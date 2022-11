Andor: conheça sinopse, elenco e trailer da série de Star Wars

Cassian Andor, personagem da franquia Star Wars apresentado no filme Rogue One (2016), está de volta em uma nova série pela Disney+ . Em Andor, o protagonista tem sua vida narrada anos antes dos eventos mostrados no spin-off cinematográfico. No papel do herói está Diego Luna, que também é um dos produtores executivos do show. Além do ator mexicano, o elenco de Andor conta com a presença de Andy Serkis, Forest Whitaker, Fiona Shaw e Stellan Skarsgård. A direção do projeto é de Tony Gilroy, que roteiriza junto com o irmão e também diretor Dan Gilroy.

A quarta série live action da saga de George Lucas terá seu episódio final lançado na próxima quarta (23), o que dá tempo para os fãs de Star Wars que ainda não viram a produção maratonarem os 10 capítulos já disponíveis no streaming. Assim como O Mandaloriano, Andor conseguiu ótimos reviews do público e crítica. Se você ficou curioso e quer saber mais, acompanhe as informações a seguir sobre o elenco, enredo e repercussão da série.

Enredo de Andor

A trama se passa cinco anos antes da operação da Aliança Rebelde, que roubou os planos de construção da Estrela da Morte, evento mostrado no filme Star Wars: Rogue One. É neste período que conhecemos as origens do personagem Cassian Andor (Diego Luna), um ladrão do planeta Kenari que aos poucos deixa de lado sua postura cínica em relação à política da galáxia e torna-se um agente rebelde.

Após ir até o planeta industrial de Morlana One para reencontrar sua irmã desaparecida, Andor se envolve em uma briga com dois agentes de segurança. O protagonista acidentalmente mata um deles, e logo em seguida assassina o outro para não ter testemunhas. No entanto, este ato passa a ser um dos caminhos até sua entrada definitiva na Aliança Rebelde para realizar missões que envolvem espionagem, sabotagem e se infiltrar em grupos do Império Galático.

Recepção da crítica

Andor conseguiu ótimos reviews na imprensa, sendo a segunda série live action de Star Wars com melhor repercussão entre público e crítica desde O Mandaloriano (2018 - presente). No site IMDb, que elabora notas de acordo com a avaliação dos usuários, a série tem nota 8,3. O portal catalogou 56.443 votações do público, onde a nota com mais votos foi 10 (16.987 até o momento). No Metacritic, a nota com base em 31 reviews da imprensa foi 74. Já entre os 167 votos dos usuários foi 7.8.

O Rotten Tomatoes, principal agregador de resenhas on-line, registrou avaliação positiva de 92%, 1% a menos que The Mandalorian no mesmo site. Entre as 3.524 votações do público, a porcentagem foi de 83%. Com selo "fresco", oferecido a produções com recepção altíssima, as 535 resenhas profissionais catalogadas no portal definiram o seguinte consenso: "Uma corajosa aventura narrada numa perspectiva plana do Império, Andor é uma entrada excepcionalmente madura e política na mitologia de Star Wars -- e uma das melhores até agora."

Elenco e equipe técnica

Além de Diego Luna, o elenco é formado por Stellan Skarsgård (Chernobyl) como Luthen Rael, contratante de Andor como agente da Aliança Rebelde; Adria Arjona (Morbius) como Bix Caleen, mecânica de naves e contrabandista no mercado negro; Fiona Shaw (a Tia Petúnia de Harry Potter) como Maarva Andor, mãe adotiva de Andor; Kyle Soller (Anna Karenina) como Syril Karn, vice-inspetor da empresa empresa Preox-Morlana; e Andy Serkis (trilogia Planeta dos Macacos) como Kino Loy, prisioneiro e gerente em uma fábrica do Império.

Outros personagens que já apareceram em filmes anteriores da saga retornam na série. É o caso da senadora Mon Mothma, vivida desta vez por Genevieve O'Reilly (Segredos do Passado), que apareceu no episódio VI: O Retorno de Jedi (sendo interpretada por Caroline Blakiston); o operário Ruescott Melshi (Duncan Pow) e o veterano de guerra Saw Gerrera, atuantes em Rogue One. Antes de participar da série, Andy Serkis já havia dublado o Lider Supremo Snoke, personagem da terceira trilogia de Star Wars (2015 - 2019).

A criação da obra é do diretor e roteirista Tony Gilroy, responsável pelo roteiro na trilogia cinematográfica Identidade Bourne. O cineasta é o showrunner da série e assina alguns dos roteiros dos episódios, além de seu irmão Dan, Stephen Schiff (True Crime) e Beau Willimon (House of Cards). Os capítulos tiveram como diretores Toby Haynes (Doctor Who), Susanna White (Nanny McPhee e as Lições Mágicas) e Benjamin Caron (Wallander), premiado com o Emmy, Globo de Ouro e BAFTA.

Planos para uma segunda temporada

Em entrevista para a Rolling Stone no último dia 10 deste mês, o showrunner Tony Gilroy garantiu que a segunda temporada de Andor será "muito diferente" do que a primeira e que as filmagens acontecem no final de novembro. "Os próximos quatro anos (da história da série) não serão sobre se tornar um revolucionário. Eles (os personagens) estarão aprendendo a ser líderes e o quão difícil será reunir a Aliança, e o que vai acontecer com as pessoas que são reais criminosos contra o sistema, além de muitos outros conflitos."