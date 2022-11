10 filmes de ação para assistir em 2022

As produções de ação chegaram com variedade de enredos em 2022. O ano foi marcado por continuações aguardadas, como Thor: Amor e Trovão, Doutror Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun: Maverick. Mas houveram também novidades entre os lançamentos mais discutidos do ano, como O Projeto Adam, O Homem do Norte e Uncharted: Fora do Mapa. De multiverso a passado histórico, de piloto de caça a capitão espacial, aqui nesta lista você confere um retrospecto dos melhores lançamentos de ação do ano, seja no cinema ou em streaming, e em quais plataformas assistir - Netflix , HBO Max , Amazon Prime Video , YouTube , Paramount+ , entre outras.

Da esq. para dir.: Thor: Amor e Trovão, O Projeto Adam e Lightyear

O Predador: A Caçada

A franquia Predador, protagonizada por alienígenas caçadores, estava há tempos tentando repetir o sucesso do primeiro filme, estrelado por Arnold Schwarzenegger em 1987. Depois de iniciativas consideradas medianas pela crítica e até pelos fãs da saga, o diretor Dan Trachtenberg (Rua Cloverfield, 10) resolveu retroceder no tempo em uma prequel que, ao mesmo tempo, refaz o modo de narrar a história, já explorada antes em quatro sequências e três crossovers com Alien.

Em O Predador: A Caçada, a trama se passa em 1719, período de colonização europeia na então colônia Estados Unidos. A nativa comanche Naru (Amber Midthunder) tenta convencer sua aldeia de que ela é apta a ser uma caçadora tão boa quanto o seu irmão, Taabe (Dakota Beavers). Mas ela não esperava que sua provação seria lidar com um alienígena poderoso que aterrissa na Terra para caçar seus oponentes.

Lançado diretamente (e despretensiosamente) no streaming pelo Hulu (EUA) e Star+ (Brasil), O Predador: A Caçada conquistou uma receptividade tão boa entre a crítica que ocupa o ranking de primeiro lugar entre os filmes da franquia no site Rotten Tomatoes, com aprovação de 93% - a versão de 1987 tem 80%. Já no Metacritc, o longa tem metascore de 71; e no IMDb, a nota é 7,2, ocupando a posição 100 de popularidade na plataforma.

Top Gun: Maverick

A necessidade de Tom Cruise pela velocidade nunca morreu desde o lançamento de Top Gun: Ases Indomáveis, em 1986. Após 36 anos do lançamento do primeiro filme, o galã retornou aos céus em Top Gun: Maverick, lançado nos cinemas em 26 de maio. Cruise e Val Kimer retornam em seus personagens Pete "Maverick" Mitchell e Tom "Iceman" Kazensky. Além dos dois, complementam o time Miles Teller (Whiplash: Em Busca da Perfeição), Jennifer Connelly (Réquiem para um Sonho), Jon Hamm (Mad Men) e Ed Harris (Westworld).

Na continuação, dirigida por Joseph Kosinski (Tron - O Legado), o capitão Maverick (Cruise) ainda atua na Marinha dos EUA de forma pouco adequada às regras. Após um ato de insubordinação, ele é indicado pelo colega e almirante Tom "Iceman" Kazansky (Kilmer) a treinar um grupo de jovens pilotos da Top Gun para destruir uma plataforma ilegal de urânio. A tarefa torna-se difícil quando ele descobre que o tenente Bradley "Rooster" Bradshaw, filho de um antigo colega de Maverick morto em missão, está entre os novos pilotos.

O longa estava previsto para estrear nos cinemas em 2019, mas a pandemia alargou os planos para 2022. Hoje, Top Gun: Maverick está disponível na Claro TV+ e tem lançamento para o dia 22 de dezembro na Paramount+. O revival do clássico dos anos 1980 atraiu diversas gerações ao cinema, com arrecadação de quase US$ 1,5 bilhão em bilheteria mundial. Entre a crítica, a obra garantiu nota de 8,4 no IMDb, ocupando a 28ª posição em popularidade do site. No Metacritc, o metascore é de 78; já no Rotten Tomatoes, o longa possui 96% de aprovação entre a crítica.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

As aventuras místicas de Stephen Strange alcançaram seu ápice em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 28º filme do Universo Marvel. Ao trazer o cineasta Sam Raimi, conhecido pelas trilogias Evil Dead e Homem-Aranha, na direção, a Disney quis aproveitar a capacidade do diretor em transitar pela fantasia de super-herói e terror sobrenatural para criar uma nova narrativa frenética e sombria.

Após os eventos ocorridos em WandaVision (2021), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) está destinada a obter o Darkhold, o Livro dos Condenados, para conseguir rever seus filhos do multiverso. Para isso, ela quer sequestrar a jovem America Chávez (Xochitl Gomez), que tem a habilidade de transitar em diversas realidades. Cabe ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) salvar Chávez e trazer a Feiticeira Escarlate de volta à razão.

Aguardado desde 2021, a aventura prometia nos trailers expandir o conceito de multiverso, já explorado em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021). A expectativa movimentou a bilheteria, sendo arrecadados US$ 955 milhões mundialmente. Já entre a crítica, o título obteve avaliações pouco acima da média. No IMDb, o longa possui nota de 6,9. Já no Metacritic, o metascore é de 60 entre a crítica. Entre a imprensa, a avaliação no Rotten Tomatoes é de 74%.

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

Os filmes indianos de ação carregam a fama na Internet de serem excessivamente dramáticos e mirabolantes. Basta ver as cenas surreais de produções como Singham (2011) e Enthiran (2010). Mas o que soava antes como piada entre o público ocidental é hoje um formato consolidado na Índia. A prova disso é o filme RRR: Revolta, Rebelião, Revolução, ação de época disponível na Netflix que narra a luta indiana contra o imperialismo britânico na década de 1920.

O longa do diretor S. S. Rajamouli (Baahubali: O Início) adapta a história real dos líderes revolucionários Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) e Komaram Bheem (N. T. Rama Rao Jr.). Uma garota é sequestrada pelo exército britânico em uma invasão na aldeia onde Bheem vive. O líder pede ajuda ao policial da guarda britânica Raju para que a jovem seja encontrada. No meio da busca, os dois se deparam com inúmeras injustiças provocadas pelo casal de tiranos Scott Buxton (Ray Stevenson) e Catherine (Alison Doody).

Falado em telugo, uma das 22 línguas presentes na Índia, RRR: Revolta, Rebelião, Revolução não ficou restrito apenas ao território nacional e conseguiu atenções mundo afora, principalmente após seu lançamento para streaming. O filme tem nota 8,0 no IMDb, 83 no Metacritic (condecorado com o selo “Deve Assistir” do site) e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes, agraciado com o selo “fresco”.

Uncharted: Fora do Mapa

Jogo exclusivo do Playstation, a franquia Uncharted sempre foi vista como “cinematográfica” entre os fãs, por conta das cenas de ação cheias de impacto. Não demorou para que uma adaptação live action acontecesse e em 17 de fevereiro foi lançado nos cinemas Uncharted: Fora do Mapa, disponível no streaming pela HBO Max. Os atores Tom Holland (Homem Aranha do MCU) e Mark Wahlberg (Atirador) interpretam versões mais jovens dos protagonistas Nathan Drake e Victor Sullivan.

O enredo narra a gênese de Drake (Holland) como ladrão de artefatos históricos. Ele recebe um convite do experiente Sullivan para uma caçada ao tesouro bastante incomum. Além de possuírem um mapa cheio de enigmas nada fáceis de resolver, a dupla ainda tem que lidar com a ambição desenfreada do empresário Santiago Moncada (Antônio Banderas), que também quer a todo custo ter o tesouro em mãos.

O filme teve direção de Ruben Fleischer (Zumbilândia), que optou por fazer do filme uma prequel das aventuras narradas nos videogames. O longa arrecadou mais de US$ 400 milhões em bilheteria em todo o mundo, sendo a quarta adaptação dos games com alta arrecadação nas telonas e em mídias domésticas. Entre a crítica, Uncharted obteve notas mistas: 6,3 no IMDb, 45 no Metacritic e 41% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O Projeto Adam

Quando não está na pele do mercenário tagarela Deadpool, o ator Ryan Reynolds protagoniza filmes de ação e comédia misturados com ficção científica, como Free Guy: Assumindo o Controle (2021) e A Guerra do Amanhã (2021). Em lançamento exclusivo para a Netflix, Reynolds estreou em março deste ano o filme O Projeto Adam, que mistura viagem do tempo e fantasia sci-fi com humor e ação acessíveis.

Reynolds interpreta um viajante do futuro chamado Adam Reed, que viaja de 2050 para 2022, quando encontra sua versão mais jovem (Walker Scobell). Agora, os dois Adams precisam da ajuda dos pais, Louis e Ellie Reed (Mark Rufallo e Jennifer Garner), e da esposa, Laura Shane (Zoe Saldaña), para impedir que a empresária mal-intencionada Maya Sorian (Catherine Keener) se aproprie da tecnologia de viagem no tempo.

Dirigido por Shawn Levy, criador da franquia Uma Noite no Museu, a obra sci-fi alcançou 92,4 milhões de horas assistidas pelos assinantes da Netflix em sua estreia. Entre os agregadores de resenhas, O Projeto Adam tem nota de 6,7 no IMDb, 55 no Metacritic e 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Thor: Amor e Trovão

Thor, Amor, Trovão e Guns ‘n Roses. Essa poderia ser a sinopse perfeita do quarto filme do deus nórdico que é o 29º no Universo Marvel, disponível no Disney+. Além do elenco já conhecido do público, como Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman, as novidades deste longa são Russel Crowe (Gladiador) como o deus grego Zeus e Christian Bale (Batman da trilogia Nolan) na pele do vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

O antagonista Gorr se revolta após presenciar a morte de sua filha. Destinado a extinguir os deuses, sua vingança chega ao conhecimento de Thor, que pede ajuda de Valquíria (Tessa Thompson) e da ex-namorada Jane Foster. Esta última mostra ser digna de segurar o martelo Mjolnir e torna-se a Poderosa Thor. A batalha não será fácil, pois Gorr tem uma arma capaz de matar divindades como o vingador de Asgard.

A sequência de Thor Ragnarok (2017) foi lançada em julho nos cinemas após dois anos de produção. A obra de Taika Waititi arrecadou bilheteria mundial de US$ 760,9 milhões. Entre os críticos, Thor: Amor e Trovão obteve nota de 6,3 no IMDb, 57 no Metacritic (e 4.9 entre os usuários) e aprovação de 64% no Rotten Tomatoes, sendo 77% entre a audiência.

Lightyear

Ainda que o xerife Woody Pride (Tom Hanks) tenha insistido em mostrar para o astronauta Buzz Lightyear que ele é só um brinquedo em Toy Story (1995), a Pixar resolveu criar toda uma gênese cinematográfica para o personagem. Em Lightyear, disponível no Disney+, o diretor de animação Angus MacLane (co-diretor de Procurando Dory) ilustra a vida pregressa do patrulheiro espacial com recursos mais modernos de animação.

O longa mostra o começo de Buzz Lightyear (Chris Evans) como patrulheiro do Comando Estelar. Após uma fracassada viagem pelo espaço onde o protagonista e sua tripulação ficam isolados em um planeta hostil e distante, Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa. O que não será fácil, pois uma ameaça alienígena de nome Zurg lidera um gigante exército dedicado a conquistar o universo e que está no encalço do herói.

O primeiro spin-off da franquia Toy Story foi lançado em 8 de junho, com arrecadação mundial de US$ 226.4 milhões em bilheteria - valor considerado baixo se comparado com o orçamento de US$ 200 milhões do longa. No entanto, o filme teve maior sucesso no streaming, sendo o nono mais transmitido entre 29 de agosto a quatro de setembro deste ano. Entre a crítica especializada, Lightyear obteve nota 6 no IMDb, 60 no Metacritic e aprovação de 75% no Rotten Tomatoes.

O Homem do Norte

Diretamente das aldeias vikings da Escandinávia, o diretor americano Robert Eggers (A Bruxa) e o roteirista islandês Sjon (Lamb) conduzem O Homem do Norte, uma tragédia nórdica repleta de brutalidade, morte e vingança. Mesmo com orçamento modesto comparado a grandes produções, a obra conta com um elenco de peso: Alexander Skarsgård (True Blood), Nicole Kidman (Aquaman), Claes Bang (Dracula), Willem Dafoe (O Farol), Ethan Hawke (O Telefone Preto) e Anya Taylor-Joy (A Bruxa).

Em 895 depois de Cristo, o rei Aurvandill (Hawke) é assassinado pelo irmão bastardo Fjölnir (Bang), que em seguida rapta a cunhada, a rainha Gudrún (Kidman). Ao presenciar tudo quando criança, o príncipe guerreiro Amleth (Skarsgård) jura vingança contra o tio. Para isso, o viking conta com a ajuda da feiticeira eslava Olga (Taylor-Joy), que é escrava na ilha onde seu desafeto mora.

Eggers e Sjon conduziram de forma livre a lenda de Amleth, mito tido por alguns historiadores como uma possível influência para a peça Hamlet, de Shakespeare. O filme está disponível para aluguel nas plataformas Amazon Prime Video, Apple iTunes, Google Play Filmes e YouTube por R$ 14,90. Mesmo com a bilheteria contida nos cinemas, Homem do Norte acumulou ótimas notas entre a imprensa. No IMDb, o filme tem nota de 7,1. Já no Metacritic, a nota é de 83, enquanto no site Rotten Tomatoes o longa tem 83% de aprovação.

Batman

Depois da tentativa fracassada de inserir o Homem Morcego em um universo cinematográfico da DC Comics, a Warner Bros resolveu apostar em uma versão bem mais sombria de Batman e sem associação com nenhum outro herói. Com muita sombra nos olhos, canções do Nirvana e vingança, o novo filme, disponível na HBO Max, prendeu a curiosidade do público por meses, em parte pela escolha de Robert Pattinson (Crepúsculo) para ser o novo Bruce Wayne.

Em seu segundo ano como Batman, Bruce investiga uma série de assassinatos misteriosos cometidos pelo criminoso mascarado Charada (Paul Dano). Com ajuda do Tenente James Gordon (Jeffrey Wright) na polícia e da dançarina e ladra Selina Kyle (Zoe Kravitz) no mundo do crime, o herói descobre uma teia de relações corruptas que vai muito além da banda podre de Gotham, comandados pelo mafioso Carmino Falcone (John Turturro) e Oswald "Pinguim" Cobblepot (Collin Farrell).

A estética soturna e densa de Batman elaborada pelo diretor Matt Reeves (Cloverfield - Monstro) não afastou a audiência das telonas, que garantiu ao filme uma bilheteria de US$ 770.8 milhões mundialmente. Outros números positivos vieram da crítica: no IMDb, o longa obteve nota de 7,9, ocupando o 50º lugar no ranking de popularidade do site. A média no Metacritic é de 72, e no Rotten Tomatoes a aprovação entre a crítica é de 85%.

