A Vida Depois: veja sinopse, trailer e elenco do filme com Jenna Ortega

A carreira da atriz Jenna Ortega está em alta após o lançamento da série Wandinha , onde interpreta a adolescente gótica da Família Addams. No entanto, esse é apenas um dos seus trabalhos relevantes na TV e cinema. Prova disso é o filme A Vida Depois (2021), onde a atriz interpreta o drama de uma adolescente que sobrevive a uma tragédia escolar disponível no HBO Max . Com a repercussão da nova série da Netflix , cresceu entre o público o interesse pelo longa.

O filme de estreia da atriz e diretora canadense Megan Park recebeu três prêmios no festival americano de mídia South by Southwest. Posteriormente, o filme foi adquirido pela HBO Max em janeiro de 2022. Além de Jenna Ortega, o elenco também conta com Maddie Ziegler, Julie Bowen, John Ortiz, Niles Fitch, Will Ropp e Shailene Woodley. Para conhecer mais sobre A Vida Depois, confira os tópicos a seguir.

2 de 5 Jenna Ortega, a Wandinha, em A Vida Depois — Foto: Reprodução/IMDb Jenna Ortega, a Wandinha, em A Vida Depois — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de A Vida Depois

Vada Cavell (Jenna Ortega) é uma adolescente colegial que tem a vida mudada após sobreviver a um tiroteio escolar junto com a amiga Mia Reed (Maddie Ziegler). Por incentivo dos pais, Patricia (Julie Bowen) e Carlos Cavell (John Ortiz), a jovem faz terapia para lidar com o trauma. Ao passo que aprende a controlar suas ansiedades e o estresse pós-traumático, Vada se reaproxima dos amigos Quinton Hasland (Niles Fitch) e Mia, reaprendendo com eles lições de amizade e amor.

3 de 5 As amigas Mia (Maddie Ziegler) e Vada (Jenna Ortega). As duas tentam lidar com o trauma de terem sobrevivido a um tiroteio — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes As amigas Mia (Maddie Ziegler) e Vada (Jenna Ortega). As duas tentam lidar com o trauma de terem sobrevivido a um tiroteio — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Recepção da crítica

Com sua exibição no festival South by Southwest em março de 2021, o filme recebeu dois prêmios do júri e do público na competição do evento, além de um outro dedicado a diretora Megan Park como cineasta revelação. Entre a imprensa, a produção recebeu críticas positivas de veículos como Variety, The Hollywood Reporter, Screenrant e The New York Times.

No site IMDb, o longa obteve nota 7 em votação de 17 mil usuários. O metascore no portal Metacritic é de 84, com base em 12 reviews da imprensa; entre o público, a nota foi 7.3. Já no agregador Rotten Tomatoes, o tomatômetro registrou 93% de aprovação da crítica, a partir de 68 resenhas catalogadas no site. Entre a audiência, o índice é de 82%.

4 de 5 Quinton Hasland (Niles Fitch) é um dos amigos de Vada com quem ela tenta estabelecer um vínculo mais profundo de amizade — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Quinton Hasland (Niles Fitch) é um dos amigos de Vada com quem ela tenta estabelecer um vínculo mais profundo de amizade — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco e equipe técnica

A história do filme surgiu de um roteiro escrito pela diretora Megan Park, que até então era conhecida por trabalhos no cinema e TV como atriz, a exemplo da comédia romântica Será Que? (2013) e da série A Vida Secreta de uma Adolescente Americana (2008 - 2013). Em fevereiro de 2020, a atriz Jenna Ortega, que na época estava no elenco de You (Netflix, 2018 - presente), foi anunciada para estrelar o papel principal do primeiro longa-metragem da diretora.

Posteriormente, até agosto do mesmo ano, foram confirmados outros nomes do elenco, como Maddie Ziegler (a dançarina dos clipes "Chandelier" e "Elastic Heart", da cantora Sia), Niles Fitch (This Is Us), Shailene Woodley (franquia Divergente), Julie Bowen (Modern Family) e John Ortiz (Velozes e Furiosos). A trilha sonora do longa é assinada por Finneas O'Connell, músico e produtor irmão da cantora Billie Eilish. O filme é uma produção da New Line Cinema e distribuído pela Warner Bros.

5 de 5 A atriz Julie Bowen interpreta a mãe de Vada. A personagem incentiva a filha a buscar por tratamento psicológico — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes A atriz Julie Bowen interpreta a mãe de Vada. A personagem incentiva a filha a buscar por tratamento psicológico — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

