressões de chefes e colegas de departamento, a funcionária descarrega toda sua fúria em noitadas de karaokê cantando metal extremo.

A obra é uma criação da empresa japonesa Sanrio, cujo mascote mais famoso é a gatinha Hello Kitty. O anime tem quatro temporadas de 10 episódios cada na Netflix, sendo exibido desde 2018. Com popularidade em alta, o anime Aggretsuko já tem sua quinta temporada confirmada em fevereiro de 2023, que será também a última. A série tem nota 8 no IMDb e 100% de aprovação entre a crítica no Rotten Tomates, com porcentagem de 88% entre o público.

9. Beastars: O Lobo Bom

Ainda falando de animais antropomórficos, Beastars: O Lobo Bom envereda pelo romance fantasioso para narrar o amor quase inviável entre o lobo carnívoro Legoshi e a coelha herbívora Haru. Mesmo apaixonados repentinamente um pelo outro, o casal tem de lidar com a separação social no mundo onde vivem, dado os seus costumes alimentares. Para piorar, um assassinato de um alpaca herbívoro na universidade onde Logoshi e Haru estudam criam mais divergências entre eles.

Beastars é uma criação da enigmática mangaká Paru Itagaki, conhecida por se apresentar publicamente com uma máscara gigante de galo na cabeça. Exibido na Netflix desde 2019, a produção tem duas temporadas de 12 episódios cada. A série conseguiu aclamação internacional, dado a forma como a história criou seus próprios dramas sociais em seu universo. O anime tem nota de 7,7 no IMDb e 94% no Rotten Tomatoes, com aprovação de 84% entre o público.

10. Vinland Saga

A cultura escandinava dos vikings não está distante do interesse dos mangakás japoneses. Exemplo disso é Vinland Saga, anime que mistura drama, ação e aventura numa perspectiva histórica. A produção se passa em 1043 depois de Cristo, quando o jovem Thorfinn busca vingar a morte de seu pai por Askeladd, um guerreiro líder de um grupo de 100 vikings mercenários. Durante sua trajetória, Thorfinn tem de lidar com outras situações adversas que comprometem sua vingança.

Apesar do nome da série fazer referência ao território da Vinlândia, que existiu na costa nordeste do Canadá, Vinland Saga retrata as invasões vikings em territórios europeus durante os séculos 9 e 10. O anime começou a ser exibido em 2019 e tem 24 episódios. Com boa receptividade entre público e crítica, Vinland Saga recebeu oito indicações na quarta edição do Crunchyroll Anime Awards, incluindo Melhor Anime, além de ser um dos melhores animes da década de 2010 pelo IGN e contar com nota de 8,8 no IMDb.