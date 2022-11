Alemanha perde para Japão, e brasileiros fazem memes; veja os melhores

A Alemanha perdeu para o Japão por 2x1 na partida pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022 desta quarta-feira (23). O resultado do jogo agradou os brasileiros, que torciam pela derrota da seleção alemã e lotaram as redes sociais de memes zombando do rival. Bem-humoradas, as imagens fazem referência a vários animes japoneses. A movimentação dos internautas fez o assunto "Japão" ocupar o primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter no Brasil.