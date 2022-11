AirPods Pro 2 vs AirPods 3: compare os mais recentes fones Apple

Pensando em ajudar os usuários que desejam investir em um dos fones sem fio da Apple, o TechTudo preparou um comparativo entre os AirPods Pro 2 e os AirPods 3. Confira, a seguir.

1 de 6 Confira o comparativo entre os AirPods Pro 2 e os AirPods 3 — Foto: Divulgação/Apple Confira o comparativo entre os AirPods Pro 2 e os AirPods 3 — Foto: Divulgação/Apple

Design

A diferença mais visível entre os dois fones da Apple está no formato, o que pode até determinar a decisão entre um ou outro. O modelo mais caro, os AirPods Pro 2, é um fone intra-auricular (ou in-ear), que se encaixa dentro do ouvido por meio de pontas de silicone. Isso ajuda a isolar ainda mais o ruído externo, mas pode ser desconfortável para alguns usuários.

Já os AirPods 3 são fones no estilo earbuds, que se apoiam na entrada do ouvido. Ele é mais ergonômico e higiênico, mas a ausência de cancelamento de ruído ativo significa que quase qualquer barulho externo pode ser percebido pelo usuário. De resto, ambos mantêm o design minimalista característico da marca, com a cor branca predominante e detalhes em preto.

2 de 6 AirPods Pro 2 são fones in-ear, com ponteiras de silicone que se encaixam no ouvido — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 são fones in-ear, com ponteiras de silicone que se encaixam no ouvido — Foto: Divulgação/Apple

Funcionalidades

Outra diferença significativa entre os dois fones está nas funcionalidades. Os AirPods Pro 2 justificam seu preço mais alto com os recursos de cancelamento ativo de ruído, que elimina barulhos externos captados pelo microfone e o modo ambiente adaptável, que deixa o som externo "entrar" no fone. Segundo a Apple, graças ao novo chip H2, a nova geração do AirPods Pro consegue filtrar melhor barulhos altos e irritantes, como som de sirene e de ferramentas de obra.

3 de 6 Modelos mais recentes dos AirPods contam com proteção contra chuva — Foto: Divulgação/Apple Modelos mais recentes dos AirPods contam com proteção contra chuva — Foto: Divulgação/Apple

Além disso, o fone premium permite alterar o volume usando o sensor touch na lateral. Isso significa que não é mais preciso estar com o smartphone por perto para aumentar ou abaixar o som. Das características em comum, ambos contam com sensores com detecção de pele e de movimento, acesso à assistente de voz Siri e proteção IPX4 contra suor e respingos de água.

Qualidade do som

A Apple não divulga as especificações técnicas de seus fones de ouvido, como resposta de frequência e tamanho do driver. Sem esses dados, é difícil determinar a qualidade de som do dispositivo. O que sabemos é que a empresa afirma que o chip Apple H2, disponível nos AirPods Pro 2, conta com um novos driver e amplificador embutidos, que prometem diminuir distorções no áudio e produzir sons mais limpos do que o chip H1, usado nos AirPods 3.

4 de 6 AirPods contam com áudio espacial — Foto: Divulgação/Apple AirPods contam com áudio espacial — Foto: Divulgação/Apple

De resto, ambos contam com o recurso de equalização adaptativa, que ajusta automaticamente os níveis de graves e médios de acordo com o encaixe no ouvido. Assim, o som é reproduzido da forma que foi projetada pelos seus criadores. Os fones também contam com o áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça, que oferece a sensação de som tridimensional em conteúdos compatíveis. Esse recurso não melhora a qualidade de som, mas torna a experiência mais imersiva.

Bateria

Apesar das diferenças, tanto os AirPods Pro 2 quanto os AirPods 3 possuem a mesma duração da bateria: até seis horas de reprodução contínua. O tempo também é o mesmo quando se combina o uso com o estojo de recarga, que consegue acumular até 30 horas de bateria nos dois modelos. Além disso, ambos possuem o recurso de recarga rápida, que garante aos fones uma hora de áudio após apenas cinco minutos no estojo.

5 de 6 Tanto os AirPods 3 quanto os AirPods Pro 2 têm bateria com seis horas de duração — Foto: Divulgação/Apple Tanto os AirPods 3 quanto os AirPods Pro 2 têm bateria com seis horas de duração — Foto: Divulgação/Apple

Por outro lado, o fone de ouvido premium leva vantagem quando os recursos áudio espacial e rastreamento dinâmico da cabeça estão ativados. Neste caso, a duração da bateria cai para 5,5 horas. Enquanto isso, quando o recurso está ligado no AirPods 3, sua autonomia despenca para 5 horas. Da mesma forma, os AirPods Pro 2 permitem mais tempo de conversação: 4,5 horas contra 4 horas do AirPods 3.

Preço e garantia

Lançados em outubro de 2021, os AirPods 3 são vendidos em duas versões: com carregador Lightning por R$ 1.899 e com carregador MagSafe por R$ 1.999. Porém, é possível encontrá-lo no Brasil por valores a partir de R$ 1.389. Já os AirPods Pro 2, lançados em outubro de 2022, têm preço oficial de R$ 2.599.

A Apple do Brasil oferece garantia de um ano contra defeitos de fabricação para todos seus fones de ouvido. Em caso de perda, a empresa oferece reposição pagando uma taxa extra. No caso de perder um dos lados dos AirPods 3, o valor é de R$ 579. Para os AirPods Pro 2, o preço é de R$ 739. O estojo de recarga MagSafe custa R$ 659.

Principais concorrentes

6 de 6 Galaxy Buds 2 Pro é fone sem fio premium da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 Pro é fone sem fio premium da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica Apple AirPods 3 vs AirPods Pro 2

Apple AirPods 3 x AirPods Pro 2 Especificações AirPods 3 AirPods Pro 2 Lançamento no Brasil novembro de 2021 outubro de 2022 Preço a partir de R$ 1.389 a partir de R$ 2.599 Resposta de frequência não divulgado não divulgado Impedância não divulgado não divulgado Driver não divulgado não divulgado Chip Apple H1 Apple H2 Conectividade Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Bateria até seis horas até seis horas Peso 4,28 g 5,3 g Dimensões 30,79 x 18,26 x 19,21 mm 30,9 x 21,8 x 24 mm

Veja 11 comandos de voz de Alexa para usar no dia a dia

Comandos de voz para Alexa: confira 11 opções para usar no dia a dia