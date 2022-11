AirPods Pro 2 vs AirPods Pro: compare os fones premium da Apple

AirPods Pro 2 e AirPods Pro são poderosos fones de ouvido Bluetooth fabricados pela Apple . A primeira geração foi lançada em outubro de 2019 com preço oficial de R$ 2.249 e possui recursos avançados, como cancelamento de ruído ativo (ANC, na sigla em inglês), áudio espacial, modo ambiente e equalização adaptativa. Já a segunda geração, lançada em 2022 no Brasil por R$ 2.599, traz melhorias em vários aspectos — a começar pelo novo chip H2.

Ambos os fones são uma opção interessante para quem possui dispositivo iOS, como iPhone, e precisa de um fone de ouvido Bluetooth com recursos exclusivos da marca, como pareamento rápido e codec AAC. A seguir, confira o nosso comparativo entre os AirPods Pro 2 e os AirPods Pro original:

Design dos AirPods

Para quem gosta do estilo dos AirPods Pro, a boa notícia é que o design dos novos AirPods Pro 2 é praticamente idêntico ao anterior. O fone premium mantém o minimalismo característico da marca com as pontas de silicone que se encaixam dentro do ouvido. Inclusive, a segunda geração do fone vem com quatro pontas de silicone (nos tamanho G, M, P e PP) ao invés de apenas três.

As novidades mais significativas ficam por conta do estojo de recarga. No lado direito, foi acrescentada uma alça para amarrar um cordão para facilitar no transporte. E na parte inferior, a Apple colocou um discreto alto-falante que toca um som toda vez que estiver com bateria baixa ou o fone estiver carregando. De resto, o visual é praticamente o mesmo.

Funcionalidades

Mesmo lançado em 2019, os AirPods Pro tem recursos que ainda hoje podem ser considerados avançados. Já a nova geração conseguiu trazer mais melhorias. A começar pelo cancelamento de ruído ativo, que agora consegue filtrar o dobro de barulho externo graças ao novo chip H2. O modo ambiente adaptável, que deixa o som de fora entrar no fone, também foi aprimorado para atenuar ruídos altos, como sirenes e ferramentas elétricas, causando menos incômodo ao usuário.

Vale citar, ainda, duas novidades que melhoraram bastante a usabilidade dos AirPods Pro 2. A primeira é a possibilidade de ajustar o volume dos fones usando o sensor de toque. A segunda é a substituição do sensor óptico para detectar quando o fone é retirado do ouvido por um sensor de pele, que é muito mais preciso. Fora isso, ambos são compatíveis com o assistente de voz Siri e contam com resistência a suor e água conferida pela certificação IPX4.

Qualidade do som

A Apple não divulga as especificações técnicas dos fones de ouvido, como frequência de resposta e tamanho ou tipo do driver utilizado, o que dificulta a análise sobre a qualidade do som. A empresa diz que o novo chip H2 é equipado com um driver também inédito e um amplificador integrado, que prometem reproduções com baixa distorção e graves mais profundos aos AirPods Pro 2. Não custa lembrar que os AirPods Pro originais utilizam o chip H1.

Por outro lado, ambos os modelos contam com os recursos de áudio espacial, que simula a reprodução de som em três dimensões, e o rastreamento dinâmico da cabeça, que adapta ao som de acordo com a posição da cabeça do usuário. Nenhuma das duas funcionalidades melhoram a qualidade de som dos fones de ouvido, mas oferecem maior imersão durante a reprodução de conteúdos compatíveis com essas tecnologias.

Bateria dos AirPods

Na bateria, os AirPods Pro 2 tiveram uma melhora em relação ao seu antecessor. A autonomia do fone aumentou para até seis horas de uso contínuo. Já nos primeiros AirPods Pro, a bateria chega a durar até cinco horas. Quando os modos de cancelamento de ruído ativo e áudio espacial estão ativados, ambos tem a carga total reduzida em cerca de 30 minutos.

No case, a diferença é maior. O estojo dos AirPods Pro 2 consegue acumular até 30 horas extras de recarga. Já o dos primeiros AirPods Pro, o máximo de carga é de 24 horas. Em contrapartida, ambos contam com carregamento rápido. Após cinco minutos no estojo, é possível utilizar os fones por até uma hora.

Preço e garantia

Os primeiros AirPods Pro foram anunciados em 2019, ao preço de R$ 2.249. Atualmente, ele não é mais vendido na loja brasileira da empresa. Porém, ainda é possível encontrá-lo por a partir de R$ 1.600 na Amazon. Já os novos AirPods Pro 2 são vendido por R$ 2.599 em 10 vezes sem juros.

Em ambos os produtos, a Apple oferece garantia de um ano após a data da compra para defeitos de fabricação. A fabricante também oferece reposição para produtos perdidos. Caso perca um dos lados do fone, é possível adquirir um novo por R$ 739. Já a troca do estojo sai por R$ 659.

Principais concorrentes

Para quem busca um fone de ouvido sem fio integrado ao sistema iOS, uma boa opção são os produtos da Beats, que também são produzidos pela Apple. Um dos modelos que mais se aproxima dos AirPods Pro é o Beats Fit Pro, que é equipado com o chip H1, possui cancelamento de ruído ativo, áudio espacial com rastreamento de movimentos de cabeça e bateria com até sete horas de reprodução contínua. Ele pode ser encontrado por a partir de R$ 2.600 na Amazon.

Ficha técnica: AirPods Pro vs AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro x AirPods Pro 2 Especificações AirPods Pro AirPods Pro 2 Lançamento Outubro de 2019 Outubro de 2022 Preço R$ 2.249 R$ 2.599 Resposta de frequência Não divulgado Não divulgado Impedância Não divulgado Não divulgado Driver Não divulgado Não divulgado Chip Apple H1 Apple H2 Conectividade Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Bateria Até 5 horas Até 6 horas Peso 5,4 g 5,3 g Dimensões 30,9 mm x 21,8 mm x 24 mm 30,9 mm x 21,8 mm x 24 mm

