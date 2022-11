Amsterdam: filme com Margot Robbie ganha data de estreia no Star+

O filme Amsterdam ganhou, nesta segunda-feira (28), uma data de estreia para entrar no catálogo da Star +. Segundo o anúncio foi feito pela própria plataforma de streaming, o longa-metragem será lançado no dia 7 de dezembro. Escrito e dirigido pelo premiado cineasta David O. Russell (O Lado Bom da Vida), o drama americano chegou aos cinemas dos Estados Unidos e do Brasil em outubro deste ano, com distribuição da 20th Century Studios. A trama acompanha a história de três amigos que testemunham um assassinato e que ao tentarem indiciar o criminoso, acabam se tornando os principais suspeitos do crime.

Com um pouco mais de duas horas de duração, o roteiro de Amsterdam é uma mistura de ficção com fatos reais. O evento histórico em questão é o Business Plot (em português, Complô dos Empresários), que foi uma suposta conspiração e tentativa de golpe de Estado por parte de grandes corporações em 1933, contra o presidente Franklin D. Roosevelt e suas políticas envolvendo o programa de recuperação econômica New Deal.

A cantora Taylor Swift também faz parte do elenco de Amsterdam — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Enredo de Amsterdam

Ambientado na década de 1930, o filme da 20th Century acompanha a trama de três amigos: o médico Burt Berendsen (Christian Bale), o advogado Harold Woodman (John David Washington) e a enfermeira Valerie Voze (Margot Robbie). Anos antes, o trio protagonista fez um pacto de sempre se protegerem independente do que viesse a acontecer. Contudo, eles testemunham um assassinato, e com o intuito de provarem o verdadeiro culpado, eles se veem encurralados como os principais suspeitos do crime em questão.

No decorrer da trama, por outro lado, o grupo recebe ajuda de aliados durante a investigação do caso, mas eles acabam por descobrir que, na verdade, não se trata apenas de um mero assassinato, mas sim, de uma das maiores conspirações da história norte-americana.

Elenco

Um dos principais pontos de destaque do longa é o seu enorme elenco. Composto por grandes nomes do cinema mundial, Amsterdam é estrelado por Christian Bale (Psicopata Americano), Margot Robbie (Era uma Vez em... Hollywood) e John David Washington (Infiltrado na Klan) nos papéis principais.

Além disso, nomes como Alessandro Nivola (Coco antes de Chanel), Andrea Riseborough (Oblivion), Anya Taylor-Joy (Noite Passada em Soho), Chris Rock (Gente Grande), Matthias Schoenaerts (A Garota Dinamarquesa), Michael Shannon (Entre Facas e Segredos), Mike Myers (Shrek), Zoë Saldaña (Avatar), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e Robert De Niro (O Irlandês) também estão presentes no elenco. Aliás, para a surpresa de todos, um dos últimos nomes anunciados como parte do time de atuação do drama foi o da cantora Taylor Swift (All Too Well: The Short Film).

Repercussão da crítica

Apesar do enorme orçamento de produção e um elenco impecável, o filme Amsterdam não agradou muito a crítica. Isso porque a performance do longa-metragem em sites agregadores, por exemplo, foi mediana ou baixa. No IMDb, o projeto obteve uma nota 6.1 de 10 com base em 26 mil avaliações. Já o Rotten Tomatoes concedeu apenas 33% de aprovação levando em consideração críticas gerais, enquanto apenas 35% da crítica especializada. Por fim, no Metacritic o drama de época teve um metascore de 48 com base em 52 reviews.

Segundo Zachary Partnoy em sua crítica do filme para o jornal americano The Chronicle, o novo trabalho de Russell peca pela forma como a narrativa foi construída e desenvolvida ao longa da trama. "Sinceramente, acredito que há o suficiente em “Amsterdam” para fazer um filme atraente, engraçado e comovente. Há flashes desse potencial por toda parte. Mas o que foi feito é uma bagunça total", afirma.