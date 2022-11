171, GTA brasileiro, é Top 3 no Steam em meio a acusações; entenda o caso

171, game brasileiro inspirado pela franquia Grand Theft Auto (GTA), chegou à 3ª posição do Top 100 do Steam, que lista os jogos mais vendidos da semana no Brasil. O esperado título da produtora Betagames Group teve sua versão alfa liberada em acesso antecipado no dia 17 de novembro, e, com isso, só ficou atrás do recém-lançado Call of Duty: Modern Warfare 2 e do Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) no ranking da loja digital. Contudo, o estúdio do jogo tem se envolvido em polêmicas após receber críticas de desenvolvedores e ser acusado de fraude e desvio de dinheiro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o caso.