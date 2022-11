5G funciona em qualquer celular? Entenda requisitos para usar a rede

Com a chegada do 5G ao Brasil, ainda existem muitas dúvidas sobre seu funcionamento e os celulares compatíveis . A internet móvel de quinta geração vem atraindo a atenção do público desde o leilão realizado pela Anatel em novembro de 2021. De lá para cá, algumas empresas, como Apple , Realme , Samsung , Motorola e Xiaomi , lançaram smartphones que funcionam com 5G no país.

Nas linhas a seguir, entenda por que o 5G não funciona em qualquer celular. Para isso, é preciso ter um modelo compatível com a tecnologia, o que permite tirar proveito da navegação mais veloz e melhor latência.

1 de 4 iPhone 13 Pro é compatível com 5G — Foto: Rubens Achilles/TechTudo iPhone 13 Pro é compatível com 5G — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como saber se seu celular é 5G

A primeira coisa é ter em mente que celulares comercializados sem indicação de compatibilidade com o 5G permanecerão assim. Ou seja, se não há indicativo na caixa do aparelho, no nome do modelo ou no site da fabricante, é muito provável que o smartphone não seja compatível. Não é possível transformar um smartphone 4G em um aparelho que receba a nova rede móvel. Para quem ainda tem dúvidas, é possível confirmar se o modelo dr conecta ao 5G nas configurações de rede do celular.

Em modelos de iPhone isso pode ser feito acessando Ajustes > Celular > Opções de Dados Celulares > Voz e Dados. Lá é exibida uma lista das redes de internet disponíveis para o aparelho. Em celulares Android o caminho é semelhante: o usuário deverá acessar Configurações > Conexões > Redes Móveis e verificar a lista das gerações de internet compatíveis.

2 de 4 Acesse o menu de Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Acesse o menu de Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Conexão está presente apenas nas capitais

Outro ponto importante a ser considerado é a disponibilidade na região. A internet móvel de quinta geração já está presente em todas as capitais do Brasil, mas não deve chegar às outras cidades tão cedo. No cronograma da Anatel, o próximo passo para expansão da nova internet móvel em território brasileiro é a ativação do sinal em municípios com mais de 500 mil habitantes. A limpeza da faixa de 3,5 GHz nessas localidades deve ser feita até janeiro de 2023 e, a partir disso, poderá ser iniciada a ativação.

Segundo o Governo Federal, até o momento, estão ativas 5.275 antenas de 5G standalone, sendo este o dobro do valor mínimo (2.528) estabelecido no leilão de radiofrequências. A previsão é que o número de estações chegue a 6.370 até 2025, conforme as obrigações assumidas pelas empresas vencedoras do leilão do 5G.

3 de 4 Consulta pública da Anatel consulta teve mais de cem contribuições da sociedade — Foto: Divulgação/Anatel Consulta pública da Anatel consulta teve mais de cem contribuições da sociedade — Foto: Divulgação/Anatel

Na dúvida, consulte o site da Anatel

O site da Anatel possui uma página dedicada a celulares 5G (informacoes.anatel.gov.br). Nela podem ser conferidos os telefones compatíveis com a quinta geração de internet móvel, certificados e homologados pelo órgão. Atualmente, a página indica que há 93 modelos de celular que podem funcionar com o 5G.

Também é possível conferir o ranking com as fabricantes que mais marcam presença com aparelhos do tipo no mercado nacional, além de pesquisar por marca, modelo, data da homologação, entre outros requisitos. A Anatel ressalta que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil.

Há aparelhos 5G para orçamentos variados

Por fim, consultar os sites das fabricantes ou de varejistas parceiras também é uma opção. A maioria dos modelos comercializados que são compatíveis com a rede 5G sinaliza essa compatibilidade logo na caixa. Os valores também variam para caber no orçamento do consumidor. A Samsung, por exemplo, possui desde aparelhos mais básicos, como o Galaxy A22 5G, que desembarcou no Brasil custando R$ 1.999 e, atualmente, pode ser encontrado por R$ 1.459 na Amazon, até celulares topo de linha como os dobráveis Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, que podem chegar a R$ 10.641.

4 de 4 Galaxy Z Flip 4 é uma opção da Samsung com 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 é uma opção da Samsung com 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple também está entre as fabricantes que oferecem smartphones compatíveis com a rede desde 2020, quando anunciou globalmente a chegada do iPhone 12, a partir de R$ 7.999. Atualmente, o aparelho aparece na Amazon por valores a partir de R$ 3.895.

Com informações de Governo Federal e Anatel