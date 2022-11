10 filmes com os melhores efeitos especiais para assistir online; fotos

"Duna" está entre as recomendações. Vencedor do Oscar 2022 de Melhores Efeitos Visual, o filme de ficção-científica foi dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Jon Spaihts, Villeneuve e Eric Roth. Na história, o protagonista Paul Atreides é um jovem que deve viajar para o planeta mais perigoso do universo. O longa está disponível no HBO Max. Confira outros filmes marcantes na galeria do TechTudo.