10 filmes de suspense para assistir online em 2022

O gênero suspense é um dos que deixa os espectadores mais imersos, já que trabalha em cima de elementos como a tensão e o desconhecido. Filmes como Psicose (1960) e O Iluminado (1980) se consagraram por retratar muito bem este clima de aflição que é construído em torno da trama principal. Em 2022, algumas obras se destacaram dentro do gênero e podem, inclusive, ser encontradas nas plataformas de streaming, como é o caso de O Telefone Preto, no YouTube , e da quinta entrada da franquia Pânico, disponível no Globoplay

Com tantas opções disponíveis, o TechTudo separou os dez principais títulos deste ano que podem ser assistidos online. O critério utilizado para a seleção foi a avaliação do público e da crítica em sites especializados como Rotten Tomatoes e IMDb. Confira abaixo.

1 de 11 Cena do filme "Não! Não Olhe!" — Foto: Reprodução/IMDb Cena do filme "Não! Não Olhe!" — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Descubra no Fórum do TechTudo

X: A Marca da Morte (Paramount+)

2 de 11 Grupo de cineastas no filme X: A Marca da Morte — Foto: Reprodução/IMDb Grupo de cineastas no filme X: A Marca da Morte — Foto: Reprodução/IMDb

Passado em 1979, X: A Marca da Morte conta a história de um grupo de jovens cineastas que vai ao interior do Texas, nos Estados Unidos, fazer um filme adulto e se hospeda em uma fazenda de um casal de idosos de nome Howard e Pearl. Entretanto, quando as filmagens começam, diversos acontecimentos estranhos começam a acontecer e logo os cineastas se veem lutado por suas vidas.

Lançada em 11 de agosto no Brasil, a produção tem uma excelente avaliação dos críticos no site Rotten Tomatoes (94%), mas não agradou tanto assim a audiência do IMDb, que deu a nota de 6,6 até o momento. O filme conta com a direção de Ti West, que já trabalhou na série de TV de O Exorcista, e a atriz Mia Goth, que apesar de ser britânica, é filha de mãe brasileira.

Não! Não Olhe! (YouTube)

3 de 11 Daniel Kaluuya em Não! Não Olhe — Foto: Reprodução/IMDb Daniel Kaluuya em Não! Não Olhe — Foto: Reprodução/IMDb

Disponível para aluguel no YouTube, Não! Não Olhe! foi escrito e dirigido por Jordan Peele, conhecido por ser o diretor do filme "Corra!" e criador da série de TV Obama, sobre o ex-presidente dos Estados Unidos. O filme se passa em uma cidade no interior da Califórnia e gira em torno da história de dois irmãos donos de um rancho que começam a testemunhar acontecimentos sobrenaturais e alienígenas. Ao mesmo tempo, um dono de um parque tenta lucrar em cima deste fenômeno misterioso.

O elenco conta com alguns nomes de peso, como Keke Palmer, que já dublou diversos personagens em desenhos como Lightyear e Era do Gelo, e Daniel Kaluuya, de O Pantera Negra. No site Rotten Tomatoes, o filme conta uma ótima avaliação da crítica (84%), enquanto no IMDb o público deu nota de 6,9. O lançamento ocorreu em 25 de agosto no Brasil.

Fresh (Star+)

4 de 11 Daisy Edgar-Jones é a protagonista de Fresh — Foto: Reprodução/IMDb Daisy Edgar-Jones é a protagonista de Fresh — Foto: Reprodução/IMDb

Fresh conta a história de Noa, interpretada por Daisy Edgar-Jones, que conhece Steve (Sebastian Stan) em um supermercado. Eles começam a sair e Noa acaba se apaixonando por Steve. Entretanto, ela descobre que seu novo amante possui alguns gostos “peculiares” e até mesmo violentos. Com isso, ela se vê em uma batalha por sua vida. O filme foi lançado em 4 de março no Brasil e é dirigido por Mimi Cave, no ramo desde 2015. Até o momento, agradou críticos e público, contando com 80% na avaliação da audiência no Rotten Tomatoes e nota 6,7 no IMDb.

Pânico (Globoplay)

5 de 11 Serial Killer em O Pânico — Foto: Reprodução/IMDb Serial Killer em O Pânico — Foto: Reprodução/IMDb

A quinta entrada da clássica franquia Pânico, lançada em 13 de janeiro globalmente, vem agradando tanto os fãs mais antigos como os novos, com boas notas nos principais sites de avaliação — 82% no Rotten Tomatoes, por exemplo. Diferentemente dos outros filmes, este conta com direção de Tyler Gillet e Matt Betininell-Olpin. Os anteriores foram todos dirigidos por Wes Craven, que faleceu em 2015.

De nome apenas “Pânico”, sem números, a obra é uma sequência direta do quarto filme, de 2011, e se passa novamente na cidade fictícia de Woodsboro, na Califórnia, onde um novo serial killer usando a icônica máscara Ghostface está à solta. Neve Campbell, que interpreta a personagem Sidney Prescott, é mais uma vez a protagonista do filme, que também conta com as participações de atores clássicos da franquia, como David Arquette no personagem Dewey Riley e Courteney Cox interpretando Gale Weathers.

Fantasmas do Passado (Amazon Prime)

6 de 11 Cena do filme Fantasmas do Passado — Foto: Reprodução/IMDb Cena do filme Fantasmas do Passado — Foto: Reprodução/IMDb

Produção original da Amazon Prime lançada em 18 de março, Fantasmas do Passado divide opiniões. Enquanto os críticos deram notas ligeiramente positivas — 6.5 no Rotten Tomatoes, por exemplo — a audiência foi pelo caminho contrário e "detonou" o filme (nota 5,2 no IMDb). Sendo assim, resta ao espectador julgar por si mesmo qual lado tomar.

A história se baseia em torno de três mulheres negras — interpretadas por Regina Hall, Zoe Renee e Julia Nightingale — que estão estudando em uma universidade de elite na região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, e têm que lidar com situações de racismo e com o sobrenatural. A direção e o roteiro ficam por conta de Mariama Diallo. Vale ressaltar que esta é a primeira vez dela dirigindo um filme.

Marcas da Maldição (Netflix)

7 de 11 Protagonista do filme Marcas da Maldição com o rosto pintado — Foto: Reprodução/IMDb Protagonista do filme Marcas da Maldição com o rosto pintado — Foto: Reprodução/IMDb

De origem taiwanesa, Marcas da Maldição se tornou o filme de terror de maior bilheteria da história do país asiático. Por conta disso, ele chamou a atenção da gigante Netflix, que o lançou globalmente em 8 de julho deste ano. Seu estilo é o de pseudodocumentário, o mesmo que consagrou o primeiro A Bruxa de Blair. A história se passa em torno de uma mulher chamada Li Ronan (Hsuan-yen Tsai), que quebrou um tabu religioso e agora precisa proteger a filha da maldição que resultou de seu ato. O filme conta com nota 6,2 no IMDb e 63% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes até o momento.

O Telefone Preto (YouTube)

8 de 11 Ethan Hawke é o vilão de O Telefone Preto — Foto: Reprodução/IMDb Ethan Hawke é o vilão de O Telefone Preto — Foto: Reprodução/IMDb

Estrelado por Ethan Hawke, nomeado duas vezes ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, O Telefone Preto se passa no ano de 1978 e conta a história de um garoto de 13 anos que é sequestrado e trancado em um porão, que possui um telefone preto, por um assassino em série. Quando o aparelho toca, o jovem consegue ouvir as vozes das vítimas anteriores, que tentam ajudá-lo a escapar do local.

O Telefone Preto foi lançado em 21 de julho e tem direção de Scott Derrickson, de Doutor Estranho. Atualmente, está bem avaliado nas plataformas especializadas, com mais de 80% de críticas positivas no Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

O Predador: A Caçada (Star+)

9 de 11 Amber Midthunder interpreta Naru em O Predador: A Caçada — Foto: Reprodução/Century Studios Amber Midthunder interpreta Naru em O Predador: A Caçada — Foto: Reprodução/Century Studios

Último lançamento da franquia O Predador, este filme é uma mistura de suspense com ação e conta a história da jovem guerreira Naru, da Nação Comanche, que tem que proteger seu povo de um predador alienígena com tecnologia altamente evoluída. A história lembra muito o filme original de 1989 estrelado por Arnold Schwarzenegger e, portanto, vai agradar aos fãs mais nostálgicos.

Dan Trachtenberg, que já dirigiu episódios de The Boys e Black Mirror, é o diretor do filme, e Amber Midthunder, mais conhecida por seu papel no seriado Legião, do canal FX, interpreta Naru. A produção conta com boa nota no IMDb (7,2) e com 93% de avaliações positivas da crítica no Rotten Tomatoes. Ela está disponível no Star+ desde 5 de agosto deste ano.

Sem Saída (Star+)

10 de 11 Centro de visitas pega fogo em o filme Sem Saída — Foto: Reprodução/IMDb Centro de visitas pega fogo em o filme Sem Saída — Foto: Reprodução/IMDb

Sem Saída acompanha a história de Darby Throne (Havana Rose Liu), uma mulher que fica presa em uma nevasca durante uma viagem e é forçada a se abrigar em um centro de visitas com vários desconhecidos. Contudo, a história ganha ares dramáticos quando ela descobre que há uma garota sequestrada dentro de uma van no estacionamento.

A obra, que estreou em 25 de fevereiro no Star+, é dirigida por Damien Power e conta com avaliações mistas tanto na plataforma Rotten Tomatoes, com 59% de aprovação da crítica, como no IMDb, onde foi um pouco melhor avaliado pelo público, alcançando a nota 6,1.

O Desconhecido (Netflix)

11 de 11 Cena do filme O Desconhecido — Foto: Reprodução/IMDb Cena do filme O Desconhecido — Foto: Reprodução/IMDb

A mais nova estreia do gênero de suspense na Netflix é o filme O Desconhecido, lançado em 19 de outubro. A obra tem agradado bastante a crítica especializada e recebeu 11 indicações no Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator. No Rotten Tomatoes, 94% de avaliações positivas, com nota média de 7,9.

O filme acompanha a história de um policial disfarçado que busca conseguir uma confissão de um suspeito de assassinato. Assim, a trama gira em torno da relação entre os dois e de seus conturbados passados. Joel Edgerton, de Reino Animal, e Sean Harris, de O Rei, estrelam a obra, que tem roteiro e direção de Thomas M. Wright.