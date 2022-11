AMD anuncia placa de vídeo RX 7900 XTX com promessa de mais eficiência

A AMD anunciou, na quinta-feira (3), suas novas placas de vídeo RX 7900 XTX e RX 7900 XT. Ainda sem previsão de lançamento ou preço oficial no Brasil, os modelos devem chegar ao mercado internacional a partir de 13 de dezembro. Os componentes contam com a nova arquitetura da fabricante, a RDNA3. Com promessa de ser diferente das outras soluções do mercado, a RDNA3 muda o encapsulamento e promete aprimorar muito a eficiência das próximas GPUs da empresa.

As novas placas de vídeo terão suporte à conexão Display Port 2.1 com resolução de até 8K e taxa de atualização de 165 Hz ou 4K com até 480 Hz. Além disso, as GPUs contam com suporte ao novo codec AV1, uma das tendências da indústria tecnológica.

1 de 3 Nova arquitetura RDNA3 apresentada pela AMD utiliza o conceito de chiplets — Foto: Divulgação/AMD Nova arquitetura RDNA3 apresentada pela AMD utiliza o conceito de chiplets — Foto: Divulgação/AMD

Novas placas série 7000

A nova RX 7900 XT oferece 20 GB de memória no padrão GDDR6, 84 aceleradores para Ray Tracing e frequências de operação que podem chegar aos 2.400 MHz em modo boost. Ainda segundo a AMD, a placa que chega ao mercado por US$ 899 (R$ 4.559 em conversão direta sem considerar impostos), tem um TDP de 300 W e requer uma fonte de, ao menos, 750 W no sistema.

2 de 3 RX 7900 XT oferece 20 GB de memória no padrão GDDR6 — Foto: Divulgação/AMD RX 7900 XT oferece 20 GB de memória no padrão GDDR6 — Foto: Divulgação/AMD

Já a RX 7900 XTX, que, assim como o modelo apresentado anteriormente, deve estar disponível a partir de 13 de dezembro, chega ao mercado custando US$ 999 (R$ 5.067). A placa oferece 24 GB de memória no padrão GDDR6, com 96 aceleradores para Ray Tracing, tendo, ainda, frequências de operação que podem chegar aos 2.500 MHz. O modelo mais avançado tem TDP de 355 W e requer uma fonte de, ao menos, 800 W segundo a AMD.

A nova arquitetura das placas utiliza um formato chamado chiplet, que pode dividir os dies — peças de material condutor que são as grandes responsáveis pelo funcionamento da GPU — dentro de um mesmo chip. Assim, o funcionamento de cada die é otimizado, melhorando também o desempenho da placa em si.

3 de 3 RX 7900 XTX requer bastante energia com fonte recomendada de 800 W — Foto: Divulgação/AMD RX 7900 XTX requer bastante energia com fonte recomendada de 800 W — Foto: Divulgação/AMD

Ainda sobre a nova arquitetura RDNA3, enquanto seu die GCD (gráfico) é desenvolvido em 5 nm (nanômetros), o die de memória cache (MCD) tem litografia de 6 nm. Isso promete trazer mais eficiência para as novas placas do que os modelos atuais, que usam RDNA2. As novas GPUs trazem, ainda, a segunda geração do recurso Infinity Cache, e um aumento no número de transistores em mais de 160% em relação ao padrão RDNA2.

*Colaborou Maria Alice Freire.

Ficha técnica RX 7900 XTX e 7900 XT

RX 7900 XT e RX 7900 XTX Especificações RX 7900 XT RX 7900 XTX Lançamento dezembro de 2022 dezembro de 2022 Preço US$ 899 (R$ 4.559, sem impostos) US$ 999 (R$ 5.067, sem impostos) Clock base / boost 1.500 / 2.400 MHz 1.900 / 2.500 MHz Memória 20 GB GDDR6 24 GB GDDR6 Ray-Tracing 84 aceleradores 96 aceleradores Conexões DisplayPort 2.1 / HDMI 2.1 / USB-C DisplayPort 2.1 / HDMI 2.1 / USB-C Energia da placa 300 W 355 W Fonte recomendada 750 W 800 W

Com informações de AMD

Veja cinco apps que ajudam a economizar na conta de luz