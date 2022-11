4 modelos de notebooks da Dell para comprar na Black Friday 2022

Como escolher o notebook ideal dentro de um universo de possibilidades? Entre tantos modelos, configurações e linhas, sempre existe algum que foi feito para você. O portfólio da Dell contempla todos os perfis de usuários. Nesta Black Friday, diversos modelos de notes, com telas de 13 a 16 polegadas, estão com descontos especiais, por tempo limitado. Separamos modelos para auxiliar você na procura pelo laptop ideal:

1- Se você procura por: elegância, portabilidade e opção de tela touch = XPS 13 Plus

O XPS 13 Plus foi eleito pelo público o melhor notebook de 2022 no Prêmio Melhores do Ano TechTudo. Não é à toa. Esse modelo combina performance, portabilidade e design elegante, desafiando os limites da categoria dos notebooks ultracompactos.

Fabricado em alumínio, o XPS 13 Plus é fininho (tem 1,52 centímetro de espessura) e leve (pesa 1,23 quilo). Seu teclado é ótimo para quem escreve bastante, com teclas maiores e côncavas, praticamente sem nenhum espaço entre elas.

Projetado para que os dedos acionem as teclas naturalmente, facilitando a digitação. O design tem mais dois destaques: o feedback preciso e responsivo com um touchpad tátil de vidro inteiriço e a barra touch retroiluminada que permite alternar entre os ícones de mídia e de função.

A tela de 13 polegadas também está incrível, com opção de touchscreen, resolução de até 4k e brilho de até 500 nits e HDR Dolby Vision. O note vem com a 12ª geração dos processadores Intel Core i7 com 28W de potência, que entrega o dobro de desempenho em relação ao XPS 13 anterior, sem aumento de temperatura ou ruído. Ele conta, ainda, com 16GB ou 32GB de memória RAM LPDDR5, a mais rápida já usada em notebooks da Dell.

2- Se você procura por: custo-benefício em um modelo mais compacto = Vostro 3400

O modelo minimalista é uma ótima opção para quem procura custo-benefício. O Vostro 3400 tem processador Intel Core i5 de 11ª geração, memória de 8GB, expansível até 16GB, e SSD de 256 GB, garantindo boa performance no uso cotidiano. Com tela de 14 polegadas, peso inicial de 1,59 quilo e menos de 2 centímetros de espessura, o laptop pode ser transportado com facilidade, acompanhando a sua rotina.

O Vostro 3400 é equipado com o recurso Express Charge, que permite carregar 80% de sua bateria em uma hora. Dessa maneira, o usuário não precisa estar sempre conectado à energia para utilizar o notebook. No quesito segurança, a máquina vem com um leitor de impressão digital, para evitar o acesso de pessoas não autorizadas, e chip de segurança Trusted Platform Module versão 2.0, que protege os dados contra ataques de softwares externos.

3- Se você procura por: performance e uma experiência diferenciada = Inspiron 15 5000

Esse é para quem precisa de performance e um desempenho mais rápido para estudar, trabalhar, usar planilhas e manter algumas abas do navegador abertas sem travar. A linha Inspiron 15 5000 tem tela de 15 polegadas, acabamento sofisticado em alumínio e um design compacto. Entre os seus recursos estão teclado retroiluminado e opção de tela touch.

Você pode escolher processadores Intel Core i5 ou de i7 da 11ª geração, placas de vídeo Intel Iris Xe ou Nvidia GeForce MX250 - a última garante imagens mais reais e performance mais veloz para vídeos e jogos. O Inspiron 15 5000 tem memória de 8GB e 16GB, expansível até 32GB, e SSD de até 512 GB.

O laptop dá conta de rodar jogos leves, criar, editar e compartilhar conteúdo. Com a configuração Intel Core i7 e armazenamento SSD de 512 GB, você pode deixar a sua criatividade rolar solta, jogar tranquilamente e armazenar muitos dados.

4- Se você procura por: alta performance, velocidade e segurança = Vostro 7620

Quem trabalha com programas pesados, como desenvolvedores, fotógrafos, designers, engenheiros, videomakers e arquitetos, precisa de um notebook que entregue performance e velocidade, além de segurança. O Vostro 7620 atende todos esses requisitos.

Ele tem uma robusta configuração, que reúne a 12ª geração dos processadores Intel Core i7, placa de vídeo Nvidia RTX, até 40GB de memória expansível e SSD de até 1T. Sua experiência de áudio e vídeo é outro diferencial, com tela de 16 polegadas e resolução Full HD de 1920 x 1200 pixels, quatro alto-falantes e dois microfones, que reduzem o ruído no ambiente.

O Vostro 7620 traz recursos de segurança que são importantes para qualquer empresa, como leitor de impressão digital, trava mecânica na câmera e chip TPM 2.0, padrão dos notes da Dell. A certificação do teste militar MIL-STD-810H comprova quão resistente é a máquina.