AirPods Pro 2 valem a pena? Veja preço e detalhes do fone da Apple

Os AirPods Pro 2 são o último lançamento da linha de fones de ouvido premium da Apple . Anunciado em setembro de 2022, o modelo conta com recursos de modo ambiente adaptável, cancelamento de ruído ativo , além de total integração com a Siri para chamadas e interação com apps de música. A marca ainda promete bateria com autonomia para até 30 horas de uso, quando combinados com o estojo.

O acessório premium está disponível somente na cor branca, pesa 5,3 g, tem resistência contra suor com classificação IPX4 e oferece conexão Bluetooth versão 5.3, a mais recente da indústria. No Brasil, porém, os AirPods Pro 2 têm o preço mais caro do mundo, e está disponível na Amazon por R$ 2.599. Para ajudar a decidir se o fone do Apple vale esse investimento, o TechTudo listou seus principais recursos e detalhes.

AirPods Pro 2 têm classificação IPX4 e conexão Bluetooth versão 5.3

Ficha técnica

Chip: H2

Chip do estojo: U1

Bluetooth: padrão 5.3

Integração com a Siri: sim

Cancelamento de ruído: sim

Controle: por toque

Bateria: 6 horas

Bateria do estojo: 30 horas

Resistência: IPX4 (suor e água)

Peso: 5,3 g

Cor: branca

Preço: R$ 2.599

Design

Os AirPods Pro 2 têm o mesmo design dos AirPods Pro, sem nenhuma mudança visual significativa. Porém, por dentro o fone foi redesenhado para priorizar a qualidade de som. O acessório tem formato in-ear e ponteira de silicone em quatro tamanhos diferentes, que prometem trabalhar na vedação acústica, ou seja, para que o som não vaze.

O produto está disponível no Brasil somente na cor branca e tem uma haste externa com uma ponta metálica, o que lhe confere a mesma aparência dos AirPods normais, quando posicionado na orelha. Nessa parte do fone, ficam os controles por toque, que podem ser acionados deslizando o dedo para cima ou para baixo.

Ponteiras dos AirPods Pro 2 são de silicone

Funcionalidades

Os AirPods Pro de segunda geração possuem uma abertura lateral com microfone extra para o recurso de cancelamento ativo de ruído. De acordo com a página oficial do produto, a função é duas vezes mais eficiente do que nos AirPods Pro de primeira geração, por possuir novos drivers e um algoritmo acústico dedicado a tentar barrar a entrada de sons assim que eles são identificados.

Outro recurso é a possibilidade de emparelhar um iPhone ou iPad com até dois pares do AirPods Pro 2, para que dois usuários possam ouvir a mesma música ao mesmo tempo. Além disso, a empresa garante que a sincronização é rápida e descomplicada, bastando aproximar o acessório do smartphone e tocar em "Conectar".

Vale destacar que, no fone de ouvido, a Siri está sempre em alerta quando for chamada. Assim, o usuário poderá iniciar ligações ou uma música, conferir os compromissos da agenda e outras funções com comandos de voz. Também é possível fazer a inteligência artificial ler mensagens importantes e os alertas que chegam ao celular.

AirPods Pro 2 têm saída para microfone que capta o ruído ambiente

Qualidade do som

Os fones de ouvido AirPods Pro 2 são equipados com o chip H2, responsável por gerenciar as funções gerais do aparelho, mas também prover a qualidade sonora. A página oficial informa que o novo processador é encarregado pelo desempenho do áudio, o cancelamento de ruído inteligente, além de estabelecer um som tridimensional e melhorar a duração da bateria.

De acordo com a fabricante, o chip consegue processar o áudio de forma mais rápida do que o modelo anterior, o que permite equalizar o som enquanto o usuário está ouvindo a música. Além disso, o novo driver exclusivo da marca trabalha junto com o H2 e seus algoritmos para tentar diminuir as distorções e deixar o áudio mais limpo e nítido em qualquer volume.

Chip H2 deve garantir o som potente dos AirPods Pro 2

Bateria

De acordo com o site oficial, os AirPods Pro 2 oferecem até seis horas de autonomia com o cancelamento de ruído ativo ligado, o que indica que a bateria tende a durar até mais tempo quando o recurso está desligado. Além disso, o estojo de recarga que acompanha o produto pode permitir até 30 horas de uso.

A case pode ser conectada a uma fonte energética para recarga utilizando uma entrada Lightning, a mesma do iPhone, ou por meio de uma conexão MagSafe. Um carregador desse tipo é vendido no site da Apple por R$ 484.

Apple AirPods Pro 2 tem um estojo que promete até 30 horas de uso

Preço e garantia

O site oficial da Apple indica que o preço sugerido dos AirPods Pro 2 é de R$ 2.599, mesmo valor encontrado em lojas online como a Amazon, por exemplo. O produto está disponível para entrega imediata e tem garantia de um ano, segundo a página dos dispositivos da companhia.

Principais concorrentes

Tratando-se apenas de compatibilidade com o ecossistema da Apple, não há como apontar um concorrente direto para os AirPods Pro 2, justamente porque nenhum outro conseguiria uma conexão tão rápida e estável com o iPhone.

Por outro lado, falando de funcionalidades e qualidade do som, o modelo encontra outras opções parecidas para competir. Uma delas é o Galaxy Buds Pro, da Samsung, que pode ser encontrado por R$ 899 na Amazon, tem um formato ainda mais compacto e tecnologias similares, como o cancelamento de ruído ativo.

Outro modelo que tende a chamar a atenção do usuário é o JBL Endurance Race, que também oferece até 30 horas de autonomia no conjunto, tem formato in-ear e classificação IP67 contra água e poeira. O fone Bluetooth custa a partir de R$ 444, sendo uma alternativa bem mais barata ao produto da Apple.

Galaxy Buds Pro é o fone de ouvido premium da Samsung

