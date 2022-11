AMD Ryzen 5 Pro 4650G é bom? Veja preço e detalhes do processador

Ryzen 5 Pro 4650G é uma APU da AMD lançada em julho de 2020. O chip aparece no mercado brasileiro por a partir de R$ 1.199, e traz 6 núcleos e 12 threads com frequências que podem chegar aos 4,2 GHz. O principal diferencial de uma APU é o suporte a uma GPU integrada. No caso do AMD Ryzen 5 Pro, a placa de vídeo integrada é a GPU Radeon Graphics 7, que conta com frequências de até 1.900 MHz.

Assim como a maior parte da linha Ryzen, o processador também utiliza o soquete AM4. Essa é uma opção para computadores de entrada nos quais não é essencial uma placa de vídeo dedicada, sendo uma boa alternativa para tarefas mais simples. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes da APU da AMD para te ajudar a entender se vale a pena investir no Ryzen 5 Pro 4650G em 2022.

1 de 3 Ryzen Pro da AMD conta com opções com vídeo integrado Radeon — Foto: Divulgação/AMD Ryzen Pro da AMD conta com opções com vídeo integrado Radeon — Foto: Divulgação/AMD

Ficha técnica AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Lançamento: julho de 2020

julho de 2020 Preço: a partir de R$ 1.199

a partir de R$ 1.199 Litografia: 7 nm (nanômetros)

7 nm (nanômetros) Soquete: AM4

AM4 Núcleos / threads: 6 / 12

6 / 12 Clock base / boost: 3,7 / 4,2 GHz

3,7 / 4,2 GHz Desbloqueado: não

não Vídeo integrado: Radeon Graphics 7 de 1.900 MHz

Radeon Graphics 7 de 1.900 MHz TDP: 45 – 65 W

Especificações

O chip da AMD já é um dos modelos desenvolvidos em 7 nm, uma das arquiteturas mais modernas do mercado e que permite que a CPU tenha uma maior compatibilidade com recursos modernos. O soquete é o mesmo AM4 de outros processadores Ryzen, o que faz com que exista uma grande oferta de placas-mãe compatíveis com o Ryzen 5 Pro 4650G. De acordo com informações da fabricante, o TDP do processador é configurável, ficando entre 45 e 65 W, de modo que, quanto maior for o valor, maior será desempenho.

Com 6 núcleos e 12 threads, a CPU também traz clock de até 4,2 GHz. Diferentemente de boa parte dos processadores da família Ryzen, o Ryzen 5 Pro 4650G não oferece suporte a overclock. Outro diferencial é sua GPU integrada, que entrega 7 núcleos e frequências que podem chegar aos 1.900 MHz.

2 de 3 Ryzen 5 Pro 4650G tem GPU integrada com clock de 1.900 MHz — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 Pro 4650G tem GPU integrada com clock de 1.900 MHz — Foto: Divulgação/AMD

O vídeo integrado tende a ser bem competente, sendo muito mais eficiente que outras soluções concorrentes, como a UHD Graphics da Intel. No entanto, não é por que dispensa o uso de uma placa de vídeo dedicada que o AMD Ryzen 5 Pro 4650G pode ser uma opção ideal para games. Ainda assim, sem dúvida, alguns títulos mais simples como MOBA e jogos casuais podem ser executados apenas com a GPU integrada sem grandes problemas.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 Pro 4650G entrega uma performance single-core muito parecida com outros modelos, como o Ryzen 7 3700X, que é um chip de segmento superior. Outros testes apontam que o chip da AMD supera o desempenho de modelos concorrentes, como Intel Core i5 10400. No CPU BenchMark, o modelo fez 16.323 pontos contra apenas 12.308 para o processador da Intel.

Consumo

O consumo do Ryzen 5 Pro 4650G tende a ficar na média de outras soluções de seu segmento, uma vez que outros chips com especificações similares também possuem um TDP de 65 W. De acordo com a AMD, o processador pode até operar em 45 W, o que vai economizar energia, mas também pode comprometer seu desempenho — afinal, seu clock boost não é tão alto e o processador não tem suporte a overclock.

Placa-mãe

Assim como outros processadores da família, o AMD Ryzen 5 Pro 4650G utiliza o soquete AM4, que é ofertado em larga escala. Em alguns casos, uma possível incompatibilidade pode ser contornada por meio de uma atualização da BIOS. O procedimento é relativamente simples, e pode acabar fazendo com que usuários que vão migrar de um outro Ryzen economizem e não precisem comprar uma nova placa.

3 de 3 Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Recursos

O AMD Ryzen 5 Pro 4650G é um processador que oferece suporte aos principais conjuntos de instruções. Além disso, seu SMT também faz com que o componente possa ser uma boa alternativa para quem busca uma CPU para virtualização.

Assim como acontece com outras APUs do mercado, para obter mais desempenho da GPU integrada é interessante utilizar um volume maior de memória RAM, já que ela é compartilhada com a memória de vídeo. Se possível, opte por utilizar a RAM em dual-channel para ter mais desempenho da placa de vídeo integrada.

Preço e concorrentes

O AMD Ryzen 5 Pro 4650G ainda não tem uma disponibilidade muito grande no mercado brasileiro, sendo mais comum encontrar o Ryzen 5 4600G em ofertas de lojas online. De qualquer modo, nos varejistas que ofertam o Ryzen 5 Pro 4650G, a CPU da AMD tem preços a partir dos R$ 1.199.

Uma alternativa para quem prefere Intel, é o Intel Core i5 10400, que também é um chip de 6 núcleos e 12 threads, com frequências de até 4,3 GHz. O processador aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.057, sendo, ainda, uma solução que traz GPU integrada Intel UHD Graphics 630 com 1,1 GHz.

Veja três sites gratuitos para melhorar a qualidade de fotos

Como melhorar qualidade da foto online? Veja 3 opções gratuitas!