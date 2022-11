Alexa ganha comandos de voz para a Copa do Mundo; veja quais

No clima da Copa do Mundo 2022, a Amazon lançou uma série de novas instruções para a Alexa na quinta-feira (17). A inteligência artificial vai responder a comandos sobre o calendário dos jogos da Seleção Brasileira, as últimas novidades do mundial e deve informar também sobre os resultados das partidas. Para acessar os recursos, não é preciso fazer qualquer tipo de instalação: basta ditar os comandos para os dispositivos compatíveis, como o Amazon Echo Dot ou o Fire TV Stick .

Falar "Alexa, quando é o jogo do Brasil?", por exemplo, fará com que o dispositivo informe a data e a hora dos jogos, com base no horário de Brasília. Com isso, o usuário também poderá configurar alertas para as partidas com o comando "Alexa, adicionar um lembrete - Jogo do Brasil". A IA da Amazon também deve responder a questões como "Alexa, quantos dias faltam para a Copa do Mundo?" ou "Alexa, quais são as novidades da Copa do Mundo?".

2 de 3 Echo Dot permite acionar comandos da Alexa para a Copa do Mundo — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot permite acionar comandos da Alexa para a Copa do Mundo — Foto: Divulgação/Amazon

Em resumo, o sistema estará preparado para "ouvir" as ordens como já faz no dia a dia, mas com novas instruções para o torneio da FIFA, que vai acontecer no Catar entre novembro e dezembro deste ano.

Quem tiver um Fire TV Stick, poderá utilizar o comando de voz "Alexa, abrir Globoplay" para iniciar o serviço de streaming da Globo e assistir aos jogos ao vivo. De acordo com a divulgação oficial, os usuários poderão encontrar : "em breve" uma página na interface do dispositivo, com uma série de novos comandos relacionados a futebol.

Para finalizar, a Alexa também ganhou uma coleção de novos comandos para entreter os torcedores. É possível fazer a IA cantar a música do Hexa com "Alexa, canta a música do Hexa". O sistema também vai interagir com o comando "Alexa, fazer dancinha da vitória" ou "Alexa, o que você achou do jogo do Brasil?".

3 de 3 Fire TV Stick terá comandos especiais para acompanhar a Copa do Mundo — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick terá comandos especiais para acompanhar a Copa do Mundo — Foto: Divulgação/Amazon

Todos os comandos de voz para a Copa de 2022

“Alexa, quantos dias faltam para a copa do mundo?”

“Alexa, adicionar um lembrete - Jogo do Brasil”

“Alexa, canta a música do Hexa”

“Alexa, fazer dancinha da vitória”

“Alexa, adicionar petiscos na lista de compras”

“Alexa, quando é o jogo do Brasil?”

"Alexa, quais são as novidades da copa do mundo?”

“Alexa, abrir Futebol Master” - Jogo de perguntas sobre a história do futebol - Skill VUX Studios

“Alexa, abrir Eu sou o técnico” - Skill da CBN

“Alexa, quantos anos tem o Neymar?”

“Alexa, quem é o técnico do Brasil?”

“Alexa, que horas são no Catar?”

“Alexa, curiosidades sobre o álbum da Copa”

