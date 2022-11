Anatel quer popularizar banda larga de 1 giga até 2027

A Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) divulgou o Plano Estratégico do órgão para o período entre 2023 e 2027. Uma das metas mais ambiciosas da entidade é o aumento da velocidade média contratada na banda larga fixa de 186,3 Mb/s (megas) para 1 Gb/s (giga) até 2027. De acordo com o órgão, “maiores velocidades de conexão poderão permitir a universalização da educação através do ensino a distância”. Para alcançar esse objetivo, a Anatel traçou algumas estratégias, como apoio ao desenvolvimento de infraestrutura no país.